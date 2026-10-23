Русия отлага масовата мобилизация заради опасения, че тя може да предизвика хаос в страната и да доведе до загуба на властта, заяви ветеранът от руско-украинската война Евгений Дикий. В същото време, според него, без подобна непопулярна мярка руската армия рискува да загуби боеспособността си.

Дикий, който е бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център, каза това в ефира на Radio NV. По думите му руските загуби са толкова големи, че с всяка изминала седмица способността на войските да водят бой намалява.

„Ако не прибегнат до масова мобилизация, някъде към пролетта тази армия просто ще стане небоеспособна. Те прекрасно го разбират и затова са задействали цялата си агентура в САЩ, за да ни принудят да капитулираме. А срока са го избрали – декември в Маями“, заяви Дики.

Натиск преди руската армия да загуби боеспособност

Според него в момента се провежда операция за „спасяване на приятеля Владимир“, тъй като през пролетта това може да се окаже твърде късно. Дики твърди, че планове за набиране на хора при мобилизация вече са доставени в Санкт Петербург и Москва, но руските власти все още се въздържат от решителни действия.

„Те искат да ни довършат с ракетни и дронови удари, за да започнем да настояваме за капитулация. Опитват се да ускорят нашата капитулация, преди армията им да се разпадне“, каза той.

Дики свърза тази оценка и с ограниченията около Starlink, като заяви, че американските съюзници на Украйна „открито са преминали на страната на Русия“. Това е оценка на ветерана, а не потвърден факт за промяна в позицията на САЩ.

Той допълни, че Кремъл се страхува от реакцията на руското население, тъй като нова мобилизация може да доведе до вътрешен хаос, загуба на контрол и в крайна сметка до загуба на властта.

Позициите за замразяване на войната

„Има надежда, че ще отлагат мобилизацията толкова дълго, че ще стане твърде късно“, заяви Евгений Дикий.

Дикий смята, че Владимир Путин не е готов да замрази войната по линията на съприкосновение. В същото време той определи като правилна дипломатическа игра позицията на украинския президент Володимир Зеленски, че Киев е готов на подобна стъпка.

На този фон канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че капитулацията на Украйна е неприемлива за Европа, защото би означавала капитулация на всички партньори на Киев. „Подкрепяме Украйна не за да протакаме тази война. Но капитулацията, и още повече безусловната капитулация на Украйна, е изключена“, каза Мерц.

Ръководителят на външнополитическата служба на Европейския съюз Кая Калас заяви, че американски преговарящи почти две години се опитват да тласнат Украйна към капитулация. По думите ѝ ЕС трябва да продължи да подкрепя Киев и да участва пряко в мирните преговори, включително чрез санкционната си политика спрямо Русия.

Източници: unian.net