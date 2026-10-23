Новини
Свят »
Русия »
Русия съобщи, че ще преговаря с Украйна и САЩ: представители на ЕС няма да бъдат поканени в Абу Даби
  Тема: Украйна

Русия съобщи, че ще преговаря с Украйна и САЩ: представители на ЕС няма да бъдат поканени в Абу Даби

23 Октомври, 2026 12:53 2 423 48

  • украйна-
  • абу даби-
  • русия-
  • сащ-
  • ес-
  • дмитрий песков

Преговорите, насрочени за ноември в Абу Даби, ще се проведат в тристранен формат с участието на Русия, САЩ и Украйна

Русия съобщи, че ще преговаря с Украйна и САЩ: представители на ЕС няма да бъдат поканени в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите, насрочени за ноември в Абу Даби, ще се проведат в тристранен формат с участието на Русия, САЩ и Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков относно евентуалното участие на ЕС в преговорите, съобщи ТАСС.

По-рано беше съобщено, че разговорите ще се фокусират върху гарантирането на сигурността на Русия и Украйна след постигането на мир. Предвид това, европейската архитектура за сигурност също може да бъде на дневен ред.

Още новини от Украйна

„Нищо не може да се изключи априори. Но тези преговори, които обсъждаме, насрочени за първата половина на ноември в Абу Даби, ще бъдат в тристранен формат“, отговори Песков на въпрос дали Кремъл изключва възможността преговорите да станат четиристранни, с участието на Европа.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че основната тема дори няма да бъде мирно уреждане, а по-скоро гаранции за сигурност за Русия и Украйна след сключването на мирния договор.

Американците и Кремъл съобщиха преди два дни, че Русия е склонна на преговори за конфликта в Украйна.

Русия е склонна да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна през ноември, заяви руският президент Владимир Путин пред специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф по време на срещата им в Санкт Петербург, става ясно от изявление на руския президентски съветник Юрий Ушаков.

"Става въпрос за създаването на система за сигурност, която засяга Русия и Украйна", посочи Ушаков, като същевременно предложи тристранните преговори да се състоят след 10 ноември в Абу Даби.

Европейските лидери са се дискредитирали като партньори, което прави присъствието им на преговорите неуместно, според депутата от Държавната дума Михаил Шеремет. Президентът на САЩ Доналд Тръмп би могъл да представлява позицията на Европа.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вярно е

    6 27 Отговор
    Путин пожела лична среща със Зеленски

    Коментиран от #30, #31

    12:56 23.10.2026

  • 3 Фидан

    11 57 Отговор
    Ще преговаря ръце ще целува крака и други части на тялото
    Иначе Русия отива в канала

    Коментиран от #6, #13

    12:59 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стефани Комева

    13 44 Отговор
    Тази русия излезна по слаба от Украйна

    Коментиран от #11

    13:00 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Буздуган

    44 9 Отговор
    Само глупака не вижда че преговори няма , има жалки опити за такива..! Зимата ще извие ръцете на украинската олигархия и запада ще загуби ако не елиминира зеления наркоман..!

    13:02 23.10.2026

  • 9 Така е

    41 6 Отговор
    ЕС Е страна в конфликта.

    Коментиран от #16, #18

    13:03 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Единство

    9 33 Отговор
    Алчните империи на войните, САЩ и Русия, никога повече няма да са световни сили, да решават съдбите на държави, да си ги разпределят в измислени от тях сфери на влияние и по този начин да ги ограбват. Европа и Украйна да покажат сили и да насрочат своя среща, на която да бъдат лидерите на всяка европейска държава, Канада, Япония, Корея и други държави.

    Коментиран от #20, #21

    13:10 23.10.2026

  • 16 Европеец

    19 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Прав си, ама и Щатите са страна в конфликта......

    13:10 23.10.2026

  • 17 Някой

    12 2 Отговор
    Реално трябва да се договарят само Русия и Украйна и никой друг.
    Русия отделно да си налага санкции неща за тези налагащи такива срещу тях.

    Коментиран от #22

    13:13 23.10.2026

  • 18 Соломон

    5 29 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Единствената страна в конфликта или агресора е Русия.САЩ са на негова страна а Украйна и ЕС са жертвите

    Коментиран от #33, #44

    13:16 23.10.2026

  • 19 Хурка майка хурка за покрайна

    15 3 Отговор
    Хурка майка хурка и за феса !!!!!
    Хурка майка , много голяма хурка и за нас , че нашите некадърни , глупави , ненормални ,крадливи политици но хванаха пак на погрешното хоро !!!!!!
    Хурка майка , голяма хурка !!!!!!

    13:17 23.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами добре

    15 3 Отговор

    До коментар #15 от "Единство":

    Си пропуснал Русия щото те с пудели не се занимават. А то ЕС вече 5 години все срещи организира и налага санкции и резултата е 20% от Украйна е в Русия и 300 млрд наляти в Украйна

    13:17 23.10.2026

  • 22 Соломон

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Няма как да се договориш със хора които искат да те ликвидират

    Коментиран от #28

    13:17 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Войник

    5 14 Отговор
    Американците будалачат руснаците, уж за мир, но искат 100% помощта на Китай и Русия срещу Иран и Куба, както стана със Сирия, а после ще изнасилят руснаците и китайците - пак.

    13:19 23.10.2026

  • 26 Хи хи хи

    20 3 Отговор
    Европа е във трети глух коловоз , ако някои не разбира какво е това , да се обърне към БДЖ !

    13:20 23.10.2026

  • 27 Урсула ..... Да призная

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Арабите обичат истински кучета а не пудели.

    13:23 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АБВ

    13 3 Отговор
    Естествено ЕС да не бъде поканен за преговорите предвид ролята на Борис Джонсън, Урсула, Кая, Стръмп, Мерц, Туск и останалите пинчери. Подпалвачите на войни не се канят на мирни преговори.
    За САЩ е направин компромис предвид бъдещото развитие на икономическите връзки.

    13:41 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Обективен

    9 1 Отговор
    Да не се забравя,че така наречените преговарящи ще са всъщност,технически екипи и по важното което е,че разговорите ще са по руските условия,които остават неизменни,както рече тов.Ушаков.

    13:45 23.10.2026

  • 33 АБВ

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    "Единствената страна в конфликта или агресора е Русия.САЩ са на негова страна а Украйна и ЕС са жертвите"

    Много, ама много по-умен човек е казал:
    - Агресор е не този, който напада. Агресор е този който прави една война неизбежна.

    В 90 % от конфликтите в годините след Втората световна агресорите са НАТО, в частност САЩ или държава членка на НАТО и ЕС.

    Коментиран от #36, #39, #43, #47

    13:46 23.10.2026

  • 34 Марсула

    5 0 Отговор
    Аз много мърся , затова ми викат масула , това е малкото ми име и истинското !!!!! Да живее мръсотията !!!!!

    13:47 23.10.2026

  • 35 5698

    7 1 Отговор
    Оказва се, че клоунът наистина е Европа: скача насам-натам, но не може да седне на масата!

    13:49 23.10.2026

  • 36 Соломон

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "АБВ":

    Ама разбира се .През 2008г няколко месеца след като на Украйна и Грузия бе отказано членство в НАТО .Русия прегази Грузия по сценария по който Германия нападна Полша.А малко по късно разбрахме и новия прочит за това как започна ВСВ.Естествено Полша бе виновна според Путин за това че е провокирал Германия да ги нападне

    Коментиран от #38

    13:52 23.10.2026

  • 37 Ехооо

    4 0 Отговор
    Аз пък си представях как Кая и Урсула им сервират чай и кафе..жалко

    Коментиран от #40

    13:57 23.10.2026

  • 38 АБВ

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    Въобще не познаваш историята. Още по-малко конфликта с Грузия. Той започва с обстрел от страна на грузинците на Цхинвали при които загиват руски войници от мироопазващите сили там. И тагова Русия прегазва Грузия, която започва конфликта.
    За Полша по-внимателно. В политкоректната история нещата са ясни. На 1 септеври нацистка Германия я напада. Но през 1938 г. Полша заедно с Германия и Унгария си поделят Чехословакия. Със сигурност не знаеш, че Полша е имала пакт с нацистка Германия още от 1934 г., по който тя не изпълнява ангажимента си за Данцигския коридор.

    Коментиран от #46

    14:00 23.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 голем смех

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ехооо":

    Кая и Урсула бомбят Путин.Затова той 5 години живее в бункери.Не ги мисли.Ти работиш за Кая и Урсула.

    14:03 23.10.2026

  • 41 Мирчев оземпика и генерал Наско

    3 0 Отговор
    Разрешиха ли тази среща да се случи -бе тяхно разрешение не става

    14:03 23.10.2026

  • 42 Перо

    5 0 Отговор
    Украйна не е част от ЕС, от къде на къде ще присъстват техни представители?

    14:03 23.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Платения трол на

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Мирчев оземпика се изхо💩💩💩💩💩💩 под всяка статия 24/7

    14:05 23.10.2026

  • 45 Факти

    3 0 Отговор
    Русия съобщи, че ще преговаря с Украйна и САЩ: представители на ЕССР няма да бъдат поканени в Абу Даби

    14:05 23.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 123

    0 0 Отговор
    Правилно.

    14:14 23.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания