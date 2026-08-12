Тези опаковки скоро няма да ги има

От днес в ЕС важат по-строги правила за опаковките - за да се намали количеството боклук. След отпадането на пластмасовите чашки и сламки, сега отпадат и определени опаковки.
Европейският съюз си е поставил за цел до 2030 година всички опаковки в Общността да подлежат на рециклиране, с малки изключения. Тази цел предстои да се постигне на базата на директива от 124 страници със 71 члена. Много от тях ще бъдат усетени съвсем конкретно от потребителите, като първите промени влизат в сила от днес.
За опаковките на хранителните продукти ще важат нови граници за изкуствено произведените химикали, които не се разграждат. Те могат да бъдат и здравословен проблем, тъй като някои са в състояние да причинят рак и да увредят черния дроб.
АРД обаче отбелязва, че промените ще предизвикат напрежение по-скоро у производителите, отколкото у потребителите - тъй като задачите на фирмите по отношение на боклука в опаковките се усложняват.
Производителите недоволстват: много е сложно
"Това е просто прекалено сложно", казва пред АРД Кристоф Петри от Германската индустриална и търговска камара. Той ежедневно получавал запитвания от компании заради новите правила и предлага влизането в сила на директивата да се забави. "Понеже от една страна още има сиви зони, но и защото за много фирми това е абсолютна новост."
И наистина новите правила, които влизат в сила от днес, са само една малка част от директивата на ЕС за опаковките. В следващите години са предвидени и още промени, които ще изискват следващи преустройства от страна на производителите, а и няма да останат незабелязани от потребителите - независимо дали става дума за покупките онлайн или в супермаркета.
Пакетите трябва да бъдат възможно най-малки
ЕС възнамерява да забрани прекалено големите пакети при поръчките онлайн - за да не пристига поръчаното червило в опаковка с големината на кутия за обувки. Генералното указание гласи: празното пространство трябва да е максимум 50 процента.
Освен това от 2030 година някои видове опаковки ще бъдат забранени - като например пликчетата с кетчуп в ресторантите за бързо хранене, пластмасовите мрежички за лимоните в супермаркета и мини тубите с шампоан по хотелите.
ЕС иска значително да намали количеството боклук от опаковките. По данни на Евростат през 2023 година всеки гражданин на ЕС е произвеждал по 178 кг такъв боклук годишно, а в Германия дори повече - по 215 кг. Данните за България сочат, че произведеният боклук от опаковки е бил по 81 кг на човек.
Да се рециклира колкото може повече
Опаковките, които ще продължат да съществуват, трябва да могат да се рециклират, обяснява германската обществена медия. Предвижда се от 2029 година всички страни членки да въведат система за заплащане и последващо връщане на опаковките за течности от пластмаса и метал - каквото в Германия съществува отдавна.
Освен това стремежът е стъклото да се рециклира много по-често и да се използва отново - например ако бутилките за олио или оцет са за многократна употреба, посочва АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕвроКомисията
Коментиран от #3
18:43 12.08.2026
2 хаха
"цена без опаковка", "цена с опаковка" ...и опаковката можеш да я върнеш в магазина.
Кроманьонци недоеволюирали такива!
Коментиран от #4, #28
18:45 12.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А яйцата
До коментар #2 от "хаха":с двойна цена ли ги таксуват за опаковка? И по интернет също си връщат опаковките? А данък смет плащат ли? Маймуна културна
Коментиран от #7, #9
18:49 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
18:51 12.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хаха
Коментиран от #13
18:55 12.08.2026
11 Ами
ще върнат ли и "Мелодия на годината" :)
18:55 12.08.2026
12 ха, ха, ха...
Ето защо ни държат далеч от ЕС и Германия по покупателна способност. Богата държава с висока покупателна способност на населениет - много боклуци. Който не му стигат парите не купува много неща и не извърля много боклуци, а така се пести даже и от тоалетна хартия.
18:57 12.08.2026
13 ОФФФ
До коментар #10 от "хаха":Кой те е спрял да го развиваш,ЕП е законодател,не програмист!
Коментиран от #26
18:59 12.08.2026
14 Абсурдистан
19:01 12.08.2026
15 СЗО
19:02 12.08.2026
16 Вън от ЕС!
19:03 12.08.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
19:06 12.08.2026
18 Айнцу цвайнцу дрън!
Коментиран от #24
19:07 12.08.2026
19 Бирена бутилка
19:08 12.08.2026
20 Стъклени бутилки
Коментиран от #23
19:28 12.08.2026
21 стоян
19:29 12.08.2026
22 О, Морес
19:29 12.08.2026
23 добре
До коментар #20 от "Стъклени бутилки":помня това време. Никога не сме намирали боклуци в олиото от зелената стъклена бутилка, нито пък бутилката е миришела лошо. Измивахме буткилките с веро и оцет, след което ги връщахме срещу 10 ст. на бутилка. Минералната вода беше по литър също в стъклени бутилки, чак към 1987-88 г. започнаха да продават минерална вода в пластвасови бутилки от 1.5 л. Безалкохолните напитки, бирата и киселото мляко също бяха в стъклени бутилки и бурканчета. Пластмаса в живота ни почти нямаше, ако изключим пластмасовите легени и кофи. Не знам защо стъклените бутилки те отвращават, но напитки или олио и оцет с разтворени в тях химични елементи от пластмасата би трябвало не само да те отвращава, но и да те ужасява. Всички носим в телата си микропластмаса, което е наистина ужасяващо.
Коментиран от #25
19:53 12.08.2026
24 Оптимист
До коментар #18 от "Айнцу цвайнцу дрън!":Действително няма да го има. Ще има ЕССР, управляван от Фюрер и гуайлайтери. Ще въведат и концлагери за такива като нас ..И "арбайт махт фрай..." за едни и четвърти райх за други.
19:59 12.08.2026
25 О, Морес
До коментар #23 от "добре":Ама то от 2-3 години специално олиото смърди,та се не трае ! Защото евтината суровина(слънчогледа), с цел максимализация на печалбата идва от една "братска" страна,ГМО продукт на една "братска" компания- "Монсанто".Тук- там има БГ олио от БГ слънчоглед,но то струва поне 2-3 Е/бутилка.И пак няма гаранция.Гаранция-Брюксел.
20:01 12.08.2026
26 хаха
До коментар #13 от "ОФФФ":като имаш 1000 регулации и забрани как ще го развиваш. Затова САЩ и Китай могат а тука само регулират
20:02 12.08.2026
27 ДрайвингПлежър
Сега ще си плащате или ще ходите с кошче за боклук на гърба - честито тя глупостта до друго не води!
20:13 12.08.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "хаха":Ти и румънещите ако сте олигота, що ме смяташ в тая категория?
Аз си рециклирам всичко - в кочето по вид и всичко ми е ОК! Не разнасям бутилки в магазина, а те пак се рециклират... ама урсулите сте наистина ощетени в междуушието
20:15 12.08.2026
29 Механик
Честито на Германия!
Коментиран от #30
20:51 12.08.2026
30 О, Морес
До коментар #29 от "Механик":Ако снимката е от Германия,големият резил не е,че леля Айше е там.Големият резил е.че е Германия не използват немски език,както е видно от фотото....
21:09 12.08.2026
31 Онкъде Да си Купя !
В Бутилка !
От ИИ ?
21:15 12.08.2026