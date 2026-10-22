Зеленски разкри защо Путин няма да натисне ядрения бутон

Владимир Путин няма да рискува да използва ядрено оръжие, защото Русия ще загуби всички свои съюзници, включително САЩ и Китай. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю със Стивън Бартлет за подкаста „Дневникът на един изпълнителен директор“.

„Не мисля, че те ще рискуват да използват ядрено оръжие. Тогава няма да имат нито един съюзник“, каза Зеленски, цитиран от „Украинска правда“. По думите му всеки наблюдател може да допуска, че Русия е способна на още по-тежки действия, но ядрен удар би имал последици, които Москва не би могла да контролира.

Предупреждение за опасен прецедент

Украинският президент определи еднократното използване на ядрено оръжие като опасен прецедент за всички ядрени държави и за бъдещи конфликти. Според него, ако една страна използва такова оръжие, това може да доведе до повторна употреба на ядрено оръжие в друг конфликт и на друг континент.

Зеленски посочи като пример възможна ескалация в Близкия изток. По думите му след първото използване на ядрено оръжие може да се стигне до втори или трети подобен случай.

„Не мисля, че Путин ще рискува с ядрено оръжие“, повтори украинският президент. Той обаче допълни, че Русия е система, която ще се държи за Путин, а Путин ще се държи за нея до края на живота си.

Зеленски: Путин ще напусне Кремъл едва след смъртта си

Украинският президент заяви, че според него Путин ще напусне Кремъл едва след края на живота си, когато властта бъде предадена по естествен път.

„Повече от уверен съм в това“, каза Зеленски в края на интервюто. Изказването му идва на фона на продължаващата война между Русия и Украйна и на периодичните ядрени заплахи, отправяни от руски представители.

Източници: pravda.com.ua