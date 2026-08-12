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Тези опаковки скоро няма да ги има

Тези опаковки скоро няма да ги има

12 Август, 2026 18:36 2 474 31

  • пластмаса-
  • рециклиране

Предвижда се от 2029 година всички страни членки да въведат система за заплащане и последващо връщане на опаковките за течности от пластмаса и метал - каквото в Германия съществува отдавн

Тези опаковки скоро няма да ги има - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

От днес в ЕС важат по-строги правила за опаковките - за да се намали количеството боклук. След отпадането на пластмасовите чашки и сламки, сега отпадат и определени опаковки.

Европейският съюз си е поставил за цел до 2030 година всички опаковки в Общността да подлежат на рециклиране, с малки изключения. Тази цел предстои да се постигне на базата на директива от 124 страници със 71 члена. Много от тях ще бъдат усетени съвсем конкретно от потребителите, като първите промени влизат в сила от днес.

За опаковките на хранителните продукти ще важат нови граници за изкуствено произведените химикали, които не се разграждат. Те могат да бъдат и здравословен проблем, тъй като някои са в състояние да причинят рак и да увредят черния дроб.

АРД обаче отбелязва, че промените ще предизвикат напрежение по-скоро у производителите, отколкото у потребителите - тъй като задачите на фирмите по отношение на боклука в опаковките се усложняват.

Производителите недоволстват: много е сложно

"Това е просто прекалено сложно", казва пред АРД Кристоф Петри от Германската индустриална и търговска камара. Той ежедневно получавал запитвания от компании заради новите правила и предлага влизането в сила на директивата да се забави. "Понеже от една страна още има сиви зони, но и защото за много фирми това е абсолютна новост."

И наистина новите правила, които влизат в сила от днес, са само една малка част от директивата на ЕС за опаковките. В следващите години са предвидени и още промени, които ще изискват следващи преустройства от страна на производителите, а и няма да останат незабелязани от потребителите - независимо дали става дума за покупките онлайн или в супермаркета.

Пакетите трябва да бъдат възможно най-малки

ЕС възнамерява да забрани прекалено големите пакети при поръчките онлайн - за да не пристига поръчаното червило в опаковка с големината на кутия за обувки. Генералното указание гласи: празното пространство трябва да е максимум 50 процента.

Освен това от 2030 година някои видове опаковки ще бъдат забранени - като например пликчетата с кетчуп в ресторантите за бързо хранене, пластмасовите мрежички за лимоните в супермаркета и мини тубите с шампоан по хотелите.

ЕС иска значително да намали количеството боклук от опаковките. По данни на Евростат през 2023 година всеки гражданин на ЕС е произвеждал по 178 кг такъв боклук годишно, а в Германия дори повече - по 215 кг. Данните за България сочат, че произведеният боклук от опаковки е бил по 81 кг на човек.

Да се рециклира колкото може повече

Опаковките, които ще продължат да съществуват, трябва да могат да се рециклират, обяснява германската обществена медия. Предвижда се от 2029 година всички страни членки да въведат система за заплащане и последващо връщане на опаковките за течности от пластмаса и метал - каквото в Германия съществува отдавна.

Освен това стремежът е стъклото да се рециклира много по-често и да се използва отново - например ако бутилките за олио или оцет са за многократна употреба, посочва АРД.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕвроКомисията

    49 6 Отговор
    Да започне почистването с боклуци, като: Урсула, Кая, Мерц, Макрон, Зеленски, Страмър, Джонсън..... Проблемът е, че не подлежат на рециклиране... Като премахват пластмасите, не стимулира ли дърводобива и производството на хартия и дървени опаковки? Зелена политика?

    Коментиран от #3

    18:43 12.08.2026

  • 2 хаха

    15 22 Отговор
    Я се поучете от Румънците бе байганьовски ориенталски прошляци!

    "цена без опаковка", "цена с опаковка" ...и опаковката можеш да я върнеш в магазина.

    Кроманьонци недоеволюирали такива!

    Коментиран от #4, #28

    18:45 12.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А яйцата

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    с двойна цена ли ги таксуват за опаковка? И по интернет също си връщат опаковките? А данък смет плащат ли? Маймуна културна

    Коментиран от #7, #9

    18:49 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    13 3 Отговор
    Най интересното при връщане на бутилки в каса от бира в Германия е ,че машината не разпознава празни от пълни та ако си светнат на гяволъка да вземеш пълна каса с бира от тафта и я пускаш през лентата машината ще ти даде пари

    18:51 12.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха

    23 4 Отговор
    тея идиоти няма умора, хората развиват АИ , а тези капачки и опаковки

    Коментиран от #13

    18:55 12.08.2026

  • 11 Ами

    29 4 Отговор
    Щом ЕС връщат стъклото и хартията,
    ще върнат ли и "Мелодия на годината" :)

    18:55 12.08.2026

  • 12 ха, ха, ха...

    21 3 Отговор
    "По данни на Евростат през 2023 година всеки гражданин на ЕС е произвеждал по 178 кг такъв боклук годишно, а в Германия дори повече - по 215 кг. Данните за България сочат, че произведеният боклук от опаковки е бил по 81 кг на човек."

    Ето защо ни държат далеч от ЕС и Германия по покупателна способност. Богата държава с висока покупателна способност на населениет - много боклуци. Който не му стигат парите не купува много неща и не извърля много боклуци, а така се пести даже и от тоалетна хартия.

    18:57 12.08.2026

  • 13 ОФФФ

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Кой те е спрял да го развиваш,ЕП е законодател,не програмист!

    Коментиран от #26

    18:59 12.08.2026

  • 14 Абсурдистан

    17 2 Отговор
    Производителите изобщо да не квичат! Имаха достатъчно време да преминат към други опаковки, но алчността често надделява. Освен това бремето пак ще поемат крайните потребители!

    19:01 12.08.2026

  • 15 СЗО

    23 2 Отговор
    А кога ще забранят пластмасовите бутилки, и ще въведат връщането на стъклени бутилки? Или това не е изгодно за бизнеса

    19:02 12.08.2026

  • 16 Вън от ЕС!

    26 4 Отговор
    Време е за рециклиране на фашисткия ЕС!

    19:03 12.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 3 Отговор
    Динените и банановите кори ще ги броят ли за ОПАКОВКИ🤔❓

    19:06 12.08.2026

  • 18 Айнцу цвайнцу дрън!

    21 4 Отговор
    До 2030 империята на злото няма да има! ЕС отдето дошло там отишло!

    Коментиран от #24

    19:07 12.08.2026

  • 19 Бирена бутилка

    35 1 Отговор
    Така беше при социализма. Всичката тара беше стъклена, т.е. безопасна за здравето, и се връщаше. Можеше да се издържаш, като събираш празни бутилки. Същото въжеше и за хартията.

    19:08 12.08.2026

  • 20 Стъклени бутилки

    6 11 Отговор
    Едно време наистина имаше стъклени бутилки за олио. Бяха зелени. Но в завода ги миеха със много силни маслени разтворители. Едни познати казваха,че ги миели със сода каустик и друг разтвор. Бях дете, но помня миризмата на празна бутилка от олио. Беше ужасна. Хора намираха какво ли не в бутилките понеже не бяха призрачни. За мен е нехигиенично да се ползват стъклените бутилки. Колкото и да е модерно измиването им с йони и разни продухвания, мисълта, че е ползвана ме отвращава.

    Коментиран от #23

    19:28 12.08.2026

  • 21 стоян

    15 0 Отговор
    През кумунизъма и цоциализъма връщахме и циментовите торби защото при покупка на цимент я плащаш един лев а сега хартия изкупуват ама само от кашони велпапе другата гориш

    19:29 12.08.2026

  • 22 О, Морес

    16 2 Отговор
    Поне половината от рекламите в метрото и по улиците са написани на един чужд и непознат за мен език.На снимката горе-също.Докато го понауча ,ще хвърлям бутилките ОКОЛО контейнера.

    19:29 12.08.2026

  • 23 добре

    17 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стъклени бутилки":

    помня това време. Никога не сме намирали боклуци в олиото от зелената стъклена бутилка, нито пък бутилката е миришела лошо. Измивахме буткилките с веро и оцет, след което ги връщахме срещу 10 ст. на бутилка. Минералната вода беше по литър също в стъклени бутилки, чак към 1987-88 г. започнаха да продават минерална вода в пластвасови бутилки от 1.5 л. Безалкохолните напитки, бирата и киселото мляко също бяха в стъклени бутилки и бурканчета. Пластмаса в живота ни почти нямаше, ако изключим пластмасовите легени и кофи. Не знам защо стъклените бутилки те отвращават, но напитки или олио и оцет с разтворени в тях химични елементи от пластмасата би трябвало не само да те отвращава, но и да те ужасява. Всички носим в телата си микропластмаса, което е наистина ужасяващо.

    Коментиран от #25

    19:53 12.08.2026

  • 24 Оптимист

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Айнцу цвайнцу дрън!":

    Действително няма да го има. Ще има ЕССР, управляван от Фюрер и гуайлайтери. Ще въведат и концлагери за такива като нас ..И "арбайт махт фрай..." за едни и четвърти райх за други.

    19:59 12.08.2026

  • 25 О, Морес

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "добре":

    Ама то от 2-3 години специално олиото смърди,та се не трае ! Защото евтината суровина(слънчогледа), с цел максимализация на печалбата идва от една "братска" страна,ГМО продукт на една "братска" компания- "Монсанто".Тук- там има БГ олио от БГ слънчоглед,но то струва поне 2-3 Е/бутилка.И пак няма гаранция.Гаранция-Брюксел.

    20:01 12.08.2026

  • 26 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "ОФФФ":

    като имаш 1000 регулации и забрани как ще го развиваш. Затова САЩ и Китай могат а тука само регулират

    20:02 12.08.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Добре дошъл фашизъм! Така е като спите драги зрители!
    Сега ще си плащате или ще ходите с кошче за боклук на гърба - честито тя глупостта до друго не води!

    20:13 12.08.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Ти и румънещите ако сте олигота, що ме смяташ в тая категория?
    Аз си рециклирам всичко - в кочето по вид и всичко ми е ОК! Не разнасям бутилки в магазина, а те пак се рециклират... ама урсулите сте наистина ощетени в междуушието

    20:15 12.08.2026

  • 29 Механик

    1 0 Отговор
    На снимката виждам една типична, русокоса Гертруде.
    Честито на Германия!

    Коментиран от #30

    20:51 12.08.2026

  • 30 О, Морес

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Ако снимката е от Германия,големият резил не е,че леля Айше е там.Големият резил е.че е Германия не използват немски език,както е видно от фотото....

    21:09 12.08.2026

  • 31 Онкъде Да си Купя !

    1 0 Отговор
    Бутилка ИИ ?

    В Бутилка !

    От ИИ ?

    21:15 12.08.2026