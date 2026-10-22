Зеленски разкри защо Путин няма да натисне ядрения бутон

Владимир Путин няма да рискува да използва ядрено оръжие, защото Русия ще загуби всички свои съюзници, включително САЩ и Китай. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю със Стивън Бартлет за подкаста „Дневникът на един изпълнителен директор“.
„Не мисля, че те ще рискуват да използват ядрено оръжие. Тогава няма да имат нито един съюзник“, каза Зеленски, цитиран от „Украинска правда“. По думите му всеки наблюдател може да допуска, че Русия е способна на още по-тежки действия, но ядрен удар би имал последици, които Москва не би могла да контролира.
Предупреждение за опасен прецедент
Украинският президент определи еднократното използване на ядрено оръжие като опасен прецедент за всички ядрени държави и за бъдещи конфликти. Според него, ако една страна използва такова оръжие, това може да доведе до повторна употреба на ядрено оръжие в друг конфликт и на друг континент.
Зеленски посочи като пример възможна ескалация в Близкия изток. По думите му след първото използване на ядрено оръжие може да се стигне до втори или трети подобен случай.
„Не мисля, че Путин ще рискува с ядрено оръжие“, повтори украинският президент. Той обаче допълни, че Русия е система, която ще се държи за Путин, а Путин ще се държи за нея до края на живота си.
Зеленски: Путин ще напусне Кремъл едва след смъртта си
Украинският президент заяви, че според него Путин ще напусне Кремъл едва след края на живота си, когато властта бъде предадена по естествен път.
„Повече от уверен съм в това“, каза Зеленски в края на интервюто. Изказването му идва на фона на продължаващата война между Русия и Украйна и на периодичните ядрени заплахи, отправяни от руски представители.
Източници: pravda.com.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #25
13:18 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Робот
13:20 22.10.2026
4 Зеленски
13:20 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нека се пробва
Коментиран от #24
13:21 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 УМНИК Е ТОЙ
Коментиран от #54
13:22 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ЯО не може да се употреби
Коментиран от #26
13:24 22.10.2026
12 Така е!
До коментар #2 от "Тик-Ток":Защото са на хонорар от някъде с такава задача: пропаганда в полза на Киев и съюзници
13:25 22.10.2026
13 Реалист
Тогава и актьорските ти умения на палячо няма да те спасят!
13:25 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
13:26 22.10.2026
16 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #5 от "тоя несменяем ли е?":По Конституцията на Украйна си е напълно легитимен.
Узурпатор е Путлер и чекистката му орда от рашисти, при който никога не са провеждани избори. Отначало назначен от Елцин и след това Путлер е отстранявал всеки опозиционер, като изборите винаги са били пълен фарс.
13:27 22.10.2026
17 А знае ли?
Коментиран от #27, #42, #45
13:27 22.10.2026
18 русия Васал на Китай
13:28 22.10.2026
19 9689
13:29 22.10.2026
20 А беееее
До коментар #9 от "Украинците са казали,":...ъпчо защо пишИш ...ъпотии ???!
Коментиран от #50
13:29 22.10.2026
21 Истината
13:29 22.10.2026
22 Питанка
Вероятността да се взриви още при изстрелване е много по голяма.
13:30 22.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Антирашист 4763
До коментар #6 от "Нека се пробва":Рашистките мисли не говорят за мир в света ! Военнолюбците пишат и тук !
Коментиран от #41
13:30 22.10.2026
25 Клоуна идея си няма
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Русия е на крачка от създаване на ядрено оръжие от Четвърто поколение
"чисто термоядрено"
Коментиран от #49, #51, #71
13:31 22.10.2026
26 Шопо
До коментар #11 от "ЯО не може да се употреби":Лвов е полски град там може да се тества тактическо ядрено оръжие.
Коментиран от #61, #65
13:31 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гост
ПС
Лайън, видиш ли, уаахахаха. И тя е пътник!!!
Коментиран от #68
13:32 22.10.2026
29 Лидера на свободния свят-Зеленски
Фокс Нюз- не само постоянен гост, но и политик доминиращ и диктуващ на Тръмп.
Рейтинг в Щатите двойно по голям от този на Тръмп.
Чак сега някои включиха, че от Зелески зависи резултата от изборите на 3-ти, а не от Путин.
В Метрополитен опера преди дни-Първо химна на Украйна-после програмата.
Путин и Тръмп ще изглеждат като глупаци, ако там е и Зелнски.Затова така вият срещу него.
Коментиран от #40, #53
13:32 22.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хахаха!🎺🥳😀
13:35 22.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Картаген
Останалото са доуточнения.
13:35 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Глупости 🎺🥳😀
До коментар #23 от "ядрени отпадъци":Ако можеха, щяха вече да са го направили.
13:37 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Каунь
13:38 22.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Не знае, разбира се
До коментар #17 от "А знае ли?":Както не знаят - или се правят, че не знаят мерц, макрон, рюте, урсули и т.п креатури. Те си въобразяват, че "Путин" вади чипове от перални. Те никога не са чували за Александър Попов, за Бехтерев, за Менделеев, за София Ковалевсказа д-р Николай Коротков, за Владимир Котелников, ....Велики руски учени, инженери, изобретатели...Велики!!!
13:40 22.10.2026
43 така, така
Именно тук се вижда голямата разлика между политиката на САЩ и васалите му. В САЩ са наясно, че риска е твърде голям и реален, докато самозабравилите се маргинали в ЕС и клоуна не са в състояние да излязат от наркоманското си опиянение.
Блаженни са верующите, май това е случая с бленуванията на наглеца.
13:41 22.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 При термоядрената реакция
До коментар #17 от "А знае ли?":се отделят неутрони което е още по-лошо за облъчените, има си и гама лъчи както при урановата и плутониевата бомби. Единствено радиоактивното замърсяване е малко, само от плутониевата "запалка". продукта на синтеза е хелий който се издига до Космоса. Неутронната бомба е всъщност недостатъчно добре инсцениран термоядрен взрив (при по-ниска температура от необходимата).
13:43 22.10.2026
46 Китай разрешава само СВО
До коментар #38 от "Какъв ядрен бутон":путин е Агресор, който иска да мине за хуманист! Само така руските руските олигарси ще могат да работят на Запад!
Коментиран от #57, #60
13:44 22.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 наблюдател
13:45 22.10.2026
49 Създадено е!
До коментар #25 от "Клоуна идея си няма":Чака в готовност!
А Западът го няма! И няма и скоро да го има!
13:45 22.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 не е на крачка а е създадено
До коментар #25 от "Клоуна идея си няма":но либералните тромпети надуват ли надуват специално в Бг ще ходят на фронта а такъв няма да има не разбират
13:46 22.10.2026
52 Историческа поука
Един посредствен милиционер, достигнал върха да стане Цар на всички над 100 поробени народи, се превърна в най-мразения и токсичен диктатор, истински клоун !
Коментиран от #63, #64, #67, #70
13:46 22.10.2026
53 ежко
До коментар #29 от "Лидера на свободния свят-Зеленски":Аха...само дето за Зеления трябва да гласуват не американци,а украинци.Така,че колкото и голям рейтинг да има.няма абсолютно никакво значение.
13:46 22.10.2026
54 Проблема
До коментар #8 от "УМНИК Е ТОЙ":е, че Путин може да не знае какво мисли Зеленски....
13:47 22.10.2026
55 Опорка
13:47 22.10.2026
56 Доста
Но друго не може и да се очаква, предвид обстоятелствата.
13:48 22.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ми не е сигурно
До коментар #46 от "Китай разрешава само СВО":че руските олигарси ще продължат да искат да работят на запад.
Както е тръгнало, може да изгубят интерес към затъващия икономически ЕС.
13:53 22.10.2026
61 В Лвов
До коментар #26 от "Шопо":също живеят етнически руснаци (9,1% от населението). В Киев са 13% от населението и Путин тях наистина ще ги освободи от фашистката хунта.
13:53 22.10.2026
62 Борислав
13:55 22.10.2026
63 Калоян
До коментар #52 от "Историческа поука":За времето на Ес Ви О-то милиционерът построи само в Москва над 300 ( Триста) метростанции и построи отново Мариуполь . За същото време хитрият Клоун само викаше ,, Дай,дай " и кра деше в космически размери.
Но щом казваш ,, велик" , кой съм аз да ти противореча...
Коментиран от #76
13:58 22.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Там
До коментар #26 от "Шопо":жените са от най-хубавите бе шопе, ти не си виждал такива !
А Лвов е австрийски град, не толкова полски, заблуждаваш се - основан е от австрийци и дълго време е бил техен....
13:59 22.10.2026
66 НЕядрен бутон
14:01 22.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Интересно
До коментар #25 от "Клоуна идея си няма":И??? Това за разчистване на терен ли е?
14:08 22.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Синхуа
14:14 22.10.2026
74 пешо
14:15 22.10.2026
75 Дудов
14:17 22.10.2026
76 Интересно
До коментар #63 от "Калоян":През 2022 в Москва да не е имало само 40 метростанции? За Мариупол данъкоплатците къде са били? А обезщетение за разрушените частни имоти?
14:18 22.10.2026
77 А само изгорени
Коментиран от #78
14:19 22.10.2026
78 ПалЯците
До коментар #77 от "А само изгорени":ПАлЯците
14:20 22.10.2026