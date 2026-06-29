ЕС въвежда нови правила за преработка на излезлите от употреба автомобили

Съветът на ЕС прие днес нови правила за преработката на излезлите от употреба автомобили и за производството на бъдещите превозни средства. Според промените занапред в новопроизвежданите автомобили трябва да бъдат влагани преработени пластмаси от бракувани превозни средства, а автомобилните производители трябва да предлагат възможност за безплатно обратно приемане на старите коли, пише БТА.
При проектирането на нови автомобили производителите трябва да вземат предвид необходимостта използваните материали да подлежат на преработка и повторна употреба. Шест години след влизането в сила на промените поне 15 на сто от пластмасата, използвана за производство на нови превозни средства, трябва да бъде рециклирана, като крайната цел е този дял да достигне 25 на сто след още 4 години. Поне 20 на сто от тази рециклирана пластмаса трябва да бъде от излезли от употреба превозни средства.
Производителите ще носят финансова и организационна отговорност за целия жизнен цикъл на своите превозни средства, включително когато те се превърнат в отпадъци, се посочва в съобщение на Съвета на ЕС. Тази разширена отговорност на производителя включва безплатно обратно приемане и преработка на всички излезли от употреба превозни средства, се допълва в текста.
Новото законодателство предвижда подобряване на мерките за проследяване и контрол по отношение на т. нар. "изчезнали превозни средства" - разглобени на части или изнесени от ЕС незаконно. След като дадено превозно средство отговаря на изискванията за излязло от употреба (отпадък), то трябва да бъде предадено на упълномощена преработваща фирма и не може да бъде законно изнасяно или препродавано за по-нататъшна употреба, сочат промените. Забранява се износът от ЕС на употребявани превозни средства, негодни за движение, като това е свързано с усилията за опазване на околната среда извън ЕС и за задържане на ценни материали.
Посочените законодателни промени ще се прилагат изцяло за леки автомобили и за микробуси, а при тежкотоварните превозни средства, мотоциклетите и превозните средства със специално предназначение изискванията ще бъдат по-ограничени, се пояснява в съобщението. Измененото законодателство ще започне да се прилага две години след влизането му в сила.
Всяка година в ЕС се натрупват над 6 милиона излезли от употреба превозни средства, като липсата на подходящи мерки води до замърсяване и загуба на тонове материали. Автомобилното производство е сред най-големите потребители на суровини, но не използва достатъчно преработени материали. Съществуващите правила водят до преработката на около 85 на сто от материалите в автомобилите, пояснява Съветът на ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #7
21:31 29.06.2026
2 муха
Коментиран от #8, #15
21:31 29.06.2026
3 Питащ
21:33 29.06.2026
4 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #20
21:34 29.06.2026
5 Някой
21:34 29.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:34 29.06.2026
7 Сатанизирания
До коментар #1 от "Сатана Z":Само у петолъчка има у бимбарицата - тачанка
21:37 29.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 изумен
Нима ще трябва да плащаме на фирмите за да приемат колите ни за скрап без тая безплатна възможност?!
21:37 29.06.2026
10 Така Така
21:38 29.06.2026
11 Дзак
Коментиран от #16
21:39 29.06.2026
12 Ейй
21:40 29.06.2026
13 Това
21:40 29.06.2026
14 И ако
21:41 29.06.2026
15 Хи хи хи
До коментар #2 от "муха":Отдавна е вече е практика...
КуФланд и лидл
21:43 29.06.2026
16 Глюпости ,
До коментар #11 от "Дзак":У Трабанта има само картон ..
..
21:43 29.06.2026
17 МечоПух
МечоПух срещнал Прасчо
- кво праиш бе Прасчо ?
- ами ям един портокал
- ами що мирише на ...айна
- ами щото го ям за трети път
.............
21:48 29.06.2026
18 хаха
21:53 29.06.2026
19 МПС
22:03 29.06.2026
20 Атина Палада
До коментар #4 от "Тов. ЧЛЕНИН":Ако трябва да се предават старите автомобили,тогава в България няма да видиш автомобил по пътищата:) Ганьо изкупи гробниците от автоморгите на Европа и ги търкаля в България:))
22:09 29.06.2026
21 Бгг
Коментиран от #24
22:33 29.06.2026
22 ЕСтествено
А и ще вържат ли колелата с връвчица за главините🙄
22:36 29.06.2026
23 Безплатен обяд няма
22:50 29.06.2026
24 Шопо
До коментар #21 от "Бгг":ЕС се управлява от корумпирани политици, обречен е на разпадане.
НАТО в лицето на САЩ действа като терористична организация.
Референдум за ЕС и НАТО
22:55 29.06.2026
25 Мечо Пух
23:08 29.06.2026