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Зеленски разкри защо Путин няма да натисне ядрения бутон
  Тема: Украйна

Зеленски разкри защо Путин няма да натисне ядрения бутон

22 Октомври, 2026 13:17 1 790 78

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • ядрено оръжие-
  • русия-
  • украйна

Украинският президент смята, че Русия ще загуби всички съюзници при подобен ход. Той предупреди и за опасен прецедент при използването на ядрено оръжие.

Зеленски разкри защо Путин няма да натисне ядрения бутон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин няма да рискува да използва ядрено оръжие, защото Русия ще загуби всички свои съюзници, включително САЩ и Китай. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю със Стивън Бартлет за подкаста „Дневникът на един изпълнителен директор“.

„Не мисля, че те ще рискуват да използват ядрено оръжие. Тогава няма да имат нито един съюзник“, каза Зеленски, цитиран от „Украинска правда“. По думите му всеки наблюдател може да допуска, че Русия е способна на още по-тежки действия, но ядрен удар би имал последици, които Москва не би могла да контролира.

Предупреждение за опасен прецедент

Украинският президент определи еднократното използване на ядрено оръжие като опасен прецедент за всички ядрени държави и за бъдещи конфликти. Според него, ако една страна използва такова оръжие, това може да доведе до повторна употреба на ядрено оръжие в друг конфликт и на друг континент.

Зеленски посочи като пример възможна ескалация в Близкия изток. По думите му след първото използване на ядрено оръжие може да се стигне до втори или трети подобен случай.

„Не мисля, че Путин ще рискува с ядрено оръжие“, повтори украинският президент. Той обаче допълни, че Русия е система, която ще се държи за Путин, а Путин ще се държи за нея до края на живота си.

Зеленски: Путин ще напусне Кремъл едва след смъртта си

Украинският президент заяви, че според него Путин ще напусне Кремъл едва след края на живота си, когато властта бъде предадена по естествен път.

„Повече от уверен съм в това“, каза Зеленски в края на интервюто. Изказването му идва на фона на продължаващата война между Русия и Украйна и на периодичните ядрени заплахи, отправяни от руски представители.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    46 6 Отговор
    Защото печели войната.

    Коментиран от #25

    13:18 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Робот

    35 10 Отговор
    Това зелено произведение на изкуството вече не е актуално..! Проблема идва на 5- ти следващия месец....пада се четвъртък..!

    13:20 22.10.2026

  • 4 Зеленски

    21 7 Отговор
    Печелил съм много награди за това, че мога да кажа каквото си искам. Вервайте ми!

    13:20 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нека се пробва

    41 4 Отговор
    После ще реве. Не само, че няма да си загуби съюзниците, но и ще я уважават повече. И без това ако питаш японците кой им е хвърлил атомните бомби, повечето ще кажат Русия.

    Коментиран от #24

    13:21 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 УМНИК Е ТОЙ

    24 4 Отговор
    ПУТИН НЯМА ДА ИЗПОЛЗВА ЯДРЕНИЯ БУТОН ЗАЩОТО НЕ Е ОБЯВИЛ ВОЙНА.ТО ТОВА Е ПРОБЛЕМА НА СВО-то , ВАДИ МУ ДУШАТА МАЛКО ПО МАЛКО.АКО Я ОБЯВИ ТОГАВА ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИТЕ НАЛИЧНИ ОРЪЖИЯ

    Коментиран от #54

    13:22 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЯО не може да се употреби

    16 8 Отговор
    срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?

    Коментиран от #26

    13:24 22.10.2026

  • 12 Така е!

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Защото са на хонорар от някъде с такава задача: пропаганда в полза на Киев и съюзници

    13:25 22.10.2026

  • 13 Реалист

    22 6 Отговор
    Точно казано "не мисля" със сигурност не можеш да мислиш. Бягай на острова, докато не са те хванали обикновените Украинци.
    Тогава и актьорските ти умения на палячо няма да те спасят!

    13:25 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    19 6 Отговор
    До този момент на Украйна са дадени ПЕТ ОЛИМПИЙСКИ БАСЕЙНА СТО ДОЛАРОВИ БАНКНОТИ Около ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ТОНА ХАРТИЯ Черните дупки в Космоса пасти да ядат

    13:26 22.10.2026

  • 16 Клоуна пусин 🤡💩

    7 23 Отговор

    До коментар #5 от "тоя несменяем ли е?":

    По Конституцията на Украйна си е напълно легитимен.
    Узурпатор е Путлер и чекистката му орда от рашисти, при който никога не са провеждани избори. Отначало назначен от Елцин и след това Путлер е отстранявал всеки опозиционер, като изборите винаги са били пълен фарс.

    13:27 22.10.2026

  • 17 А знае ли?

    20 6 Отговор
    А зелената гУсеница знае ли, че Русия има термоядрено оръжие 4-то поколение, т.е. без проникваща радиация и радиоактивно заразяване? ТръмпецОт знае,казано и показано му е.

    Коментиран от #27, #42, #45

    13:27 22.10.2026

  • 18 русия Васал на Китай

    5 19 Отговор
    путин е нищожество, което изпълнява Заповедите на Китай!

    13:28 22.10.2026

  • 19 9689

    21 2 Отговор
    Факти,ако се самоуважавате не давайте този клоун.

    13:29 22.10.2026

  • 20 А беееее

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Украинците са казали,":

    ...ъпчо защо пишИш ...ъпотии ???!

    Коментиран от #50

    13:29 22.10.2026

  • 21 Истината

    18 0 Отговор
    Факти углушително мълчат и не публикуват последното интервю на зеленски кадето той лично казва че е съгласен вече Украйна да загуби 25% от територията си и новата граница да минава кадето в момента е фронтовата линия ! зеленски капитулира !!! Дават това интервю по SNN,Fox news . Война приключва

    13:29 22.10.2026

  • 22 Питанка

    2 11 Отговор
    А дали Терораша има нещо годно за изстрелване ? Едва ли.
    Вероятността да се взриви още при изстрелване е много по голяма.

    13:30 22.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Антирашист 4763

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Нека се пробва":

    Рашистките мисли не говорят за мир в света ! Военнолюбците пишат и тук !

    Коментиран от #41

    13:30 22.10.2026

  • 25 Клоуна идея си няма

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Русия е на крачка от създаване на ядрено оръжие от Четвърто поколение
    "чисто термоядрено"

    Коментиран от #49, #51, #71

    13:31 22.10.2026

  • 26 Шопо

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "ЯО не може да се употреби":

    Лвов е полски град там може да се тества тактическо ядрено оръжие.

    Коментиран от #61, #65

    13:31 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гост

    15 1 Отговор
    Че кой ще хаби атома като има перални? Питайте Фон не. Лайън!
    ПС
    Лайън, видиш ли, уаахахаха. И тя е пътник!!!

    Коментиран от #68

    13:32 22.10.2026

  • 29 Лидера на свободния свят-Зеленски

    3 14 Отговор
    Зеленски-президент номер едно в света.
    Фокс Нюз- не само постоянен гост, но и политик доминиращ и диктуващ на Тръмп.
    Рейтинг в Щатите двойно по голям от този на Тръмп.
    Чак сега някои включиха, че от Зелески зависи резултата от изборите на 3-ти, а не от Путин.
    В Метрополитен опера преди дни-Първо химна на Украйна-после програмата.
    Путин и Тръмп ще изглеждат като глупаци, ако там е и Зелнски.Затова така вият срещу него.

    Коментиран от #40, #53

    13:32 22.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахаха!🎺🥳😀

    18 2 Отговор
    САЩ защо не загубиха съюзниците си след атомните бомби в Япония? Напротив! Ядреното оръжие е силен възпираш фактор. Но войната в Русия е гражданска. Русия воюва със сепаратистите от западните покрайнини. Срещу своя народ никой няма да използва ЯО.

    13:35 22.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Картаген

    14 1 Отговор
    Кой вече го интересува какво смята Напудреният.Бай Дончо вече го е уволнил.
    Останалото са доуточнения.

    13:35 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Глупости 🎺🥳😀

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ядрени отпадъци":

    Ако можеха, щяха вече да са го направили.

    13:37 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Каунь

    5 0 Отговор
    А какво ще стане ако остави ЗАЕЦ без ток??? Ааа

    13:38 22.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Не знае, разбира се

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "А знае ли?":

    Както не знаят - или се правят, че не знаят мерц, макрон, рюте, урсули и т.п креатури. Те си въобразяват, че "Путин" вади чипове от перални. Те никога не са чували за Александър Попов, за Бехтерев, за Менделеев, за София Ковалевсказа д-р Николай Коротков, за Владимир Котелников, ....Велики руски учени, инженери, изобретатели...Велики!!!

    13:40 22.10.2026

  • 43 така, така

    13 1 Отговор
    Наркомана е тотално деградирал. Наглото създание пропуска, че ако Русия използва тактическо ЯО, то това ще бъде към държавите в НАТО, които са били предупредени безброй пъти какво ще последва, ако се намесят. Никой няма да упреква Русия, че е изпълнила предупрежденията си.
    Именно тук се вижда голямата разлика между политиката на САЩ и васалите му. В САЩ са наясно, че риска е твърде голям и реален, докато самозабравилите се маргинали в ЕС и клоуна не са в състояние да излязат от наркоманското си опиянение.
    Блаженни са верующите, май това е случая с бленуванията на наглеца.

    13:41 22.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 При термоядрената реакция

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "А знае ли?":

    се отделят неутрони което е още по-лошо за облъчените, има си и гама лъчи както при урановата и плутониевата бомби. Единствено радиоактивното замърсяване е малко, само от плутониевата "запалка". продукта на синтеза е хелий който се издига до Космоса. Неутронната бомба е всъщност недостатъчно добре инсцениран термоядрен взрив (при по-ниска температура от необходимата).

    13:43 22.10.2026

  • 46 Китай разрешава само СВО

    1 11 Отговор

    До коментар #38 от "Какъв ядрен бутон":

    путин е Агресор, който иска да мине за хуманист! Само така руските руските олигарси ще могат да работят на Запад!

    Коментиран от #57, #60

    13:44 22.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 наблюдател

    6 0 Отговор
    Зеления изглежда много разочарован от твърдението си.

    13:45 22.10.2026

  • 49 Създадено е!

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Клоуна идея си няма":

    Чака в готовност!

    А Западът го няма! И няма и скоро да го има!

    13:45 22.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 не е на крачка а е създадено

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Клоуна идея си няма":

    но либералните тромпети надуват ли надуват специално в Бг ще ходят на фронта а такъв няма да има не разбират

    13:46 22.10.2026

  • 52 Историческа поука

    1 10 Отговор
    Един комик израсна до най-великия политик на 21 век, жива легенда в борбата за свобода срещу Zлото.
    Един посредствен милиционер, достигнал върха да стане Цар на всички над 100 поробени народи, се превърна в най-мразения и токсичен диктатор, истински клоун !

    Коментиран от #63, #64, #67, #70

    13:46 22.10.2026

  • 53 ежко

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Лидера на свободния свят-Зеленски":

    Аха...само дето за Зеления трябва да гласуват не американци,а украинци.Така,че колкото и голям рейтинг да има.няма абсолютно никакво значение.

    13:46 22.10.2026

  • 54 Проблема

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "УМНИК Е ТОЙ":

    е, че Путин може да не знае какво мисли Зеленски....

    13:47 22.10.2026

  • 55 Опорка

    6 0 Отговор
    усрaина e в руини, за какво му е да си хаби атомните бомби?

    13:47 22.10.2026

  • 56 Доста

    3 0 Отговор
    наивно, почти детско разсъждение по темата с ядреното оръжие.
    Но друго не може и да се очаква, предвид обстоятелствата.

    13:48 22.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ми не е сигурно

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Китай разрешава само СВО":

    че руските олигарси ще продължат да искат да работят на запад.
    Както е тръгнало, може да изгубят интерес към затъващия икономически ЕС.

    13:53 22.10.2026

  • 61 В Лвов

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Шопо":

    също живеят етнически руснаци (9,1% от населението). В Киев са 13% от населението и Путин тях наистина ще ги освободи от фашистката хунта.

    13:53 22.10.2026

  • 62 Борислав

    2 0 Отговор
    Изобщо не съм съгласен - Когато САЩ пускат атомните бомби над Япония, не само, че не губят партньори, ами даже Японците им стават най-близкия такъв...

    13:55 22.10.2026

  • 63 Калоян

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Историческа поука":

    За времето на Ес Ви О-то милиционерът построи само в Москва над 300 ( Триста) метростанции и построи отново Мариуполь . За същото време хитрият Клоун само викаше ,, Дай,дай " и кра деше в космически размери.
    Но щом казваш ,, велик" , кой съм аз да ти противореча...

    Коментиран от #76

    13:58 22.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Там

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Шопо":

    жените са от най-хубавите бе шопе, ти не си виждал такива !

    А Лвов е австрийски град, не толкова полски, заблуждаваш се - основан е от австрийци и дълго време е бил техен....

    13:59 22.10.2026

  • 66 НЕядрен бутон

    4 0 Отговор
    Ами то Путин има почти НЕядрен бутон - разновидност на ядрена бомба с модифицирани параметри. Неутронната бомба беше с намалено топлинно излъчване и ударна вълна ,но с подсилено излъчване на неутрони. Бомбата 4-то поколение е на обратното ,с минимизиран поток неутрони и радиоактивно заразяване, но със запазена ударна вълна, която я доближава до конвенционално оръжие.

    14:01 22.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Клоуна идея си няма":

    И??? Това за разчистване на терен ли е?

    14:08 22.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Синхуа

    0 1 Отговор
    Китайските господари на дъртата болонка Путин ,са му забранили

    14:14 22.10.2026

  • 74 пешо

    1 0 Отговор
    маро коя е тая будала да ти дава заплата

    14:15 22.10.2026

  • 75 Дудов

    0 0 Отговор
    Зеленски ще живее за кратко в Лондон докато не го убият неговите хора

    14:17 22.10.2026

  • 76 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Калоян":

    През 2022 в Москва да не е имало само 40 метростанции? За Мариупол данъкоплатците къде са били? А обезщетение за разрушените частни имоти?

    14:18 22.10.2026

  • 77 А само изгорени

    1 0 Отговор
    С бомбата 4-то поколение Русия ще унищожи Прибалтийците и палатите когато дръзнат да окупират Калининград - няма да има проникваща радиация и радиоактивно заразяване,а само изгорени натрапници.

    Коментиран от #78

    14:19 22.10.2026

  • 78 ПалЯците

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "А само изгорени":

    ПАлЯците

    14:20 22.10.2026

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