ЕС въвежда нови правила за преработка на излезлите от употреба автомобили

Съветът на ЕС прие днес нови правила за преработката на излезлите от употреба автомобили и за производството на бъдещите превозни средства. Според промените занапред в новопроизвежданите автомобили трябва да бъдат влагани преработени пластмаси от бракувани превозни средства, а автомобилните производители трябва да предлагат възможност за безплатно обратно приемане на старите коли, пише БТА.

При проектирането на нови автомобили производителите трябва да вземат предвид необходимостта използваните материали да подлежат на преработка и повторна употреба. Шест години след влизането в сила на промените поне 15 на сто от пластмасата, използвана за производство на нови превозни средства, трябва да бъде рециклирана, като крайната цел е този дял да достигне 25 на сто след още 4 години. Поне 20 на сто от тази рециклирана пластмаса трябва да бъде от излезли от употреба превозни средства.

Производителите ще носят финансова и организационна отговорност за целия жизнен цикъл на своите превозни средства, включително когато те се превърнат в отпадъци, се посочва в съобщение на Съвета на ЕС. Тази разширена отговорност на производителя включва безплатно обратно приемане и преработка на всички излезли от употреба превозни средства, се допълва в текста.

Новото законодателство предвижда подобряване на мерките за проследяване и контрол по отношение на т. нар. "изчезнали превозни средства" - разглобени на части или изнесени от ЕС незаконно. След като дадено превозно средство отговаря на изискванията за излязло от употреба (отпадък), то трябва да бъде предадено на упълномощена преработваща фирма и не може да бъде законно изнасяно или препродавано за по-нататъшна употреба, сочат промените. Забранява се износът от ЕС на употребявани превозни средства, негодни за движение, като това е свързано с усилията за опазване на околната среда извън ЕС и за задържане на ценни материали.

Посочените законодателни промени ще се прилагат изцяло за леки автомобили и за микробуси, а при тежкотоварните превозни средства, мотоциклетите и превозните средства със специално предназначение изискванията ще бъдат по-ограничени, се пояснява в съобщението. Измененото законодателство ще започне да се прилага две години след влизането му в сила.

Всяка година в ЕС се натрупват над 6 милиона излезли от употреба превозни средства, като липсата на подходящи мерки води до замърсяване и загуба на тонове материали. Автомобилното производство е сред най-големите потребители на суровини, но не използва достатъчно преработени материали. Съществуващите правила водят до преработката на около 85 на сто от материалите в автомобилите, пояснява Съветът на ЕС.