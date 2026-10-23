Защо Путин бърза толкова много за капитулацията на Украйна

Русия отлага масовата мобилизация заради опасения, че тя може да предизвика хаос в страната и да доведе до загуба на властта, заяви ветеранът от руско-украинската война Евгений Дикий. В същото време, според него, без подобна непопулярна мярка руската армия рискува да загуби боеспособността си.
Дикий, който е бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център, каза това в ефира на Radio NV. По думите му руските загуби са толкова големи, че с всяка изминала седмица способността на войските да водят бой намалява.
„Ако не прибегнат до масова мобилизация, някъде към пролетта тази армия просто ще стане небоеспособна. Те прекрасно го разбират и затова са задействали цялата си агентура в САЩ, за да ни принудят да капитулираме. А срока са го избрали – декември в Маями“, заяви Дики.
Натиск преди руската армия да загуби боеспособност
Според него в момента се провежда операция за „спасяване на приятеля Владимир“, тъй като през пролетта това може да се окаже твърде късно. Дики твърди, че планове за набиране на хора при мобилизация вече са доставени в Санкт Петербург и Москва, но руските власти все още се въздържат от решителни действия.
„Те искат да ни довършат с ракетни и дронови удари, за да започнем да настояваме за капитулация. Опитват се да ускорят нашата капитулация, преди армията им да се разпадне“, каза той.
Дики свърза тази оценка и с ограниченията около Starlink, като заяви, че американските съюзници на Украйна „открито са преминали на страната на Русия“. Това е оценка на ветерана, а не потвърден факт за промяна в позицията на САЩ.
Той допълни, че Кремъл се страхува от реакцията на руското население, тъй като нова мобилизация може да доведе до вътрешен хаос, загуба на контрол и в крайна сметка до загуба на властта.„Има надежда, че ще отлагат мобилизацията толкова дълго, че ще стане твърде късно“, заяви Евгений Дикий.
Позициите за замразяване на войната
Дикий смята, че Владимир Путин не е готов да замрази войната по линията на съприкосновение. В същото време той определи като правилна дипломатическа игра позицията на украинския президент Володимир Зеленски, че Киев е готов на подобна стъпка.
На този фон канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че капитулацията на Украйна е неприемлива за Европа, защото би означавала капитулация на всички партньори на Киев. „Подкрепяме Украйна не за да протакаме тази война. Но капитулацията, и още повече безусловната капитулация на Украйна, е изключена“, каза Мерц.
Ръководителят на външнополитическата служба на Европейския съюз Кая Калас заяви, че американски преговарящи почти две години се опитват да тласнат Украйна към капитулация. По думите ѝ ЕС трябва да продължи да подкрепя Киев и да участва пряко в мирните преговори, включително чрез санкционната си политика спрямо Русия.
Източници: unian.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Робот
Коментиран от #12
12:14 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 обективен
Коментиран от #15
12:15 23.10.2026
9 Сила
Коментиран от #16
12:15 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Така каза човека
До коментар #1 от "Що ша":Ако не щат, както щат...
12:16 23.10.2026
12 Мишел
До коментар #5 от "Робот":Бомбоубежищата в Москва могат да поберат само 10 процента от населението на града.
Коментиран от #25
12:16 23.10.2026
13 ФАБ-3000
12:17 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Обективен
До коментар #8 от "обективен":1 милион чеченци биха ватенките като шкембе у дувар.Виж Милена Милутинова.
Коментиран от #27
12:18 23.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Немците казват
До коментар #4 от "Путлеристите по 6-те цели на Фюрера":бързай бавно.. щото са сърбали попарата край Москва
12:18 23.10.2026
18 Е, тя нали Русия и ракетите
12:19 23.10.2026
19 Путин бърза с капитулацията на Украйна
Коментиран от #31, #55
12:19 23.10.2026
20 Хасковски каунь
Коментиран от #33, #45
12:19 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Киевчанин
12:20 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Найс Трай
12:21 23.10.2026
25 По принцип
До коментар #12 от "Мишел":Това не е случайно. 90% от населението в Русия е излишно.
1 милион да добиват суровини. 2 милиона да охраняват суровините и Путин, някъв резерв и останалите са фира.
Това самите руснаци го казват.
Коментиран от #46, #63
12:21 23.10.2026
26 Не знам аз,
12:22 23.10.2026
27 Верно ли ...
До коментар #15 от "Обективен":...аз пък виждам Чечня в състава на Руската Федерация ...нещо си се убъркал ...
Коментиран от #47, #48, #71
12:22 23.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Цеко
До коментар #20 от "Хасковски каунь":Ние това го знаем, знае го и лудия укротрол от Варна. Но му плащат само ако пише фейкове. Как ти се струва човек като него да прекарва 24 часа в сайта, ако има някаква нормална работа?
12:26 23.10.2026
34 Абе, те и ракетите
12:26 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тъпото руско говедо
12:27 23.10.2026
37 Точно обратното
Коментиран от #61
12:27 23.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Поробване
До коментар #32 от "БЪРЗА ЩОТО":И после кой ще му работи на Путин? Да имаш територии без да имаш кой да ги населява е тъпо. Затова Царят продаде Аляска. Затова когато завладя северното Черноморие руският цар започна да отвлича българи от Османската империя и да ги разселва между Днепър и Дон, за да му носят доход.
12:28 23.10.2026
40 Бедняшката русофилска иzzмет
Коментиран от #69
12:28 23.10.2026
41 604
Коментиран от #56
12:28 23.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 нннн
12:30 23.10.2026
45 Къде е редовната риска армия от 350 хил?
До коментар #20 от "Хасковски каунь":Ами при Кобзон разбира се.
Къде са 1,2 милиона срочници?Ами никъде.Губят се.
Защо на петата година фронта е на 25 километра от руската граница?
Защо най-големият крематориум в Европа този в Петербург удвои капацитета си?
Коментиран от #49, #52, #58
12:32 23.10.2026
46 То и ти си
До коментар #25 от "По принцип":излишен.
Иди на фронта поне да наторяваш, няма значение от коя страна.
Коментиран от #51
12:33 23.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Шизофренията на Кремъл
До коментар #27 от "Верно ли ...":Защото се намери предателя Кадиров, но пък той е тарикат и скубе Путин с милиарди ежегодно без да допринася нищо за Русия. Чечня е като изключително скъп домашен любимец, от който няма никаква полза, само мърси, а харчиш безбожни пари за храни и ветеринар.
12:33 23.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Копейкотрошач
До коментар #46 от "То и ти си":Теслата!
12:34 23.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Баце ЕООД
До коментар #19 от "Путин бърза с капитулацията на Украйна":Направиха многополюсен свят, смазаха Европа финансово а нато военно, изместиха Европа от Африка... Нищичко не са направили, честно!
12:35 23.10.2026
56 Що бе старче?
До коментар #41 от "604":Корейците избиха ли ги вече?
12:36 23.10.2026
57 Артилерист
12:36 23.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Калоян
До коментар #35 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Ти се оглеждай за вдовичката Оленка.Скоро ще бъде милиардерша.Там е ключът от бушкрафт хауса
12:37 23.10.2026
61 Много кофти
До коментар #37 от "Точно обратното":я погледни опашките за храна в русия, я погледни опашките за горива... хората са изнемощели от глад, заради войната на путин.
12:38 23.10.2026
62 Замислен
12:38 23.10.2026
63 Магелан
До коментар #25 от "По принцип":Путин така се е заровил в бункера,че след като втаса два месеца няма да могат да го открият.
Коментиран от #70
12:39 23.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Мишел
12:41 23.10.2026
66 Хи хи
12:41 23.10.2026
67 604
До коментар #59 от "ФСБ":никой няма да идва, ще долетят няколко от големите!!!!
12:41 23.10.2026
68 Тъпото руско говедо
12:43 23.10.2026
69 604
До коментар #40 от "Бедняшката русофилска иzzмет":като плащаш с евро повече ли купуваш или чорапати е с дупка!?
12:43 23.10.2026
70 Тъпото руско говедо
До коментар #63 от "Магелан":Сигурно ще се е разложил, ще е останала само русата му четина.
12:46 23.10.2026
71 Интересно
До коментар #27 от "Верно ли ...":А виждаш ли с цената на колко убити деца и цивилни???
За това не са спуснати опорки.
12:47 23.10.2026
72 Елементарно
12:50 23.10.2026
73 Не бойте се
12:51 23.10.2026