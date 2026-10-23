Бой между депутати в парламента на Албания

Физически сблъсък между депутати прекъсна напрегнато заседание на парламента на Албания в Тирана. Секретарят на Демократическата партия Фламур Нока и председателят на парламентарната група на Социалистическата партия Таулант Бала са се конфронтирали, след което в залата са се намесили и други депутати.

Според CNA заседанието е започнало при напрежение, а ситуацията бързо е прераснала в хаос. Медията съобщава, че депутатите са се опитали да предотвратят нова ескалация между Нока и Бала.

Сцената се е разиграла на фона на продължаващите антиправителствени протести в Тирана. По информация на Cadena SER опозиционен депутат е поискал оставката на премиера Еди Рама, разпускане на парламента и съставяне на служебно правителство. След това Бала е защитил действията на полицията спрямо протестиращите, а друг представител на опозицията е отнел микрофона му. Според испанската медия при последвалото спречкване са били хвърляни и столове.

Парламентарното заседание е било възобновено след прекъсване през предходната седмица, предизвикано от протестите. Демонстранти са обградили сградата на парламента, докато депутатите са заседавали, а след това протестите са се пренесли и на други места в столицата.

Протестите продължават

Протестното движение настоява за оставката на премиера, по-достъпно образование, по-добри обществени услуги и действия срещу корупцията. Ученици и студенти се присъединиха към по-широките антиправителствени демонстрации, които продължават от месеци.

Асошиейтед прес съобщи, че на 20 октомври полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да отблъсне протестиращи в Тирана. Според агенцията демонстрантите са хвърляли камъни, факли, коктейли „Молотов“ и фойерверки, а силите на реда са отговаряли с водни оръдия, палки и сълзотворен газ.

Премиерът Еди Рама е отхвърлил призивите за оставка. „Няма да позволя на никого да застраши бъдещето на тази страна чрез политическа изгода и налагане на безредие и разрушение“, е заявил той, цитиран от Асошиейтед прес.

Източници: cna.al, cadenaser.com, apnews.com