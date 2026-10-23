Русия съобщи, че ще преговаря с Украйна и САЩ: представители на ЕС няма да бъдат поканени в Абу Даби

Преговорите, насрочени за ноември в Абу Даби, ще се проведат в тристранен формат с участието на Русия, САЩ и Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков относно евентуалното участие на ЕС в преговорите, съобщи ТАСС.
По-рано беше съобщено, че разговорите ще се фокусират върху гарантирането на сигурността на Русия и Украйна след постигането на мир. Предвид това, европейската архитектура за сигурност също може да бъде на дневен ред.
„Нищо не може да се изключи априори. Но тези преговори, които обсъждаме, насрочени за първата половина на ноември в Абу Даби, ще бъдат в тристранен формат“, отговори Песков на въпрос дали Кремъл изключва възможността преговорите да станат четиристранни, с участието на Европа.
Говорителят на Кремъл отбеляза, че основната тема дори няма да бъде мирно уреждане, а по-скоро гаранции за сигурност за Русия и Украйна след сключването на мирния договор.
Американците и Кремъл съобщиха преди два дни, че Русия е склонна на преговори за конфликта в Украйна.
Русия е склонна да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна през ноември, заяви руският президент Владимир Путин пред специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф по време на срещата им в Санкт Петербург, става ясно от изявление на руския президентски съветник Юрий Ушаков.
"Става въпрос за създаването на система за сигурност, която засяга Русия и Украйна", посочи Ушаков, като същевременно предложи тристранните преговори да се състоят след 10 ноември в Абу Даби.
Европейските лидери са се дискредитирали като партньори, което прави присъствието им на преговорите неуместно, според депутата от Държавната дума Михаил Шеремет. Президентът на САЩ Доналд Тръмп би могъл да представлява позицията на Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вярно е
Коментиран от #30, #31
12:56 23.10.2026
3 Фидан
Иначе Русия отива в канала
Коментиран от #6, #13
12:59 23.10.2026
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5 Стефани Комева
Коментиран от #11
13:00 23.10.2026
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8 Буздуган
13:02 23.10.2026
9 Така е
Коментиран от #16, #18
13:03 23.10.2026
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11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 Единство
Коментиран от #20, #21
13:10 23.10.2026
16 Европеец
До коментар #9 от "Така е":Прав си, ама и Щатите са страна в конфликта......
13:10 23.10.2026
17 Някой
Русия отделно да си налага санкции неща за тези налагащи такива срещу тях.
Коментиран от #22
13:13 23.10.2026
18 Соломон
До коментар #9 от "Така е":Единствената страна в конфликта или агресора е Русия.САЩ са на негова страна а Украйна и ЕС са жертвите
Коментиран от #33, #44
13:16 23.10.2026
19 Хурка майка хурка за покрайна
Хурка майка , много голяма хурка и за нас , че нашите некадърни , глупави , ненормални ,крадливи политици но хванаха пак на погрешното хоро !!!!!!
Хурка майка , голяма хурка !!!!!!
13:17 23.10.2026
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21 Ами добре
До коментар #15 от "Единство":Си пропуснал Русия щото те с пудели не се занимават. А то ЕС вече 5 години все срещи организира и налага санкции и резултата е 20% от Украйна е в Русия и 300 млрд наляти в Украйна
13:17 23.10.2026
22 Соломон
До коментар #17 от "Някой":Няма как да се договориш със хора които искат да те ликвидират
Коментиран от #28
13:17 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Войник
13:19 23.10.2026
26 Хи хи хи
13:20 23.10.2026
27 Урсула ..... Да призная
До коментар #1 от "Пич":Арабите обичат истински кучета а не пудели.
13:23 23.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 АБВ
За САЩ е направин компромис предвид бъдещото развитие на икономическите връзки.
13:41 23.10.2026
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32 Обективен
13:45 23.10.2026
33 АБВ
До коментар #18 от "Соломон":"Единствената страна в конфликта или агресора е Русия.САЩ са на негова страна а Украйна и ЕС са жертвите"
Много, ама много по-умен човек е казал:
- Агресор е не този, който напада. Агресор е този който прави една война неизбежна.
В 90 % от конфликтите в годините след Втората световна агресорите са НАТО, в частност САЩ или държава членка на НАТО и ЕС.
Коментиран от #36, #39, #43, #47
13:46 23.10.2026
34 Марсула
13:47 23.10.2026
35 5698
13:49 23.10.2026
36 Соломон
До коментар #33 от "АБВ":Ама разбира се .През 2008г няколко месеца след като на Украйна и Грузия бе отказано членство в НАТО .Русия прегази Грузия по сценария по който Германия нападна Полша.А малко по късно разбрахме и новия прочит за това как започна ВСВ.Естествено Полша бе виновна според Путин за това че е провокирал Германия да ги нападне
Коментиран от #38
13:52 23.10.2026
37 Ехооо
Коментиран от #40
13:57 23.10.2026
38 АБВ
До коментар #36 от "Соломон":Въобще не познаваш историята. Още по-малко конфликта с Грузия. Той започва с обстрел от страна на грузинците на Цхинвали при които загиват руски войници от мироопазващите сили там. И тагова Русия прегазва Грузия, която започва конфликта.
За Полша по-внимателно. В политкоректната история нещата са ясни. На 1 септеври нацистка Германия я напада. Но през 1938 г. Полша заедно с Германия и Унгария си поделят Чехословакия. Със сигурност не знаеш, че Полша е имала пакт с нацистка Германия още от 1934 г., по който тя не изпълнява ангажимента си за Данцигския коридор.
Коментиран от #46
14:00 23.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 голем смех
До коментар #37 от "Ехооо":Кая и Урсула бомбят Путин.Затова той 5 години живее в бункери.Не ги мисли.Ти работиш за Кая и Урсула.
14:03 23.10.2026
41 Мирчев оземпика и генерал Наско
14:03 23.10.2026
42 Перо
14:03 23.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Платения трол на
До коментар #18 от "Соломон":Мирчев оземпика се изхо💩💩💩💩💩💩 под всяка статия 24/7
14:05 23.10.2026
45 Факти
14:05 23.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 123
14:14 23.10.2026