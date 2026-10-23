Удари над Киев: "На тези болни нечовеци им е безразлично кого убиват"

Само преди няколко месеца относително мирният живот в Киев контрастираше рязко с реалностите на фронта и нерядко учудваше военните, които пристигаха в столицата по работа. Сега непрестанните руски атаки принуждават киевчани да нощуват в метрото и всяка сутрин да проверяват дали близките им са живи.
Метрото – главният бункер на столицата
Около десет часа вечерта станциите на киевското метро се превръщат в голям лагер. Хората разстилат матраци и си подготвят места за спане, децата заспиват до възрастните, а домашните любимци се притискат плътно към стопаните си, търсейки утеха в непривичната за тях обстановка – сред непознати хора и в студени подземия.
Лондонското метро е играло подобна роля по време на нацистките бомбардировки през Втората световна война, целящи да сломят съпротивата на Великобритания. Тогава хиляди лондончани са търсили спасение в станциите на метрото.
В Киев, където живеят почти четири милиона души, метрото остава едно от малкото места, предлагащи убежище. Специално оборудваните укрития са крайно недостатъчни, в тях почти не остава свободно място, хората нямат никакво лично пространство.
"Живи сме, пак ни провървя", казва Галина и прегръща силно петгодишния си син Роман. Почти всяка вечер жената идва с него в метрото – дори когато няма въздушна тревога. Апартаментът им се намира в Лукяновка - през последните вече близо пет години този квартал систематично се превръща в руини.
Сирените вият, паралелно с тях се чува предупреждението: "Отправете се към най-близкото укритие". Но къде да отиде човек, ако наблизо няма място, осигуряващо надеждна защита от ракетите и дроновете? В жилищата на много киевчани коридорът се превърна в най-безопасното място.
Между дома и училището: детство под обстрел
Сутринта на 25 септември 14-годишният Даниел Умански си пишел домашните в детската си стая, когато руски дрон ударил техния жилищен блок в Печерск – историческия, административен и делови център на Киев на десния бряг на Днепър. Момчето загинало.
"В момента на удара аз и дъщеря ми бяхме в коридора. Бързахме за училище и трябваше да излезем много по-рано, но се забавихме. И това ни спаси. За смъртта на Дани разбрах от съседите. Това е трагедия", казва Влад, който живее в същия блок. "На тези болни нечовеци им е безразлично кого убиват", добавя той.
В началото на октомври руски дрон се заби в училищна сграда в Соломенския район на Киев, в югозападната част на украинската столица. Нападението се размина без пострадали, тъй като бойната част на дрона не се взривила, а децата и учителите били в укритието на училището.
"Учехме изцяло в присъствена форма, защото разполагаме с голямо укритие, което побира над 500 ученици и предлага достатъчно място за всички. Затова децата от първи до девети клас ходеха на училище", разказа пред ДВ директорката на училището Валентина Черная. Възможността за присъствено обучение зависи не само от решенията на родителите и администрацията, но и от наличието на убежище и продължителността на въздушните тревоги. Ако тревогата завари детето у дома сутрин, то може и да не успее да стигне до училището.
Наш колега от редакцията, чиято дъщеря е ученичка, разказва, че за родителите това е голям стрес – когато те отиват на работа, а детето остава самó у дома. "Тревожа се, че при обстрел снаряд или дрон може да попадне в дома ни", казва той.
Именно това е преживял друг наш колега: в началото на септември руски реактивен дрон се разбил в тяхното жилище. За щастие по това време дъщеря им вече е била на училище.
Онлайн обучението в настоящите условия не позволява провеждането на пълноценни уроци. По време на Ковид пандемията занятията се провеждаха редовно, а сега въздушните тревоги непрекъснато прекъсват учебния процес: децата са принудени да напускат занятията и да се крият в убежищата. А ако училището не разполага с подходящо укритие, единственият изход е дистанционното обучение. Поради всички тези трудности някои семейства решават да се изнесат от Киев в други градове или села, за да могат децата да продължат образованието си.
Когато мостовете се превръщат в мишени
Защитните мрежи и средствата за противовъздушна отбрана вече са неразделна част от киевските мостове, които все повече напомнят за пътищата в районите край фронта – например в Краматорск или Херсон. Наскоро руските войски започнаха да атакуват мостовете над Днепър, като поставиха под заплаха транспортната връзка между левия и десния бряг на столицата. За живеещите на левия бряг това е критично: всеки ден стотици хиляди хора трябва да прекосят реката, за да отидат на работа, а вечерта отново – в обратната посока.
Ако бъдат нанесени по-сериозни щети на мостовете, ще трябва да се променят обичайните маршрути. В Киев вече търсят алтернатива, като например понтонни мостове през Днепър.
Киев е в режим на оцеляване
От края на септември в Киев отново има аварийни прекъсвания на електрозахранването. За първи път от дълго време насам руските удари доведоха до спиране на метрото. На този фон градските власти търсят начини да поддържат функционирането на столицата: в Киев беше съкратен вечерният час, който сега трае от 1 часа през нощта до 5 часа сутринта. Освен това градът разреши на отделни институции да работят и при жълт код на опасност - ако няма непосредствена заплаха от нападение с ракети или дронове. Медицинските заведения са снабдени с генератори, а плановите операции се отменят само в изключителни случаи – при масирани ракетни атаки.
Киев все повече заприличва на град в близост до фронта. След руските удари по складови помещения на супермаркети вече има липса на някои продукти, което не се е случвало от началото на пълномащабната война. Поради атаките срещу енергийната инфраструктура остава неизвестно доколко стабилно градът ще може да осигурява на жителите си отопление, осветление и вода. Ситуацията се изостри до такава степен, че кметът на Киев Виталий Кличко призова киевчани да напуснат столицата.
Тази година руските атаки срещу Киев станаха още по-смъртоносни. Според данни на Киевската градска военна администрация само през първите осем месеца на 2026 г. в столицата са загинали 140 души. През цялата минала година загинаха 172 жители на Киев. Ако настоящата тенденция се запази, 2026-а може да се превърне в най-кървавата за Киев от началото на руската инвазия.
Но въпреки опитите на Русия да превърне украинската столица в негодна за живеене, над 70% от киевчаните заявяват, че са готови да останат, сочат данните на Киевския международен институт по социология. Така че всяка нощ, преминала без обстрел и нови жертви, дава основание на хората да си отдъхнат и да си кажат: "И този път ни провървя".
Автор: Марина Асмолова
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
Коментиран от #52
14:13 23.10.2026
4 Пич
Коментиран от #11
14:14 23.10.2026
5 кандидат президент
Коментиран от #10, #23, #36
14:15 23.10.2026
6 зелен жабар
14:15 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ооооо
14:15 23.10.2026
9 Софиянец
14:16 23.10.2026
10 Ма няма
До коментар #5 от "кандидат президент":Да станеш.
14:16 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 стоян георгиев
14:17 23.10.2026
14 горски
14:17 23.10.2026
15 АБВ
До коментар #2 от "Гориил":Питаха ли Мадяр?
Коментиран от #26
14:17 23.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Варненец
14:19 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Българин
До коментар #5 от "кандидат президент":Айде тогава на бунището при кокошките!
14:23 23.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Българин
До коментар #15 от "АБВ":Този мил господин вече избяга с цялата фамилия в Нидерландия.
14:24 23.10.2026
27 Удари над Палестина и Ливан :
14:24 23.10.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
14:25 23.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 нещастници
14:26 23.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бай онзи
14:27 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хохо Бохо
14:29 23.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 А кой ви каза па на вас че
14:30 23.10.2026
42 Цвете
Коментиран от #116
14:31 23.10.2026
43 Голяма гордост нали
Коментиран от #49
14:32 23.10.2026
44 Криси Патрашкова
14:32 23.10.2026
45 Русия
14:34 23.10.2026
46 Това в началото го рекламираха
14:34 23.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ЦСКА Москва
14:36 23.10.2026
49 Това пък що за сериал е?
До коментар #43 от "Голяма гордост нали":И кой е известният актьор?
Коментиран от #69
14:36 23.10.2026
50 Хи хи
Коментиран от #77
14:37 23.10.2026
51 Ехото
14:37 23.10.2026
52 Ахахах
До коментар #3 от "Овчар":Западът спечели войната с Русия. Войната на пропагандата
14:39 23.10.2026
53 фактите са
Коментиран от #71, #74
14:39 23.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 АнтроПолог
До коментар #33 от ""нечовеци" има ама само в Израел":Ами тези повечето в Израел с хазари с украински корени .
14:47 23.10.2026
62 Реджо Емилия
Чудеса се случват и преди Коледа!
Коня умря, ние циврим за юздата!
14:47 23.10.2026
63 Мюмюн
14:47 23.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Питаш , отговарям
До коментар #49 от "Това пък що за сериал е?":Руският актьор е Ефим Старцев
14:51 23.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ежко
До коментар #53 от "фактите са":Още във самото начало беше ясно какво ще се случи,но ви заблуждаваха,а вие се хванахте.Защото не ползвате мозъците си и давате приовитет на желанията си,а не на реалностите.Време е да прогледнете, ако изобщо можете.
14:55 23.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Борис Джонсън е голяма работа,
14:59 23.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Обобщение
Коментиран от #82
15:00 23.10.2026
77 Така е,
До коментар #50 от "Хи хи":но вече не за мир а за капитулация ще трябва да преговаря!
15:01 23.10.2026
78 Подч
15:01 23.10.2026
79 ДВ кенефа
15:04 23.10.2026
80 Преговорите, насрочени за ноември
15:04 23.10.2026
81 Удари над Донецк:
15:04 23.10.2026
82 Ба бааааа
До коментар #76 от "Обобщение":За това ли зелю риве за премирие
15:05 23.10.2026
83 Поне запали една свещ
До коментар #72 от "Не ми е жал!":1,6 милиона руснаци загинаха в украинските слънчогледи..
Коментиран от #85, #98
15:05 23.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 м даааа
15:08 23.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Животът си тече
15:11 23.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Мисит
15:13 23.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 стоян георгиев
15:14 23.10.2026
96 стига пропаганда
Коментиран от #99
15:14 23.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Без плямпаници
До коментар #96 от "стига пропаганда":За последните 24 часа са избити 2049 руснаци.
Без плямпаници!
Коментиран от #101
15:17 23.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 хахахахха
До коментар #99 от "Без плямпаници":айде пак с фантазиите,абе пийте си хапчетата ве хора
15:19 23.10.2026
102 Българин
Видеата да ужасяващи. Но бункерният го пожела.
Коментиран от #103, #104, #105, #110
15:19 23.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Пушилка
Коментиран от #108
15:22 23.10.2026
107 Стига
15:24 23.10.2026
108 Да те светна
До коментар #106 от "Пушилка":Истинските българи подкрепят Русия,предателите 404
Коментиран от #115
15:24 23.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Стига
Коментиран от #114, #117
15:28 23.10.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Име
15:31 23.10.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Светкавицата от балкана
До коментар #108 от "Да те светна":Вземи да се интегрираш в българския народ. Че ще заприличате на гето.
Коментиран от #123
15:32 23.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Да те светна
До коментар #111 от "Стига":Нямаше да има българско,ако не беше Русия,затова който е против Русия е национален предател!
Коментиран от #120
15:36 23.10.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Мдаааа
15:40 23.10.2026
120 Светкавицата от балкана
До коментар #117 от "Да те светна":Кой е против Русия? Русия винаги е срещу българите. Искам да чуя от Путин извинение за Македония и че предлага България и Македония да се обединят в обща българска държава, защитена в границите на Европейския съюз.
Коментиран от #121
15:40 23.10.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 альоо
Или после ще го "напишете наопаки"?
Христо-Грозевци Гнойни.
15:47 23.10.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Луд Скайуокър
15:56 23.10.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.