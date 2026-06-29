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ЕС въвежда нови правила за преработка на излезлите от употреба автомобили

ЕС въвежда нови правила за преработка на излезлите от употреба автомобили

29 Юни, 2026 21:24 1 561 25

  • автомобили-
  • европейска комисия-
  • стари автомобили-
  • рециклиране

Производителите ще носят финансова и организационна отговорност за целия жизнен цикъл на своите превозни средства, включително когато те се превърнат в отпадъци, се посочва в съобщение на Съвета на ЕС

ЕС въвежда нови правила за преработка на излезлите от употреба автомобили - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съветът на ЕС прие днес нови правила за преработката на излезлите от употреба автомобили и за производството на бъдещите превозни средства. Според промените занапред в новопроизвежданите автомобили трябва да бъдат влагани преработени пластмаси от бракувани превозни средства, а автомобилните производители трябва да предлагат възможност за безплатно обратно приемане на старите коли, пише БТА.

При проектирането на нови автомобили производителите трябва да вземат предвид необходимостта използваните материали да подлежат на преработка и повторна употреба. Шест години след влизането в сила на промените поне 15 на сто от пластмасата, използвана за производство на нови превозни средства, трябва да бъде рециклирана, като крайната цел е този дял да достигне 25 на сто след още 4 години. Поне 20 на сто от тази рециклирана пластмаса трябва да бъде от излезли от употреба превозни средства.

Производителите ще носят финансова и организационна отговорност за целия жизнен цикъл на своите превозни средства, включително когато те се превърнат в отпадъци, се посочва в съобщение на Съвета на ЕС. Тази разширена отговорност на производителя включва безплатно обратно приемане и преработка на всички излезли от употреба превозни средства, се допълва в текста.

Новото законодателство предвижда подобряване на мерките за проследяване и контрол по отношение на т. нар. "изчезнали превозни средства" - разглобени на части или изнесени от ЕС незаконно. След като дадено превозно средство отговаря на изискванията за излязло от употреба (отпадък), то трябва да бъде предадено на упълномощена преработваща фирма и не може да бъде законно изнасяно или препродавано за по-нататъшна употреба, сочат промените. Забранява се износът от ЕС на употребявани превозни средства, негодни за движение, като това е свързано с усилията за опазване на околната среда извън ЕС и за задържане на ценни материали.

Посочените законодателни промени ще се прилагат изцяло за леки автомобили и за микробуси, а при тежкотоварните превозни средства, мотоциклетите и превозните средства със специално предназначение изискванията ще бъдат по-ограничени, се пояснява в съобщението. Измененото законодателство ще започне да се прилага две години след влизането му в сила.

Всяка година в ЕС се натрупват над 6 милиона излезли от употреба превозни средства, като липсата на подходящи мерки води до замърсяване и загуба на тонове материали. Автомобилното производство е сред най-големите потребители на суровини, но не използва достатъчно преработени материали. Съществуващите правила водят до преработката на около 85 на сто от материалите в автомобилите, пояснява Съветът на ЕС.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 4 Отговор
    Тойота например прави от старите си пикапи "тачанки" тип Чапаев с картечница монтирана в каруцата.

    Коментиран от #7

    21:31 29.06.2026

  • 2 муха

    25 2 Отговор
    аз предлагам и в хранителните продукти да се влагат 25% отработени такива

    Коментиран от #8, #15

    21:31 29.06.2026

  • 3 Питащ

    18 1 Отговор
    Амии ако фирмата производител вече не съществува кой ще носи отговорност?

    21:33 29.06.2026

  • 4 Тов. ЧЛЕНИН

    5 13 Отговор
    Таваришчи , предайте Ладите и Москвичите вече , що са за скрап .

    Коментиран от #20

    21:34 29.06.2026

  • 5 Някой

    28 0 Отговор
    Ясно! Пак ще се вдигне цената за крайния потребител. Заради изисквания на ЕК. Да ви е честито!

    21:34 29.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 7 Отговор
    Като пусе Путин няколко атома хора няма да останат така че няма сакво да умувате ца 2 години напред понежу повечето от европедерите няма да ги има

    21:34 29.06.2026

  • 7 Сатанизирания

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Само у петолъчка има у бимбарицата - тачанка

    21:37 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 изумен

    14 0 Отговор
    ---възможност за безплатно обратно приемане на старите коли----
    Нима ще трябва да плащаме на фирмите за да приемат колите ни за скрап без тая безплатна възможност?!

    21:37 29.06.2026

  • 10 Така Така

    19 0 Отговор
    Не е смешно и това ше го гласуват толкова ка зле но за съжаление няма кой да ги смени. Захапа ли са кокала и няма смята после другите били диктатори, а в брюксел зелки

    21:38 29.06.2026

  • 11 Дзак

    9 0 Отговор
    Ще произвеждат Трабант!

    Коментиран от #16

    21:39 29.06.2026

  • 12 Ейй

    17 1 Отговор
    Какво става с правото всеки да има мнение в Авропата,защо триете нали сме Демоникрация

    21:40 29.06.2026

  • 13 Това

    18 1 Отговор
    означава европейското автомобилостроене да напусне ЕС! Поредната простотия на Урсулиците...

    21:40 29.06.2026

  • 14 И ако

    11 0 Отговор
    може да се влагат използвани капу...ти и дамски прев ръзки

    21:41 29.06.2026

  • 15 Хи хи хи

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "муха":

    Отдавна е вече е практика...
    КуФланд и лидл

    21:43 29.06.2026

  • 16 Глюпости ,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дзак":

    У Трабанта има само картон ..
    ..

    21:43 29.06.2026

  • 17 МечоПух

    8 0 Отговор
    Хи хи хи
    МечоПух срещнал Прасчо
    - кво праиш бе Прасчо ?
    - ами ям един портокал
    - ами що мирише на ...айна
    - ами щото го ям за трети път
    .............

    21:48 29.06.2026

  • 18 хаха

    12 0 Отговор
    Е а кво стана с незаконната "екотакса"? Нали за това я прибират?

    21:53 29.06.2026

  • 19 МПС

    7 0 Отговор
    За това следващата ми кола ще е китайска, като ще е боклук поне да е евтин

    22:03 29.06.2026

  • 20 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    Ако трябва да се предават старите автомобили,тогава в България няма да видиш автомобил по пътищата:) Ганьо изкупи гробниците от автоморгите на Европа и ги търкаля в България:))

    22:09 29.06.2026

  • 21 Бгг

    6 2 Отговор
    Излизане от Гейсъюза и Гейзоната.

    Коментиран от #24

    22:33 29.06.2026

  • 22 ЕСтествено

    1 1 Отговор
    Интересно, какво мисли глyпавата Урсула за ретро автомобилите? Само можем да се досетим, каква брадва са им приготвили урсуланците!
    А и ще вържат ли колелата с връвчица за главините🙄

    22:36 29.06.2026

  • 23 Безплатен обяд няма

    3 1 Отговор
    Как така "безплатно приемане", а за чий хой плащаме "еко такса" 200 евро при регистрация на внесен автомобил?

    22:50 29.06.2026

  • 24 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Бгг":

    ЕС се управлява от корумпирани политици, обречен е на разпадане.
    НАТО в лицето на САЩ действа като терористична организация.
    Референдум за ЕС и НАТО

    22:55 29.06.2026

  • 25 Мечо Пух

    1 0 Отговор
    Прасчо, какво е това дето го ядеш? Портокал Мечо. Ами защо е толкова кафяв? Защото го ям за трети път.

    23:08 29.06.2026

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