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След два часа и половина преговори в „Руския Версай“: Путин не направи никакви отстъпки
  Тема: Украйна

След два часа и половина преговори в „Руския Версай“: Путин не направи никакви отстъпки

22 Октомври, 2026 11:25 3 411 109

  • украйна-
  • стив уиткоф-
  • владимир путин-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Уиткоф, който бе приет от руския президент близо до Санкт Петербург, изрази уважението си към стопанина на Кремъл, като приветства неговите "хуманитарни" действия

След два часа и половина преговори в „Руския Версай“: Путин не направи никакви отстъпки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчерашната среща на американския специален пратеник Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин в Русия е водеща тема в западния печат днес, предаде БТА.

Вдъхновен от подкрепата на Доналд Тръмп, Владимир Путин не прави никакви отстъпки, пише в. "Монд".

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Уиткоф, който бе приет вчера от руския президент близо до Санкт Петербург, изрази уважението си към стопанина на Кремъл, като приветства неговите "хуманитарни" действия. Въпреки това той не успя да постигне и най-малката отстъпка от домакина си, който отхвърля всички идеи за примирие с Киев.

Стив Уиткоф пристигна сам в Санкт Петербург, за да допринесе, както сам се изрази, за напредването по пътя към мира, отбелязва френското издание.

Путин прие Уиткоф в Константиновския дворец, известен като "Руския Версай", който се намира в околностите на бившата имперска столица. Разговорът продължи два часа и половина, като в него участваха също финансистът Кирил Дмитриев и съветникът на руския президент по дипломатическите въпроси Юрий Ушаков.

Владимир Путин нареди освобождаването на американец от руски затвор на фона на срещата си с американския пратеник Стив Уиткоф, посветена на търсенето на начин за прекратяване на войната в Украйна, пише в. "Гардиън".

По-рано американският президент Доналд Тръмп бе поискал от Путин да освободи Стивън Хъбард - 74-годишен бивш учител, който прекара повече от четири години в руски затвори по обвинение, че се е сражавал като наемник за Украйна.

Освобождаването на американеца изглежда като най-скорошния калкулиран ход на Москва да приближи Тръмп до позицията на Путин по Украйна, като дава на американския президент дипломатическа победа преди междинните избори в САЩ, коментира "Гардиън".

Хъбард бе освободен едностранно от Русия, а не като част от размяна на затворници, както често се е случвало в миналото с други американци, задържани от руските власти.

След като освобождаването бе оповестено, Тръмп написа в социалните мрежи, че миналата седмица той е отправил директна молба към Путин за това.

"Съединените щати, от уважение към президента Тръмп, нямаше нужда да дават нищо в замяна - безпрецедентна ситуация за Русия", написа американският лидер в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Същевременно, Уиткоф приветства Путин по време на срещата им в Константиновския дворец, като описа руския президент като действащ по хуманитарни подбуди.

"Вие говорите много за това, че моят президент, президентът Тръмп, действа хуманитарно. Но Вие също действате по хуманитарни подбуди, сър, и аз приветствам това", каза Уиткоф на Путин. Американският пратеник предаде на Путин благодарности от Тръмп за сделката за възобновяване на износа на руски дизел за САЩ.

Топлите думи на Уиткоф за Путин са в рязък контраст с все по-враждебната реторика на висшите американски представители, особено на Тръмп, по отношение на украинския президент Володимир Зеленски, отбелязва "Гардиън".

Уиткоф пристигна в Русия от Осло, където ден по-рано се срещна със Зеленски и европейски лидери, опитвайки се да придаде импулс на оказалите се в задънена улица преговори.

"Донесохме някои документи. Те съдържат някои идеи, нещо като мирно споразумение между Русия и Украйна", каза Уиткоф на Путин по време на излъчваната по телевизията част от разговора им.

"Гардиън" отбелязва, че това е деветото посещение на Уиткоф в Русия, откакто президентът Тръмп го натовари с намирането на начин за прекратяване на войната.

Британското издание се спира на думите на Уиткоф, че срещата с Путин е била "конструктивна", но че предстои да бъде свършена "важна работа" и че предстоят тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна "на техническо ниво".

Кремъл заяви, че "по принцип" е съгласен с преговорите, които ще се фокусират върху това как да бъде гарантирана сигурността на Украйна и Русия щом войната приключи.

Британският в. "Таймс" също обръща внимание на думите на Уиткоф, че Путин е проявил способността си да действа по хуманитарни подбуди.

Уиткоф неведнъж посети Москва в ролята си на мирен пратеник, назначен от Тръмп и често се среща с Кирил Дмитриев в Маями, пише в. "Индипендънт". Същевременно, британското издание отбелязва, че той само веднъж е посетил Украйна.

Американският гражданин Стивън Хъбард, който бе освободен от Путин, бе пленен от руски войници в Източна Украйна през 2022 г., седмици след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна, посочва в. "Вашингтон пост". Руската прокуратура му беше повдигнала обвинение, че се е сражавал като наемник за Украйна, пише още американското издание.

Стив Уиткоф изказа приветствени думи към Путин на фона на все по-критичния тон на президента Доналд Тръмп по отношение на украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп призова за това Зеленски да се оттегли от властта и намекна, че Русия е по-склонна да сложи край на войната от Украйна, пише "Вашингтон пост".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георгиев

    18 44 Отговор
    Украйна е на Сорос, Ротшилд и Епщайн. Русия да направи отстъпки

    Коментиран от #8, #23

    11:26 22.10.2026

  • 2 Какви отстъпки

    88 21 Отговор
    Той си каза целите още 2022 г. Отстъпки прави победения. Ако не ви изнася продължавайте в същия дух. 999- ти пакет от розовите евроКобили.

    Коментиран от #9

    11:28 22.10.2026

  • 3 честен ционист

    14 21 Отговор
    Стефчо Витков яко прави четки по ганчовски.

    Коментиран от #84

    11:29 22.10.2026

  • 4 Някой

    82 21 Отговор
    Е кви отстъпки, кви 5 лева, когато Русия побеждава на всички фронтове?!

    Коментиран от #22, #25

    11:29 22.10.2026

  • 5 Русия за това е

    57 14 Отговор
    Велика и най-голямата страна в света. Понеже НЕ отстъпва. А некои други, които са на принципа: "преклонена главица, сабя не сече...!" ще загубят и това, което им е останало през вековете...

    Коментиран от #44

    11:29 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шопо

    13 57 Отговор
    С помощта на САЩ и Китай Русия може да превземе Мала Токмачка.

    Коментиран от #29, #66, #74, #106

    11:30 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Че той

    12 19 Отговор

    До коментар #2 от "Какви отстъпки":

    да бе би да е победител ?

    11:30 22.10.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    35 6 Отговор
    Явно са му предложили плана ГДР/ГФР-
    ние взимаме запазената част, ти взимаш онази с разрушенията ❗
    После ние със заеми, а ти с честен труд започваме да "възстановяваме"❗

    Коментиран от #47

    11:31 22.10.2026

  • 11 Атина Палада

    10 31 Отговор
    Чорапа върна ли лева?

    Коментиран от #85

    11:32 22.10.2026

  • 12 Голия

    13 19 Отговор
    след 2 седмици на тръм ще му покажат изхода

    11:32 22.10.2026

  • 13 ......-

    43 7 Отговор
    Радвам се че най-после МЕЦАН се отказал от наивността си спрямо западналите хищници.

    11:33 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 бай Иван

    50 6 Отговор
    Времето на отстъпки свърши в Анкоридж. видя как за пореден път се опитаха да го преметнат и сега нанай си сделка .Какво каза Рубио "нищо не сме се разбирали в Анкоридж .Само си говорихме" а интересно руснаците направиха отстъпки на това "само си говорихме" .Е сега Путин им каза "Е сега също хубаво си поговорихме. Като седнете на масата с химикалка в ръце ще завършим и разговора"

    11:33 22.10.2026

  • 16 456

    31 2 Отговор
    Атанасова, пишеш ,че няма компромис, а в предишната статия от сутринта ,че Путин бил направил.
    Та ,я кажи кое е истина, защото още сутринта ти писах ,че такова нещо нема.

    11:33 22.10.2026

  • 17 ХалаПенйо

    44 6 Отговор
    Нещо много късно чакат за отстъпки.
    Когато им предлагаше големи отстъпки с Минските споразумения му се подиграха.
    Когато им предлагаше отстъпки в Истамбул, също се правеха на мъже.
    А ревете сега, лукови глави.
    Сметката!

    11:33 22.10.2026

  • 18 Изглежда

    29 5 Отговор
    Тези американки шма. тки не знаят с кой преговарят! Тавариш Путин е обучен в КГБ, а някакви си сукалчета тръгнали да преговарят!

    11:34 22.10.2026

  • 19 Kaлпазанин

    29 7 Отговор
    Освен руснаци кубинци сев корейци и перси ,кога останалите ще разберат че преговори и договори с англосаксонци водят само до гибел

    Коментиран от #83, #90

    11:35 22.10.2026

  • 20 Герги

    11 25 Отговор
    И кой не иска да води преговори за мир..от това по ясно няма на къде...иначе,, ТЕ винаги са готови за преговори...руска мизерия...Както и лисах по рано,с това прибързано решение да узакони в пределите на РФ откраднатите украински земи,Фюрера просто няма ход назад,всичко друго освен завземането на Донбас ще се таксува като поражение..

    11:35 22.10.2026

  • 21 Еййййййй

    11 7 Отговор
    Малоумници ПОПИТАЙТЕ ХОРАТА ЖИВУЩИ ТАМ ЩО ИСКАТ. ЗЕЛЕН НАРКОМАН И ТОЙ ДА ЧУЕ. КОЙ КОИ СТЕ ВИЕ ДА КАЗВАТЕ КАРАТЕ ХОРАТА ДА ПРАВЯТ ТОВА КОЕТО ВИЕ ИСКАТЕ . РЕФЕРЕНДУМ И КРАЙ НА ВОЙНАТА. НО НЕ КОТ КАЖАТ ОТДЕЛНИ ТРЪПИ НАЗОБЕНИ ЛИЧНОСТИ УПРАВНИЦИ. НЕКА НАРОДА ХОРАТА РЕШАВАТ.

    11:36 22.10.2026

  • 22 гост

    4 10 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    вече 5та година нали.....или така е по план..

    11:36 22.10.2026

  • 23 Ясно е че Путин

    11 24 Отговор

    До коментар #1 от "Георгиев":

    няма да иска преговори. Украйна трябва продължи с офанзивата докато Русия е обезсилена.

    Коментиран от #34, #71

    11:37 22.10.2026

  • 24 Ами това е....

    21 8 Отговор
    Каквото Путин казва и е казал ... Зелю да се съгласява доброволно или ще става бавно и доброзорно, но ще бъде!!!

    Коментиран от #49

    11:38 22.10.2026

  • 25 Стефан

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Доста е спорна тази опорка зо 1 рубла.

    11:38 22.10.2026

  • 26 естествено

    11 8 Отговор
    Путин много добре се отнася към идеята за мир(според Тръмп) - но като абстрактно понятие и по принцип,но за него ще стане реалност ако му подарят половин Украйна, а още по-добре да е цялата

    11:39 22.10.2026

  • 27 11111

    7 19 Отговор
    Край на войната означава край за Путин и другите около него, помислете малко...

    Коментиран от #63

    11:39 22.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Паветник

    15 9 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Kakто каза Тръмп преди дни
    „Фронта не мърда с години,а Украйна загуби над милион войници“
    От къв зор Русия да превзема нещо,което не и трябва?

    Коментиран от #37, #39

    11:39 22.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Путин не е нито първият, нито последният

    10 23 Отговор
    от всички злодеи властвали над поробения руски народ.

    11:41 22.10.2026

  • 33 Българин

    8 19 Отговор
    Значи,че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    11:41 22.10.2026

  • 34 456

    18 6 Отговор

    До коментар #23 от "Ясно е че Путин":

    Я виж какво си написал. Значи РФ е обезсиленъ и затова не иска преговори😆?! Затова ли Зе пищи за примирие? Егати логиката.

    11:41 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "Паветник":

    Като превземеш нещо трябва да го поддържаш да харчиш пари да храниш поданици да се грижиш за тях Така хем друг плаща хем работата става

    11:43 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Аларих

    8 24 Отговор
    Очаквайте скоро ,някоя руска рафинерия да задими или пак да затворят въздушното пространство над Москва. А след 03 Ноември ще видим кой кого..... Кримската война започва с успехи на Русия ,накрая Севастопол пада и следва капитулация. В Руско-Японската войн руската армия дори няма спечелена битка със "самураите".А при Цушима Балтийската флотилия е почти унищожена.Първата Световна Война тотален крах на Руската Армия, Революция в Империята,подписване на Блест-Литовския договор.Втората Световна СССР е победител наред със САШ, Великобритания и антихитлериската коалиция като цякло.Но как живеят сега в победителката Русия и как в победените Германия и Япония.Италия не я споменавам - те я наредиха като съвущваща страна.За България ,само си спомням че в СССР хората ни наричаха Малкия Запад.

    Коментиран от #59

    11:43 22.10.2026

  • 41 Не очаквайте много

    6 16 Отговор
    Те са алчна империя на световни терористи, една от няколко. Какви отстъпки очаквате от такива.

    11:44 22.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ХУманитарни действия ??

    2 13 Отговор
    Художника трябваше да ги приключи 40те години ..

    11:46 22.10.2026

  • 44 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Русия за това е":

    ПО БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ,А НЕ
    ПО ИСТОРИЯТА НА ПРОКУДЕНИТЕ ВИКИНГИ РОССИ
    БЪЛГАРИЯ
    ОТ БЕЛГРАД ДО КИТАЙ
    ДЕ ФАКТО
    Е НАЙ-ГСЛЯМАТА ДЪРЖАВНА
    ФОРМАЦИЯ НА ПЛАНЕТАТА
    ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА!

    КОНФУЦИЙ ПРЕДИ 2700 ГОДИНИ
    Е ПИСАЛ:
    "АЗ СЪМ УЧЕНИК НА БЪЛГАРИТЕ"...

    11:46 22.10.2026

  • 45 Дани

    21 5 Отговор
    Че той, Путин още в началото каза какви са целите на СВО и добави, че докато не бъдат постигнати, шамарите ще вървят яко.
    Не ми е ясно вие какво не сте разбрали, та все чакате да намерите под вола, теле? Не разбрахте ли че мъжко не може да зачене и да роди?

    Коментиран от #77, #96, #102

    11:46 22.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Вашият президент

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":

    А кой причини разрушенията в частта с разрушенията?

    11:47 22.10.2026

  • 48 Въпросче

    8 3 Отговор
    Пуснаха ли Старлинк в Украйна ?

    11:48 22.10.2026

  • 49 Перо

    18 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ами това е....":

    Ционисткият шут опозна Запада по трудния начин! Докато той е султан на Украйна, Путин никога няма да седне на една маса с него!

    11:48 22.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 кукузел

    9 6 Отговор
    Явно, не Москва е без ток вода и газ.

    11:51 22.10.2026

  • 52 Перо

    13 3 Отговор
    Вече го няма Горбачов, нито Елцин, нито второ ГДР! И предателите свършиха!

    11:52 22.10.2026

  • 53 Страшен разговор е бил

    5 1 Отговор
    Много си хуманитарен. И ти си много хуманитарен. О, моля ви се, вие сте още по-хуманитарен. Да,да, и двамата сме много хуманитарни.

    11:53 22.10.2026

  • 54 Русия си освобождава неговите източ. Тер

    11 5 Отговор
    Западните територии да си ги взимат поляците

    Коментиран от #61

    11:54 22.10.2026

  • 55 А Мала Токмачка?

    4 5 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    11:54 22.10.2026

  • 56 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 5 Отговор
    НА ШЕСТТЕ МИЛИОНА
    БЪЛГАРИ СЛУЖЕЩИ
    НА РОССИ ЩЕ КАЖА:

    КИЕВ Е КРЪСТЕН НА
    ШАМБАТ КИЙ
    БРАТ НА БОКСЬОРА
    КОБРАТ!!!...

    11:54 22.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 А50

    7 3 Отговор
    И правилно. Искаха на бойното поле , ако Русия губеше дали щяха да искат мир

    11:55 22.10.2026

  • 59 Страшен разговор е бил

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Аларих":

    Страхотно си живеят и в двете мюсюлмански държави Германия и Франция. Направо страхотно си живеят. Такъв страхотен живот не може да го опишеш. Ти какво чакаш, а още не си отишъл да ти се насладят лично?

    11:57 22.10.2026

  • 60 Българин

    5 3 Отговор
    Важното е че нашия клюн Радев и дебеланата Йотова се борят за мир.

    Коментиран от #92

    11:57 22.10.2026

  • 61 Ако не бяха злобните европейци

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "Русия си освобождава неговите източ. Тер":

    на Берлинския конгрес, дето ни разпокъсаха, България също щеше да стане руска територия. С всички последствия от това - гражданска война, голодомор, сталински терор и милиони безсмислени жертви.

    11:58 22.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 АРХАНГЕЛСК

    1 0 Отговор
    Много правилно, точно така.

    12:01 22.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Квичене

    3 4 Отговор
    Все едно Реал Мадрид да хване Лудогорец, да води с 3:0 в 12 минута и изведнъж някакви да започнат да викат "ама, нека се споразумееем за равен, що ни биете така лошо?" Ами, бият ви, защото сте им паднали и сте слаби, а и преди мача много се репчехте.

    Коментиран от #70

    12:03 22.10.2026

  • 68 546878657

    3 3 Отговор
    Запада май наистина не разбира - всяко следващо предложение ще е по-лошо !

    12:04 22.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Гост

    1 0 Отговор
    Шефе, сега трябва да пуснем нещо на ЕС след срещата?
    Пиши им, Жу вай Бъ!
    Еее, Шефе, ама и ти с твоите чужди езици! Това как се пишеше, с една или две ишки?
    Абе, Лавров, къде и ти сега, добре, прати им емотикон на Праз! Аре!

    12:06 22.10.2026

  • 73 Титак

    3 1 Отговор
    Тия искат да преговарят с Путин всеки ден докато каже....Хайде, от мен да мине. Колко наивно...и нахално. Те предлагат едно и също и чакат различен резултат.

    12:07 22.10.2026

  • 74 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Малая Токмачка отдавна е на руска територия.

    12:07 22.10.2026

  • 75 ДОКО

    2 0 Отговор
    КАКВИ ОТСТЪПКИ..СВО ПРОДЪЛЖАВА ДО ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ..ОТСТЪПКИ САМО ЛЕКИ БАЛЕТНИ СТЪПКИ..

    12:08 22.10.2026

  • 76 Хахахаха

    1 2 Отговор
    И все пак, значи излиза, че не със Зеленски е трудно да се договори, а с тупин? С него не може да се преговаря, защото не прави отстъпки. Това са фактите!

    Коментиран от #88

    12:09 22.10.2026

  • 77 защо и ма / ка

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дани":

    ти е заченала се чудя ...

    12:09 22.10.2026

  • 78 ......-

    1 0 Отговор
    Мецан си редуцира предателите ,а в Бананистан растат в геометрична прогресия.

    12:10 22.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Историк

    3 0 Отговор
    Той 5 години повтаря едно и също, кой очаква друго от КГБ офицер- или капитулация на Украйна или ликвидиране до последния украинец. Световната беда че двамата най-страшни злодеи на 21 век си сътрудничат в битката срещу цивилизования свят. Ако не бъдат спрени ще следва апокалипсис.За тях е важно да са на власт,а човешкия живот не значи нищо.

    12:12 22.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ууухахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Kaлпазанин":

    А с Русия водят до война.Тя беше гарант за независимостта на Украйна

    12:14 22.10.2026

  • 84 Обаче

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    не чухме нищо за мумурандома, опа за муруториума..

    12:14 22.10.2026

  • 85 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Чорапа няма да върне лева ,а ти ще ядеш краве сирене по 20 евро килото скоро.

    12:16 22.10.2026

  • 86 ПОБЕДИТЕЛИТЕ НА ПРАВЯТ ОТСТЪПКИ

    2 0 Отговор
    Англосаксите ще вземат от окраина само на ГЕВРЕКА ДУПКАТА

    12:16 22.10.2026

  • 87 Решение

    1 0 Отговор
    Отрова.

    12:17 22.10.2026

  • 88 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Хахахаха":

    Какви преговори с фашизиран наркоман?

    12:17 22.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Пръцковото калпзанско

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Kaлпазанин":

    Дай конкретен пример,не драскай глупости по допирателна.Защо емигрантите се насочват към запада?

    12:18 22.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ха-ха

    2 0 Отговор
    Руснак и преговори - две несъвместими неща!

    12:23 22.10.2026

  • 96 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дани":

    За сега шамарите в Украйна действат по жилищни сгради и цивилна инфраструктура По фронтовата линия те напредват чрез изкуствен интелект.

    12:24 22.10.2026

  • 97 Това е положението

    0 0 Отговор
    Много възрастни ръководители, трябва 55/ 60 годишни.

    12:24 22.10.2026

  • 98 оти да се лажеме?

    0 0 Отговор
    Как да прави отстъпки като целта на Путин и Тръмп е една и съща? Подкопаване устоите на Европа и отстраняването ѝ като политически или икономически конкурент, а по възможност и двете.

    12:25 22.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 нннн

    2 0 Отговор
    А какво очакваха? На Путин му омръзна да го будалкат.Пък и Зеленски забрани преговори с Русия. Заповедта още е в сила.

    12:25 22.10.2026

  • 101 Хардлайнар

    2 0 Отговор
    Не ми го тьpкай бе, гyвнаp!

    12:26 22.10.2026

  • 102 Объркал си се

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дани":

    Информацията която имаш те кара да търсиш под вола теле.

    12:26 22.10.2026

  • 103 Тръмпутин

    0 1 Отговор
    Хуманитарните действия на Путин се изразяват в убийства на деца,жени и беззащитни хора.
    Това се харесва на българските путинофили.
    И е аплодиранано от Тръмп.
    Позор!

    12:27 22.10.2026

  • 104 Джамбаза

    0 0 Отговор
    Мария откъде ги знае всички тези работи?

    Коментиран от #109

    12:27 22.10.2026

  • 105 Джентълменът

    0 0 Отговор
    Всички путлеристи са фашисти!

    12:28 22.10.2026

  • 106 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    РУСИЯ отдавна превзе Малая Токмачка . Целта на Русия не е да превземе Малая Токмачка , а да разруши с помощта на съюзниците си еднополюсният модел на САЩ и васалите им . Многомилиардните инвестиции които САЩ и ЕС вложиха в Украйна с цел да убият руската мечка изгарят като кибритена клечка . Именно за това сега Европа гори , а САЩ се чудят как да излъжат Путин да се съгласи на поредното примирие , за да си поемат дъх от боят който им хвърля пряко Русия, Иран и хусистите . Да , ама не , както казваше покойният Петко Бочаров!

    12:28 22.10.2026

  • 107 Ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Знае":

    Путин, казваш, ще воюва докато е жив и последния руснак, пардон, до предпоследния. Той се надява да е последния оцелял в дълбокия подземен бункер. Като "последен", да изгаси лампите!

    12:28 22.10.2026

  • 108 наблюдател

    1 0 Отговор
    Бандеровската маймуна май се наигра.

    12:29 22.10.2026

  • 109 Е нали

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Джамбаза":

    затова я наричат Мара подробната!

    12:29 22.10.2026

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