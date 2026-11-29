Протестът в Тирана продължи и в Деня на освобождението на Албания. Граждани и демонстранти се събраха отново в столицата, развяха червено-черни знамена и се отправиха към сградата на Министерския съвет с възгласи „Долу диктатурата!“. Демонстрацията е започнала спокойно, но по-късно между участници и полиция са възникнали сблъсъци. Служителите на реда са се намесили, за да разпръснат множеството, съобщи Радио-телевизията на Албания.

Мобилизацията се проведе ден след протестите на 28 ноември, които съвпаднаха със 114-годишнината от обявяването на независимостта на страната. Проявите тогава са продължили около шест часа и са довели до хаос по няколко улици и основни пътни артерии в Тирана. Според албанската полиция 12 души са били арестувани, а други 19 са привлечени към наказателно производство след актове на насилие по време на събирането. При сблъсъците са пострадали 17 полицейски служители.

Полицията твърди, че са използвани коктейли „Молотов“

По данни на полицията участници в протеста са се противопоставили на служителите на реда и са ги нападали с твърди предмети, пиротехнически средства и коктейли „Молотов“. Органите на реда посочват още, че е било блокирано движението на превозни средства и е било повредено обществено имущество. Тези твърдения са част от материалите, изпратени на прокуратурата, а окончателната правна оценка предстои да бъде дадена в рамките на разследването.

Сред престъпленията, за които са предадени материалите, са незаконно организиране и участие в събирания, нарушаване на обществения ред, съпротива срещу полицейски служители, нарушения на правилата за взривни и запалителни вещества, блокиране на движението и унищожаване на имущество чрез пожар. Посочени са и подозрения за незаконно държане и производство на взривни оръжия и боеприпаси. Задържаните и привлечените към наказателна отговорност се ползват с презумпцията за невиновност до влизане в сила на съдебно решение.

Протестите продължават от края на май

Съботната демонстрация е част от поредица протести, започнали в края на май заради планиран голям туристически проект по южното крайбрежие на Албания, свързван с инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп. По-късно исканията на протестиращите са се разширили и включват оставката на премиера Еди Рама. Това е предисторията, на фона на която протестите в Тирана продължават и по време на националните празници.

Източници: rtsh.al, apnews.com