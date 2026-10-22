След два часа и половина преговори в „Руския Версай“: Путин не направи никакви отстъпки

Вчерашната среща на американския специален пратеник Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин в Русия е водеща тема в западния печат днес, предаде БТА.

Вдъхновен от подкрепата на Доналд Тръмп, Владимир Путин не прави никакви отстъпки, пише в. "Монд".

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Уиткоф, който бе приет вчера от руския президент близо до Санкт Петербург, изрази уважението си към стопанина на Кремъл, като приветства неговите "хуманитарни" действия. Въпреки това той не успя да постигне и най-малката отстъпка от домакина си, който отхвърля всички идеи за примирие с Киев.

Стив Уиткоф пристигна сам в Санкт Петербург, за да допринесе, както сам се изрази, за напредването по пътя към мира, отбелязва френското издание.

Путин прие Уиткоф в Константиновския дворец, известен като "Руския Версай", който се намира в околностите на бившата имперска столица. Разговорът продължи два часа и половина, като в него участваха също финансистът Кирил Дмитриев и съветникът на руския президент по дипломатическите въпроси Юрий Ушаков.

Владимир Путин нареди освобождаването на американец от руски затвор на фона на срещата си с американския пратеник Стив Уиткоф, посветена на търсенето на начин за прекратяване на войната в Украйна, пише в. "Гардиън".

По-рано американският президент Доналд Тръмп бе поискал от Путин да освободи Стивън Хъбард - 74-годишен бивш учител, който прекара повече от четири години в руски затвори по обвинение, че се е сражавал като наемник за Украйна.

Освобождаването на американеца изглежда като най-скорошния калкулиран ход на Москва да приближи Тръмп до позицията на Путин по Украйна, като дава на американския президент дипломатическа победа преди междинните избори в САЩ, коментира "Гардиън".

Хъбард бе освободен едностранно от Русия, а не като част от размяна на затворници, както често се е случвало в миналото с други американци, задържани от руските власти.

След като освобождаването бе оповестено, Тръмп написа в социалните мрежи, че миналата седмица той е отправил директна молба към Путин за това.

"Съединените щати, от уважение към президента Тръмп, нямаше нужда да дават нищо в замяна - безпрецедентна ситуация за Русия", написа американският лидер в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Същевременно, Уиткоф приветства Путин по време на срещата им в Константиновския дворец, като описа руския президент като действащ по хуманитарни подбуди.

"Вие говорите много за това, че моят президент, президентът Тръмп, действа хуманитарно. Но Вие също действате по хуманитарни подбуди, сър, и аз приветствам това", каза Уиткоф на Путин. Американският пратеник предаде на Путин благодарности от Тръмп за сделката за възобновяване на износа на руски дизел за САЩ.

Топлите думи на Уиткоф за Путин са в рязък контраст с все по-враждебната реторика на висшите американски представители, особено на Тръмп, по отношение на украинския президент Володимир Зеленски, отбелязва "Гардиън".

Уиткоф пристигна в Русия от Осло, където ден по-рано се срещна със Зеленски и европейски лидери, опитвайки се да придаде импулс на оказалите се в задънена улица преговори.

"Донесохме някои документи. Те съдържат някои идеи, нещо като мирно споразумение между Русия и Украйна", каза Уиткоф на Путин по време на излъчваната по телевизията част от разговора им.

"Гардиън" отбелязва, че това е деветото посещение на Уиткоф в Русия, откакто президентът Тръмп го натовари с намирането на начин за прекратяване на войната.

Британското издание се спира на думите на Уиткоф, че срещата с Путин е била "конструктивна", но че предстои да бъде свършена "важна работа" и че предстоят тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна "на техническо ниво".

Кремъл заяви, че "по принцип" е съгласен с преговорите, които ще се фокусират върху това как да бъде гарантирана сигурността на Украйна и Русия щом войната приключи.

Британският в. "Таймс" също обръща внимание на думите на Уиткоф, че Путин е проявил способността си да действа по хуманитарни подбуди.

Уиткоф неведнъж посети Москва в ролята си на мирен пратеник, назначен от Тръмп и често се среща с Кирил Дмитриев в Маями, пише в. "Индипендънт". Същевременно, британското издание отбелязва, че той само веднъж е посетил Украйна.

Американският гражданин Стивън Хъбард, който бе освободен от Путин, бе пленен от руски войници в Източна Украйна през 2022 г., седмици след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна, посочва в. "Вашингтон пост". Руската прокуратура му беше повдигнала обвинение, че се е сражавал като наемник за Украйна, пише още американското издание.

Стив Уиткоф изказа приветствени думи към Путин на фона на все по-критичния тон на президента Доналд Тръмп по отношение на украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп призова за това Зеленски да се оттегли от властта и намекна, че Русия е по-склонна да сложи край на войната от Украйна, пише "Вашингтон пост".