Тези опаковки скоро няма да ги има

От днес в ЕС важат по-строги правила за опаковките - за да се намали количеството боклук. След отпадането на пластмасовите чашки и сламки, сега отпадат и определени опаковки.

Европейският съюз си е поставил за цел до 2030 година всички опаковки в Общността да подлежат на рециклиране, с малки изключения. Тази цел предстои да се постигне на базата на директива от 124 страници със 71 члена. Много от тях ще бъдат усетени съвсем конкретно от потребителите, като първите промени влизат в сила от днес.

За опаковките на хранителните продукти ще важат нови граници за изкуствено произведените химикали, които не се разграждат. Те могат да бъдат и здравословен проблем, тъй като някои са в състояние да причинят рак и да увредят черния дроб.

АРД обаче отбелязва, че промените ще предизвикат напрежение по-скоро у производителите, отколкото у потребителите - тъй като задачите на фирмите по отношение на боклука в опаковките се усложняват.

Производителите недоволстват: много е сложно

"Това е просто прекалено сложно", казва пред АРД Кристоф Петри от Германската индустриална и търговска камара. Той ежедневно получавал запитвания от компании заради новите правила и предлага влизането в сила на директивата да се забави. "Понеже от една страна още има сиви зони, но и защото за много фирми това е абсолютна новост."

И наистина новите правила, които влизат в сила от днес, са само една малка част от директивата на ЕС за опаковките. В следващите години са предвидени и още промени, които ще изискват следващи преустройства от страна на производителите, а и няма да останат незабелязани от потребителите - независимо дали става дума за покупките онлайн или в супермаркета.

Пакетите трябва да бъдат възможно най-малки

ЕС възнамерява да забрани прекалено големите пакети при поръчките онлайн - за да не пристига поръчаното червило в опаковка с големината на кутия за обувки. Генералното указание гласи: празното пространство трябва да е максимум 50 процента.

Освен това от 2030 година някои видове опаковки ще бъдат забранени - като например пликчетата с кетчуп в ресторантите за бързо хранене, пластмасовите мрежички за лимоните в супермаркета и мини тубите с шампоан по хотелите.

ЕС иска значително да намали количеството боклук от опаковките. По данни на Евростат през 2023 година всеки гражданин на ЕС е произвеждал по 178 кг такъв боклук годишно, а в Германия дори повече - по 215 кг. Данните за България сочат, че произведеният боклук от опаковки е бил по 81 кг на човек.

Да се рециклира колкото може повече

Опаковките, които ще продължат да съществуват, трябва да могат да се рециклират, обяснява германската обществена медия. Предвижда се от 2029 година всички страни членки да въведат система за заплащане и последващо връщане на опаковките за течности от пластмаса и метал - каквото в Германия съществува отдавна.

Освен това стремежът е стъклото да се рециклира много по-често и да се използва отново - например ако бутилките за олио или оцет са за многократна употреба, посочва АРД.