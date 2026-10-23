Преговорите, насрочени за ноември в Абу Даби, ще се проведат в тристранен формат с участието на Русия, САЩ и Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков относно евентуалното участие на ЕС в преговорите, съобщи ТАСС.

По-рано беше съобщено, че разговорите ще се фокусират върху гарантирането на сигурността на Русия и Украйна след постигането на мир. Предвид това, европейската архитектура за сигурност също може да бъде на дневен ред.

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„Нищо не може да се изключи априори. Но тези преговори, които обсъждаме, насрочени за първата половина на ноември в Абу Даби, ще бъдат в тристранен формат“, отговори Песков на въпрос дали Кремъл изключва възможността преговорите да станат четиристранни, с участието на Европа.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че основната тема дори няма да бъде мирно уреждане, а по-скоро гаранции за сигурност за Русия и Украйна след сключването на мирния договор.

Американците и Кремъл съобщиха преди два дни, че Русия е склонна на преговори за конфликта в Украйна.

Русия е склонна да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна през ноември, заяви руският президент Владимир Путин пред специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф по време на срещата им в Санкт Петербург, става ясно от изявление на руския президентски съветник Юрий Ушаков.

"Става въпрос за създаването на система за сигурност, която засяга Русия и Украйна", посочи Ушаков, като същевременно предложи тристранните преговори да се състоят след 10 ноември в Абу Даби.

Европейските лидери са се дискредитирали като партньори, което прави присъствието им на преговорите неуместно, според депутата от Държавната дума Михаил Шеремет. Президентът на САЩ Доналд Тръмп би могъл да представлява позицията на Европа.