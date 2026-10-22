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Кока-Кола, Нестле и Данон сменят екотвърденията

Кока-Кола, Нестле и Данон сменят екотвърденията

22 Октомври, 2026 23:23 763 5

  • кока-кола-
  • нестле-
  • данон-
  • пластмаса-
  • рециклиране

Компаниите ще уточняват, че капачките и етикетите не са включени в твърденията за 100 процента рециклирана пластмаса, надписът „Рециклирайте ме отново“ ще бъде заменен

Кока-Кола, Нестле и Данон сменят екотвърденията - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

„Кока-Кола“, „Нестле“ и „Данон“ ще променят екологичните твърдения върху етикетите на пластмасовите си бутилки в Европа. Ангажиментът е поет след диалог с Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите.

Компаниите ще трябва да заменят формулировки като „Аз съм бутилка, изработена от 100 процента рециклирана пластмаса“ с по-точен текст: „Тази бутилка е изработена от 100 процента рециклирана пластмаса, с изключение на капачката и етикета“.

Промяна ще има и при призивите към потребителите. Надписът „Рециклирайте ме отново“ ще бъде заменен с „Рециклирайте ме“. Така трябва да се избегне внушението, че бутилката вече е била рециклирана преди покупката и след употреба непременно ще бъде превърната отново в нова бутилка.

Ангажиментите ще важат и онлайн

Европейската комисия изисква компаниите да не създават подвеждащо общо впечатление за екологичните ползи от пластмасовите опаковки чрез съчетаване на различни зелени твърдения или символи. Същите правила ще се прилагат и към дигиталните кампании в интернет и социалните мрежи.

Проблемът беше поставен пред европейските потребителски органи през ноември 2023 г. След сигналите Европейската комисия координира диалог с „Кока-Кола“, „Нестле“ и „Данон“. Според комисията „Кока-Кола“ и „Нестле“ вече са изпълнили част от договореностите, сред които тези за твърденията за рециклиране в дигиталните им кампании.

Националните органи за защита на потребителите ще следят изпълнението на ангажиментите. При неспазване на договореностите те могат да предприемат действия съгласно европейските правила за защита на потребителите.

Производството на пластмаса продължава да расте

Промените при етикетите идват на фона на продължаващ ръст на световното производство на пластмаса. През 2024 г. са произведени 430,9 млн. тона първична пластмаса, което е с 4 процента повече спрямо предходната година, сочат данни на браншовата организация Plastics Europe.

Азия е концентрирала 57,2 процента от производството, а само Китай е формирал 34,5 процента. В Европейския съюз производството намалява, докато вносът на пластмаса от Азия се увеличава.

Източници: bta.bg, agerpres.ro


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Живко

    3 0 Отговор
    Най-важното за деня , какво трябва да пише на етикета, който никой никога не чете. Ние сме участници в програмата :откриване на нов елемент от Менделеевата таблица и как да ги излекуваме после с нашите препарати .Че тез нашите управляващи са по ефективни и от чумата преди векове.Те вече са ги минали.

    23:31 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Господи, какква

    0 0 Отговор
    Драма!!! Европа ври и кипи - война, граждански бунтове и погроми, разпад на социалната система, брутална деиндустриализация, повсеместна криза - а тия с какво се занимават!!! Идиоти, тотално откъснати от реалността!!!

    23:50 22.10.2026

  • 4 шаа

    0 0 Отговор
    само в тази медия може да видите материал за пластмасови бутилки да е илюстриран със стъклени бутилки

    23:56 22.10.2026

  • 5 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Минута за реклама на еврейските корпорации ,има още Макдоналдс съарбукс субуей и и и всеки може да ги изнамери в нета ,това са те които ни тровят и им плащаме ,има си име модерно робство ,и започва с промиване на мозъци още в училище

    00:13 23.10.2026