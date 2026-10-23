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Защо Путин бърза толкова много за капитулацията на Украйна
  Тема: Украйна

Защо Путин бърза толкова много за капитулацията на Украйна

23 Октомври, 2026 12:11 1 283 73

  • русия-
  • украйна-
  • евгений дикий-
  • мобилизация-
  • владимир путин

Според ветерана руската армия може да загуби боеспособността си към пролетта, ако Кремъл не обяви масова мобилизация. Той смята, че Москва се опитва да окаже натиск върху Киев преди това

Защо Путин бърза толкова много за капитулацията на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия отлага масовата мобилизация заради опасения, че тя може да предизвика хаос в страната и да доведе до загуба на властта, заяви ветеранът от руско-украинската война Евгений Дикий. В същото време, според него, без подобна непопулярна мярка руската армия рискува да загуби боеспособността си.

Дикий, който е бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център, каза това в ефира на Radio NV. По думите му руските загуби са толкова големи, че с всяка изминала седмица способността на войските да водят бой намалява.

„Ако не прибегнат до масова мобилизация, някъде към пролетта тази армия просто ще стане небоеспособна. Те прекрасно го разбират и затова са задействали цялата си агентура в САЩ, за да ни принудят да капитулираме. А срока са го избрали – декември в Маями“, заяви Дики.

Натиск преди руската армия да загуби боеспособност

Според него в момента се провежда операция за „спасяване на приятеля Владимир“, тъй като през пролетта това може да се окаже твърде късно. Дики твърди, че планове за набиране на хора при мобилизация вече са доставени в Санкт Петербург и Москва, но руските власти все още се въздържат от решителни действия.

„Те искат да ни довършат с ракетни и дронови удари, за да започнем да настояваме за капитулация. Опитват се да ускорят нашата капитулация, преди армията им да се разпадне“, каза той.

Дики свърза тази оценка и с ограниченията около Starlink, като заяви, че американските съюзници на Украйна „открито са преминали на страната на Русия“. Това е оценка на ветерана, а не потвърден факт за промяна в позицията на САЩ.

Той допълни, че Кремъл се страхува от реакцията на руското население, тъй като нова мобилизация може да доведе до вътрешен хаос, загуба на контрол и в крайна сметка до загуба на властта.

„Има надежда, че ще отлагат мобилизацията толкова дълго, че ще стане твърде късно“, заяви Евгений Дикий.

Позициите за замразяване на войната

Дикий смята, че Владимир Путин не е готов да замрази войната по линията на съприкосновение. В същото време той определи като правилна дипломатическа игра позицията на украинския президент Володимир Зеленски, че Киев е готов на подобна стъпка.

На този фон канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че капитулацията на Украйна е неприемлива за Европа, защото би означавала капитулация на всички партньори на Киев. „Подкрепяме Украйна не за да протакаме тази война. Но капитулацията, и още повече безусловната капитулация на Украйна, е изключена“, каза Мерц.

Ръководителят на външнополитическата служба на Европейския съюз Кая Калас заяви, че американски преговарящи почти две години се опитват да тласнат Украйна към капитулация. По думите ѝ ЕС трябва да продължи да подкрепя Киев и да участва пряко в мирните преговори, включително чрез санкционната си политика спрямо Русия.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Робот

    18 4 Отговор
    Руския военен арсенал е пълен ...идва зима..

    Коментиран от #12

    12:14 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 обективен

    27 4 Отговор
    Зеленски да хвърля пешкира ,защото ще останат не повече от 10 мил. народ .

    Коментиран от #15

    12:15 23.10.2026

  • 9 Сила

    6 24 Отговор
    Щото скоро ще заминава ...до към Коледа най много да изкара и айде на концерта на Кобзон !!!

    Коментиран от #16

    12:15 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Така каза човека

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що ша":

    Ако не щат, както щат...

    12:16 23.10.2026

  • 12 Мишел

    5 23 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    Бомбоубежищата в Москва могат да поберат само 10 процента от населението на града.

    Коментиран от #25

    12:16 23.10.2026

  • 13 ФАБ-3000

    15 0 Отговор
    Топлината гони студа навсякъде в Украйна.

    12:17 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Обективен

    3 20 Отговор

    До коментар #8 от "обективен":

    1 милион чеченци биха ватенките като шкембе у дувар.Виж Милена Милутинова.

    Коментиран от #27

    12:18 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Немците казват

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путлеристите по 6-те цели на Фюрера":

    бързай бавно.. щото са сърбали попарата край Москва

    12:18 23.10.2026

  • 18 Е, тя нали Русия и ракетите

    13 0 Отговор
    свършиха още отдавна???

    12:19 23.10.2026

  • 19 Путин бърза с капитулацията на Украйна

    8 13 Отговор
    Защото войната се проточи повече от Великата отечествена, а резултат никакъв. И не само, ами и в морален план сравнение не може да става. Едно е да се противопоставиш на нацистка Германия с подкрепа от цял свят, друго да лепиш етикети на другата страна и да си реално без съюзници.

    Коментиран от #31, #55

    12:19 23.10.2026

  • 20 Хасковски каунь

    15 2 Отговор
    Русия не е използвала редовна армия. Панимаете!

    Коментиран от #33, #45

    12:19 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Киевчанин

    13 0 Отговор
    В метрото е топло, светло и чисто.

    12:20 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Найс Трай

    13 1 Отговор
    Путин бърза а в действителност американските емисари им се изтъркаха обувките от ходене до Кремъл да се чудят как да излъжат Русия отново че на бойното поле работите вървят на зле за САЩ!

    12:21 23.10.2026

  • 25 По принцип

    4 16 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Това не е случайно. 90% от населението в Русия е излишно.
    1 милион да добиват суровини. 2 милиона да охраняват суровините и Путин, някъв резерв и останалите са фира.

    Това самите руснаци го казват.

    Коментиран от #46, #63

    12:21 23.10.2026

  • 26 Не знам аз,

    7 0 Отговор
    ама Зеления ще прави като вятъра.

    12:22 23.10.2026

  • 27 Верно ли ...

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "Обективен":

    ...аз пък виждам Чечня в състава на Руската Федерация ...нещо си се убъркал ...

    Коментиран от #47, #48, #71

    12:22 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Цеко

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хасковски каунь":

    Ние това го знаем, знае го и лудия укротрол от Варна. Но му плащат само ако пише фейкове. Как ти се струва човек като него да прекарва 24 часа в сайта, ако има някаква нормална работа?

    12:26 23.10.2026

  • 34 Абе, те и ракетите

    3 1 Отговор
    им свършиха още от кога.😃

    12:26 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тъпото руско говедо

    2 9 Отговор
    Защото е много близо до това да се вдигнат и да го изметат от кремъл, бърза джуджето путин, защото му е мил живота. Точно в този момент трябва най-много да помагаме на Украйна, защото когато путин е вън от властта войната спира веднага, като с магическа пръчка, защото това е персоналната война на един самозабравил се старчок в кремъл.... а тръмп толкова му завижда че путин може да съсипе русия и никой да не може да му каже че е гол или че е комплексирано същество с мания за величие.

    12:27 23.10.2026

  • 37 Точно обратното

    9 2 Отговор
    Русия бавно но трайно си освобождава териториите от украинската хунта

    Коментиран от #61

    12:27 23.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Поробване

    0 5 Отговор

    До коментар #32 от "БЪРЗА ЩОТО":

    И после кой ще му работи на Путин? Да имаш територии без да имаш кой да ги населява е тъпо. Затова Царят продаде Аляска. Затова когато завладя северното Черноморие руският цар започна да отвлича българи от Османската империя и да ги разселва между Днепър и Дон, за да му носят доход.

    12:28 23.10.2026

  • 40 Бедняшката русофилска иzzмет

    1 6 Отговор
    Запомни ли че вече се плаща с евро?

    Коментиран от #69

    12:28 23.10.2026

  • 41 604

    6 1 Отговор
    айи раша обяви масова мобилизация, в ЕС памперсите няма да стигат ЯЯ!

    Коментиран от #56

    12:28 23.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 нннн

    3 3 Отговор
    5 години бързо ли е? На мен ми се струва много бавно

    12:30 23.10.2026

  • 45 Къде е редовната риска армия от 350 хил?

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Хасковски каунь":

    Ами при Кобзон разбира се.
    Къде са 1,2 милиона срочници?Ами никъде.Губят се.
    Защо на петата година фронта е на 25 километра от руската граница?
    Защо най-големият крематориум в Европа този в Петербург удвои капацитета си?

    Коментиран от #49, #52, #58

    12:32 23.10.2026

  • 46 То и ти си

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "По принцип":

    излишен.
    Иди на фронта поне да наторяваш, няма значение от коя страна.

    Коментиран от #51

    12:33 23.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Шизофренията на Кремъл

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Верно ли ...":

    Защото се намери предателя Кадиров, но пък той е тарикат и скубе Путин с милиарди ежегодно без да допринася нищо за Русия. Чечня е като изключително скъп домашен любимец, от който няма никаква полза, само мърси, а харчиш безбожни пари за храни и ветеринар.

    12:33 23.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Копейкотрошач

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "То и ти си":

    Теслата!

    12:34 23.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Баце ЕООД

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Путин бърза с капитулацията на Украйна":

    Направиха многополюсен свят, смазаха Европа финансово а нато военно, изместиха Европа от Африка... Нищичко не са направили, честно!

    12:35 23.10.2026

  • 56 Що бе старче?

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "604":

    Корейците избиха ли ги вече?

    12:36 23.10.2026

  • 57 Артилерист

    2 2 Отговор
    Като прочетете, че Дикий е бандеровец от "Айдар" може да не се главоболите по-нататък. Прекалено много досега ни занимаваха, че голямата Русия и славнат й уж армия вече 5-та година не може да се справи с една, нали, Украйна, а сега, когато краят на войната взе да се вижда, дават думата на Дикий да съобщи, че Русия се е разбързала. Всъщност войната отдавна щеше да е свршила, ако Мерц, Макрон и другите лидери на водещите войната европейски държави срещу Русия чрез украинците, не се притесняваха от резила, че са я загубили при толкова огромни разходи...

    12:36 23.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Калоян

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Ти се оглеждай за вдовичката Оленка.Скоро ще бъде милиардерша.Там е ключът от бушкрафт хауса

    12:37 23.10.2026

  • 61 Много кофти

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Точно обратното":

    я погледни опашките за храна в русия, я погледни опашките за горива... хората са изнемощели от глад, заради войната на путин.

    12:38 23.10.2026

  • 62 Замислен

    3 2 Отговор
    Путин изобщо не бърза.Молби за прекратяване на огъня постоянно идват от американска европейска страна.И Зелю реве като вдовица.

    12:38 23.10.2026

  • 63 Магелан

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "По принцип":

    Путин така се е заровил в бункера,че след като втаса два месеца няма да могат да го открият.

    Коментиран от #70

    12:39 23.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мишел

    1 2 Отговор
    Путин не бърза, Украйна я засилиха към неизбежна капитулация.

    12:41 23.10.2026

  • 66 Хи хи

    2 1 Отговор
    Пълни ГЛУПОСТИ !! Путин изобщо не бърза, щото пета година вече продължава специалната операция !!

    12:41 23.10.2026

  • 67 604

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "ФСБ":

    никой няма да идва, ще долетят няколко от големите!!!!

    12:41 23.10.2026

  • 68 Тъпото руско говедо

    2 1 Отговор
    Ако войната в Украйна спре, путин умира веднага ще скача от най-високият прозорец на кремъл, затова не иска тази война никога да свършва, защото много добре знае че това ще му е краят.

    12:43 23.10.2026

  • 69 604

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    като плащаш с евро повече ли купуваш или чорапати е с дупка!?

    12:43 23.10.2026

  • 70 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Магелан":

    Сигурно ще се е разложил, ще е останала само русата му четина.

    12:46 23.10.2026

  • 71 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Верно ли ...":

    А виждаш ли с цената на колко убити деца и цивилни???
    За това не са спуснати опорки.

    12:47 23.10.2026

  • 72 Елементарно

    5 0 Отговор
    Бърза дъртия фашист, защото приятеля му в Белия дом скоро ще бъде аут от реалното управление на САЩ и няма да могат да си вършат подлостите заедно.

    12:50 23.10.2026

  • 73 Не бойте се

    3 0 Отговор
    Украйна няма да капитулира никога. Капитулацията трябва да е за агресорите.

    12:51 23.10.2026

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