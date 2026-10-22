След два часа и половина преговори в „Руския Версай“: Путин не направи никакви отстъпки

Вчерашната среща на американския специален пратеник Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин в Русия е водеща тема в западния печат днес, предаде БТА.
Вдъхновен от подкрепата на Доналд Тръмп, Владимир Путин не прави никакви отстъпки, пише в. "Монд".
Уиткоф, който бе приет вчера от руския президент близо до Санкт Петербург, изрази уважението си към стопанина на Кремъл, като приветства неговите "хуманитарни" действия. Въпреки това той не успя да постигне и най-малката отстъпка от домакина си, който отхвърля всички идеи за примирие с Киев.
Стив Уиткоф пристигна сам в Санкт Петербург, за да допринесе, както сам се изрази, за напредването по пътя към мира, отбелязва френското издание.
Путин прие Уиткоф в Константиновския дворец, известен като "Руския Версай", който се намира в околностите на бившата имперска столица. Разговорът продължи два часа и половина, като в него участваха също финансистът Кирил Дмитриев и съветникът на руския президент по дипломатическите въпроси Юрий Ушаков.
Владимир Путин нареди освобождаването на американец от руски затвор на фона на срещата си с американския пратеник Стив Уиткоф, посветена на търсенето на начин за прекратяване на войната в Украйна, пише в. "Гардиън".
По-рано американският президент Доналд Тръмп бе поискал от Путин да освободи Стивън Хъбард - 74-годишен бивш учител, който прекара повече от четири години в руски затвори по обвинение, че се е сражавал като наемник за Украйна.
Освобождаването на американеца изглежда като най-скорошния калкулиран ход на Москва да приближи Тръмп до позицията на Путин по Украйна, като дава на американския президент дипломатическа победа преди междинните избори в САЩ, коментира "Гардиън".
Хъбард бе освободен едностранно от Русия, а не като част от размяна на затворници, както често се е случвало в миналото с други американци, задържани от руските власти.
След като освобождаването бе оповестено, Тръмп написа в социалните мрежи, че миналата седмица той е отправил директна молба към Путин за това.
"Съединените щати, от уважение към президента Тръмп, нямаше нужда да дават нищо в замяна - безпрецедентна ситуация за Русия", написа американският лидер в социалната си мрежа "Трут соушъл".
Същевременно, Уиткоф приветства Путин по време на срещата им в Константиновския дворец, като описа руския президент като действащ по хуманитарни подбуди.
"Вие говорите много за това, че моят президент, президентът Тръмп, действа хуманитарно. Но Вие също действате по хуманитарни подбуди, сър, и аз приветствам това", каза Уиткоф на Путин. Американският пратеник предаде на Путин благодарности от Тръмп за сделката за възобновяване на износа на руски дизел за САЩ.
Топлите думи на Уиткоф за Путин са в рязък контраст с все по-враждебната реторика на висшите американски представители, особено на Тръмп, по отношение на украинския президент Володимир Зеленски, отбелязва "Гардиън".
Уиткоф пристигна в Русия от Осло, където ден по-рано се срещна със Зеленски и европейски лидери, опитвайки се да придаде импулс на оказалите се в задънена улица преговори.
"Донесохме някои документи. Те съдържат някои идеи, нещо като мирно споразумение между Русия и Украйна", каза Уиткоф на Путин по време на излъчваната по телевизията част от разговора им.
"Гардиън" отбелязва, че това е деветото посещение на Уиткоф в Русия, откакто президентът Тръмп го натовари с намирането на начин за прекратяване на войната.
Британското издание се спира на думите на Уиткоф, че срещата с Путин е била "конструктивна", но че предстои да бъде свършена "важна работа" и че предстоят тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна "на техническо ниво".
Кремъл заяви, че "по принцип" е съгласен с преговорите, които ще се фокусират върху това как да бъде гарантирана сигурността на Украйна и Русия щом войната приключи.
Британският в. "Таймс" също обръща внимание на думите на Уиткоф, че Путин е проявил способността си да действа по хуманитарни подбуди.
Уиткоф неведнъж посети Москва в ролята си на мирен пратеник, назначен от Тръмп и често се среща с Кирил Дмитриев в Маями, пише в. "Индипендънт". Същевременно, британското издание отбелязва, че той само веднъж е посетил Украйна.
Американският гражданин Стивън Хъбард, който бе освободен от Путин, бе пленен от руски войници в Източна Украйна през 2022 г., седмици след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна, посочва в. "Вашингтон пост". Руската прокуратура му беше повдигнала обвинение, че се е сражавал като наемник за Украйна, пише още американското издание.
Стив Уиткоф изказа приветствени думи към Путин на фона на все по-критичния тон на президента Доналд Тръмп по отношение на украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп призова за това Зеленски да се оттегли от властта и намекна, че Русия е по-склонна да сложи край на войната от Украйна, пише "Вашингтон пост".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георгиев
Коментиран от #8, #23
11:26 22.10.2026
2 Какви отстъпки
Коментиран от #9
11:28 22.10.2026
3 честен ционист
Коментиран от #84
11:29 22.10.2026
4 Някой
Коментиран от #22, #25
11:29 22.10.2026
5 Русия за това е
Коментиран от #44
11:29 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Шопо
Коментиран от #29, #66, #74, #106
11:30 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Че той
До коментар #2 от "Какви отстъпки":да бе би да е победител ?
11:30 22.10.2026
10 🦉🦉🦉🦉
ние взимаме запазената част, ти взимаш онази с разрушенията ❗
После ние със заеми, а ти с честен труд започваме да "възстановяваме"❗
Коментиран от #47
11:31 22.10.2026
11 Атина Палада
Коментиран от #85
11:32 22.10.2026
12 Голия
11:32 22.10.2026
13 ......-
11:33 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 бай Иван
11:33 22.10.2026
16 456
Та ,я кажи кое е истина, защото още сутринта ти писах ,че такова нещо нема.
11:33 22.10.2026
17 ХалаПенйо
Когато им предлагаше големи отстъпки с Минските споразумения му се подиграха.
Когато им предлагаше отстъпки в Истамбул, също се правеха на мъже.
А ревете сега, лукови глави.
Сметката!
11:33 22.10.2026
18 Изглежда
11:34 22.10.2026
19 Kaлпазанин
Коментиран от #83, #90
11:35 22.10.2026
20 Герги
11:35 22.10.2026
21 Еййййййй
11:36 22.10.2026
22 гост
До коментар #4 от "Някой":вече 5та година нали.....или така е по план..
11:36 22.10.2026
23 Ясно е че Путин
До коментар #1 от "Георгиев":няма да иска преговори. Украйна трябва продължи с офанзивата докато Русия е обезсилена.
Коментиран от #34, #71
11:37 22.10.2026
24 Ами това е....
Коментиран от #49
11:38 22.10.2026
25 Стефан
До коментар #4 от "Някой":Доста е спорна тази опорка зо 1 рубла.
11:38 22.10.2026
26 естествено
11:39 22.10.2026
27 11111
Коментиран от #63
11:39 22.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Паветник
До коментар #7 от "Шопо":Kakто каза Тръмп преди дни
„Фронта не мърда с години,а Украйна загуби над милион войници“
От къв зор Русия да превзема нещо,което не и трябва?
Коментиран от #37, #39
11:39 22.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Путин не е нито първият, нито последният
11:41 22.10.2026
33 Българин
11:41 22.10.2026
34 456
До коментар #23 от "Ясно е че Путин":Я виж какво си написал. Значи РФ е обезсиленъ и затова не иска преговори😆?! Затова ли Зе пищи за примирие? Егати логиката.
11:41 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #29 от "Паветник":Като превземеш нещо трябва да го поддържаш да харчиш пари да храниш поданици да се грижиш за тях Така хем друг плаща хем работата става
11:43 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Аларих
Коментиран от #59
11:43 22.10.2026
41 Не очаквайте много
11:44 22.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ХУманитарни действия ??
11:46 22.10.2026
44 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #5 от "Русия за това е":ПО БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ,А НЕ
ПО ИСТОРИЯТА НА ПРОКУДЕНИТЕ ВИКИНГИ РОССИ
БЪЛГАРИЯ
ОТ БЕЛГРАД ДО КИТАЙ
ДЕ ФАКТО
Е НАЙ-ГСЛЯМАТА ДЪРЖАВНА
ФОРМАЦИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА!
КОНФУЦИЙ ПРЕДИ 2700 ГОДИНИ
Е ПИСАЛ:
"АЗ СЪМ УЧЕНИК НА БЪЛГАРИТЕ"...
11:46 22.10.2026
45 Дани
Не ми е ясно вие какво не сте разбрали, та все чакате да намерите под вола, теле? Не разбрахте ли че мъжко не може да зачене и да роди?
Коментиран от #77, #96, #102
11:46 22.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Вашият президент
До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":А кой причини разрушенията в частта с разрушенията?
11:47 22.10.2026
48 Въпросче
11:48 22.10.2026
49 Перо
До коментар #24 от "Ами това е....":Ционисткият шут опозна Запада по трудния начин! Докато той е султан на Украйна, Путин никога няма да седне на една маса с него!
11:48 22.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 кукузел
11:51 22.10.2026
52 Перо
11:52 22.10.2026
53 Страшен разговор е бил
11:53 22.10.2026
54 Русия си освобождава неговите източ. Тер
Коментиран от #61
11:54 22.10.2026
55 А Мала Токмачка?
11:54 22.10.2026
56 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
БЪЛГАРИ СЛУЖЕЩИ
НА РОССИ ЩЕ КАЖА:
КИЕВ Е КРЪСТЕН НА
ШАМБАТ КИЙ
БРАТ НА БОКСЬОРА
КОБРАТ!!!...
11:54 22.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 А50
11:55 22.10.2026
59 Страшен разговор е бил
До коментар #40 от "Аларих":Страхотно си живеят и в двете мюсюлмански държави Германия и Франция. Направо страхотно си живеят. Такъв страхотен живот не може да го опишеш. Ти какво чакаш, а още не си отишъл да ти се насладят лично?
11:57 22.10.2026
60 Българин
Коментиран от #92
11:57 22.10.2026
61 Ако не бяха злобните европейци
До коментар #54 от "Русия си освобождава неговите източ. Тер":на Берлинския конгрес, дето ни разпокъсаха, България също щеше да стане руска територия. С всички последствия от това - гражданска война, голодомор, сталински терор и милиони безсмислени жертви.
11:58 22.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 АРХАНГЕЛСК
12:01 22.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Квичене
Коментиран от #70
12:03 22.10.2026
68 546878657
12:04 22.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Гост
Пиши им, Жу вай Бъ!
Еее, Шефе, ама и ти с твоите чужди езици! Това как се пишеше, с една или две ишки?
Абе, Лавров, къде и ти сега, добре, прати им емотикон на Праз! Аре!
12:06 22.10.2026
73 Титак
12:07 22.10.2026
74 Мишел
До коментар #7 от "Шопо":Малая Токмачка отдавна е на руска територия.
12:07 22.10.2026
75 ДОКО
12:08 22.10.2026
76 Хахахаха
Коментиран от #88
12:09 22.10.2026
77 защо и ма / ка
До коментар #45 от "Дани":ти е заченала се чудя ...
12:09 22.10.2026
78 ......-
12:10 22.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Историк
12:12 22.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ууухахахахаха
До коментар #19 от "Kaлпазанин":А с Русия водят до война.Тя беше гарант за независимостта на Украйна
12:14 22.10.2026
84 Обаче
До коментар #3 от "честен ционист":не чухме нищо за мумурандома, опа за муруториума..
12:14 22.10.2026
85 гост
До коментар #11 от "Атина Палада":Чорапа няма да върне лева ,а ти ще ядеш краве сирене по 20 евро килото скоро.
12:16 22.10.2026
86 ПОБЕДИТЕЛИТЕ НА ПРАВЯТ ОТСТЪПКИ
12:16 22.10.2026
87 Решение
12:17 22.10.2026
88 Гост
До коментар #76 от "Хахахаха":Какви преговори с фашизиран наркоман?
12:17 22.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Пръцковото калпзанско
До коментар #19 от "Kaлпазанин":Дай конкретен пример,не драскай глупости по допирателна.Защо емигрантите се насочват към запада?
12:18 22.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Ха-ха
12:23 22.10.2026
96 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #45 от "Дани":За сега шамарите в Украйна действат по жилищни сгради и цивилна инфраструктура По фронтовата линия те напредват чрез изкуствен интелект.
12:24 22.10.2026
97 Това е положението
12:24 22.10.2026
98 оти да се лажеме?
12:25 22.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 нннн
12:25 22.10.2026
101 Хардлайнар
12:26 22.10.2026
102 Объркал си се
До коментар #45 от "Дани":Информацията която имаш те кара да търсиш под вола теле.
12:26 22.10.2026
103 Тръмпутин
Това се харесва на българските путинофили.
И е аплодиранано от Тръмп.
Позор!
12:27 22.10.2026
104 Джамбаза
Коментиран от #109
12:27 22.10.2026
105 Джентълменът
12:28 22.10.2026
106 Знае
До коментар #7 от "Шопо":РУСИЯ отдавна превзе Малая Токмачка . Целта на Русия не е да превземе Малая Токмачка , а да разруши с помощта на съюзниците си еднополюсният модел на САЩ и васалите им . Многомилиардните инвестиции които САЩ и ЕС вложиха в Украйна с цел да убият руската мечка изгарят като кибритена клечка . Именно за това сега Европа гори , а САЩ се чудят как да излъжат Путин да се съгласи на поредното примирие , за да си поемат дъх от боят който им хвърля пряко Русия, Иран и хусистите . Да , ама не , както казваше покойният Петко Бочаров!
12:28 22.10.2026
107 Ха-ха
До коментар #91 от "Знае":Путин, казваш, ще воюва докато е жив и последния руснак, пардон, до предпоследния. Той се надява да е последния оцелял в дълбокия подземен бункер. Като "последен", да изгаси лампите!
12:28 22.10.2026
108 наблюдател
12:29 22.10.2026
109 Е нали
До коментар #104 от "Джамбаза":затова я наричат Мара подробната!
12:29 22.10.2026