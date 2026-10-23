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Удари над Киев: "На тези болни нечовеци им е безразлично кого убиват"
  Тема: Украйна

Удари над Киев: "На тези болни нечовеци им е безразлично кого убиват"

23 Октомври, 2026 14:11 2 059 127

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • война-
  • виталий кличко

Руските атаки срещу Киев стават все по-смъртоносни. Оцеляването в града вече е въпрос на късмет.

Удари над Киев: "На тези болни нечовеци им е безразлично кого убиват" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Само преди няколко месеца относително мирният живот в Киев контрастираше рязко с реалностите на фронта и нерядко учудваше военните, които пристигаха в столицата по работа. Сега непрестанните руски атаки принуждават киевчани да нощуват в метрото и всяка сутрин да проверяват дали близките им са живи.

Метрото – главният бункер на столицата

Около десет часа вечерта станциите на киевското метро се превръщат в голям лагер. Хората разстилат матраци и си подготвят места за спане, децата заспиват до възрастните, а домашните любимци се притискат плътно към стопаните си, търсейки утеха в непривичната за тях обстановка – сред непознати хора и в студени подземия.

Лондонското метро е играло подобна роля по време на нацистките бомбардировки през Втората световна война, целящи да сломят съпротивата на Великобритания. Тогава хиляди лондончани са търсили спасение в станциите на метрото.

В Киев, където живеят почти четири милиона души, метрото остава едно от малкото места, предлагащи убежище. Специално оборудваните укрития са крайно недостатъчни, в тях почти не остава свободно място, хората нямат никакво лично пространство.

"Живи сме, пак ни провървя", казва Галина и прегръща силно петгодишния си син Роман. Почти всяка вечер жената идва с него в метрото – дори когато няма въздушна тревога. Апартаментът им се намира в Лукяновка - през последните вече близо пет години този квартал систематично се превръща в руини.

Сирените вият, паралелно с тях се чува предупреждението: "Отправете се към най-близкото укритие". Но къде да отиде човек, ако наблизо няма място, осигуряващо надеждна защита от ракетите и дроновете? В жилищата на много киевчани коридорът се превърна в най-безопасното място.

Между дома и училището: детство под обстрел

Сутринта на 25 септември 14-годишният Даниел Умански си пишел домашните в детската си стая, когато руски дрон ударил техния жилищен блок в Печерск – историческия, административен и делови център на Киев на десния бряг на Днепър. Момчето загинало.

"В момента на удара аз и дъщеря ми бяхме в коридора. Бързахме за училище и трябваше да излезем много по-рано, но се забавихме. И това ни спаси. За смъртта на Дани разбрах от съседите. Това е трагедия", казва Влад, който живее в същия блок. "На тези болни нечовеци им е безразлично кого убиват", добавя той.

В началото на октомври руски дрон се заби в училищна сграда в Соломенския район на Киев, в югозападната част на украинската столица. Нападението се размина без пострадали, тъй като бойната част на дрона не се взривила, а децата и учителите били в укритието на училището.

"Учехме изцяло в присъствена форма, защото разполагаме с голямо укритие, което побира над 500 ученици и предлага достатъчно място за всички. Затова децата от първи до девети клас ходеха на училище", разказа пред ДВ директорката на училището Валентина Черная. Възможността за присъствено обучение зависи не само от решенията на родителите и администрацията, но и от наличието на убежище и продължителността на въздушните тревоги. Ако тревогата завари детето у дома сутрин, то може и да не успее да стигне до училището.

Наш колега от редакцията, чиято дъщеря е ученичка, разказва, че за родителите това е голям стрес – когато те отиват на работа, а детето остава самó у дома. "Тревожа се, че при обстрел снаряд или дрон може да попадне в дома ни", казва той.

Именно това е преживял друг наш колега: в началото на септември руски реактивен дрон се разбил в тяхното жилище. За щастие по това време дъщеря им вече е била на училище.

Онлайн обучението в настоящите условия не позволява провеждането на пълноценни уроци. По време на Ковид пандемията занятията се провеждаха редовно, а сега въздушните тревоги непрекъснато прекъсват учебния процес: децата са принудени да напускат занятията и да се крият в убежищата. А ако училището не разполага с подходящо укритие, единственият изход е дистанционното обучение. Поради всички тези трудности някои семейства решават да се изнесат от Киев в други градове или села, за да могат децата да продължат образованието си.

Когато мостовете се превръщат в мишени

Защитните мрежи и средствата за противовъздушна отбрана вече са неразделна част от киевските мостове, които все повече напомнят за пътищата в районите край фронта – например в Краматорск или Херсон. Наскоро руските войски започнаха да атакуват мостовете над Днепър, като поставиха под заплаха транспортната връзка между левия и десния бряг на столицата. За живеещите на левия бряг това е критично: всеки ден стотици хиляди хора трябва да прекосят реката, за да отидат на работа, а вечерта отново – в обратната посока.

Ако бъдат нанесени по-сериозни щети на мостовете, ще трябва да се променят обичайните маршрути. В Киев вече търсят алтернатива, като например понтонни мостове през Днепър.

Киев е в режим на оцеляване

От края на септември в Киев отново има аварийни прекъсвания на електрозахранването. За първи път от дълго време насам руските удари доведоха до спиране на метрото. На този фон градските власти търсят начини да поддържат функционирането на столицата: в Киев беше съкратен вечерният час, който сега трае от 1 часа през нощта до 5 часа сутринта. Освен това градът разреши на отделни институции да работят и при жълт код на опасност - ако няма непосредствена заплаха от нападение с ракети или дронове. Медицинските заведения са снабдени с генератори, а плановите операции се отменят само в изключителни случаи – при масирани ракетни атаки.

Киев все повече заприличва на град в близост до фронта. След руските удари по складови помещения на супермаркети вече има липса на някои продукти, което не се е случвало от началото на пълномащабната война. Поради атаките срещу енергийната инфраструктура остава неизвестно доколко стабилно градът ще може да осигурява на жителите си отопление, осветление и вода. Ситуацията се изостри до такава степен, че кметът на Киев Виталий Кличко призова киевчани да напуснат столицата.

Тази година руските атаки срещу Киев станаха още по-смъртоносни. Според данни на Киевската градска военна администрация само през първите осем месеца на 2026 г. в столицата са загинали 140 души. През цялата минала година загинаха 172 жители на Киев. Ако настоящата тенденция се запази, 2026-а може да се превърне в най-кървавата за Киев от началото на руската инвазия.

Но въпреки опитите на Русия да превърне украинската столица в негодна за живеене, над 70% от киевчаните заявяват, че са готови да останат, сочат данните на Киевския международен институт по социология. Така че всяка нощ, преминала без обстрел и нови жертви, дава основание на хората да си отдъхнат и да си кажат: "И този път ни провървя".

Автор: Марина Асмолова


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    115 12 Отговор
    Борис Джонсън е разрушителя на Украйна..

    Коментиран от #52

    14:13 23.10.2026

  • 4 Пич

    95 12 Отговор
    Вероятността в Украйна да те утрепат мобилизационните е 1,4 пъти по висока, отколкото да те утрепат руснаците!!!

    Коментиран от #11

    14:14 23.10.2026

  • 5 кандидат президент

    17 93 Отговор
    ако стана президент ще експулсирам всички русофили на гости на путин!

    Коментиран от #10, #23, #36

    14:15 23.10.2026

  • 6 зелен жабар

    84 11 Отговор
    Зеленски и урсулите са виновни за това - войната можеше да спре отдавна, но те я тикаха ли тикаха до последната укра.

    14:15 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ооооо

    90 10 Отговор
    Колко трогателно е написано, щях да ревна. Кой ги кара да стоят в Киев обаче?

    14:15 23.10.2026

  • 9 Софиянец

    71 7 Отговор
    Ще се разплача 😂

    14:16 23.10.2026

  • 10 Ма няма

    44 5 Отговор

    До коментар #5 от "кандидат президент":

    Да станеш.

    14:16 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 стоян георгиев

    69 6 Отговор
    Да благодарят на Зеля и евро фашагите!

    14:17 23.10.2026

  • 14 горски

    87 6 Отговор
    Герои-глупци....А имаше времена когата викаха-."Москаляко на гиляко " и рупаха бисквитките на дяволицата Нюланд....Когато ставаш маша на някой,не реви че те бутат във огъня...

    14:17 23.10.2026

  • 15 АБВ

    12 16 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Питаха ли Мадяр?

    Коментиран от #26

    14:17 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Варненец

    63 5 Отговор
    Е нали побеждават? Каква е тая пораженска статийка сега? 🤭

    14:19 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българин

    32 5 Отговор

    До коментар #5 от "кандидат президент":

    Айде тогава на бунището при кокошките!

    14:23 23.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Българин

    33 7 Отговор

    До коментар #15 от "АБВ":

    Този мил господин вече избяга с цялата фамилия в Нидерландия.

    14:24 23.10.2026

  • 27 Удари над Палестина и Ливан :

    47 6 Отговор
    "На тези болни нечовеци им е безразлично кого убиват"

    14:24 23.10.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    21 8 Отговор
    ГОЛЕМ КЕФ

    14:25 23.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 нещастници

    55 6 Отговор
    ееее не така, първо се покйате за Алеята на Ангелите в Донбас, 100 деца с имена изписани, убити от познайте кой на 9 август 2014

    14:26 23.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бай онзи

    52 7 Отговор
    Борис Джонсън да ви построи бункери!Нали му платиха за успешното проваляне на Истанбул ските преговори.А може и да поскачате на Майдана да се стоплите!

    14:27 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хохо Бохо

    54 8 Отговор
    А само как мечтаеха да бесят руснаци, а руските деца да живеят в мазета. Ква стана тя?

    14:29 23.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 А кой ви каза па на вас че

    33 6 Отговор
    В Киев живеят почти четири милиона души ? Я има 50 000 в момента я няма

    14:30 23.10.2026

  • 42 Цвете

    11 29 Отговор
    ПРИ ТАКЪВ РАЗКАЗ НА ИЗСТРАДАЛИ И ПО СЛУЧАЙНОСТ ОСТАНАЛИ ЖИВИ ,ДАЛИ НА НАПАДАТЕЛИТЕ ИМ ПУКА ИЗОБЩО ЗА НЕЧОВЕЩИНАТА ? 🫡🫵😠

    Коментиран от #116

    14:31 23.10.2026

  • 43 Голяма гордост нали

    11 20 Отговор
    Въоръжените сили на Украйна елиминираха известния руски актьор - звездата от сериала "Ченгета войни"

    Коментиран от #49

    14:32 23.10.2026

  • 44 Криси Патрашкова

    30 7 Отговор
    Ред сълзи ,ред сополи ,вече трета кърпичка сменям ,ама аз съм си такава състрадателне че и грам насилие не понасям !

    14:32 23.10.2026

  • 45 Русия

    39 6 Отговор
    На тези болни украински фашисти им е безразлично кого лъжат,колко инвалиди и обикновени граждани залавят по улицата и изпращат на сигурна смъ....,колко грабят народа,колко територия загубиха и тн.

    14:34 23.10.2026

  • 46 Това в началото го рекламираха

    7 16 Отговор
    като освобождение на православни братя славяни.

    14:34 23.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ЦСКА Москва

    23 5 Отговор
    Ами така е болните ще приключат здравите фашисти и евро-атлантици !

    14:36 23.10.2026

  • 49 Това пък що за сериал е?

    8 6 Отговор

    До коментар #43 от "Голяма гордост нали":

    И кой е известният актьор?

    Коментиран от #69

    14:36 23.10.2026

  • 50 Хи хи

    26 6 Отговор
    Трябва да принудят зеленото си президентче да заминава за Москва, колкото и да се дърпа и да се прави на улаво, там да преговаря за мир !! Това е негова работа !! Ако не може да договори мир, значи е некадърно, и трябва да се смени с кадърен Президент , не като тая мижитурка !!

    Коментиран от #77

    14:37 23.10.2026

  • 51 Ехото

    39 6 Отговор
    Кога избиваха рускоговорящи и се гавреха с българите там. НИЩО! Сега реване.

    14:37 23.10.2026

  • 52 Ахахах

    23 7 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Западът спечели войната с Русия. Войната на пропагандата

    14:39 23.10.2026

  • 53 фактите са

    7 41 Отговор
    Русия е една държава с нацитко ръководство, което води престъпна война срещу украинците, защото те не разбирали, че са руснаци. Путин дори не се опитва да го прикрие, а се оправдава с цитати на Хитлер.

    Коментиран от #71, #74

    14:39 23.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 АнтроПолог

    14 5 Отговор

    До коментар #33 от ""нечовеци" има ама само в Израел":

    Ами тези повечето в Израел с хазари с украински корени .

    14:47 23.10.2026

  • 62 Реджо Емилия

    20 6 Отговор
    ЧУДЯ СЕ, едно посещение на калугерките, милосърдните сестри от Брюксел, няма ли да вдигне духа на Киев до небесата?!
    Чудеса се случват и преди Коледа!
    Коня умря, ние циврим за юздата!

    14:47 23.10.2026

  • 63 Мюмюн

    17 6 Отговор
    ми като нямат глави управниците ви тъй ще е. сменете ги и си живейте живота, тях изпратете на фронта.

    14:47 23.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Питаш , отговарям

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Това пък що за сериал е?":

    Руският актьор е Ефим Старцев

    14:51 23.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ежко

    12 4 Отговор

    До коментар #53 от "фактите са":

    Още във самото начало беше ясно какво ще се случи,но ви заблуждаваха,а вие се хванахте.Защото не ползвате мозъците си и давате приовитет на желанията си,а не на реалностите.Време е да прогледнете, ако изобщо можете.

    14:55 23.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Борис Джонсън е голяма работа,

    12 5 Отговор
    а Украинските управници са по-голяма работа и от него. И всичко е за нищо, да умират хора на празно. Защо военните действия са в Украйна, а не се преместят в Англия да видят как ще е.

    14:59 23.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Обобщение

    6 14 Отговор
    Русия се провали на бойното поле и тероризира всички останали!

    Коментиран от #82

    15:00 23.10.2026

  • 77 Така е,

    9 4 Отговор

    До коментар #50 от "Хи хи":

    но вече не за мир а за капитулация ще трябва да преговаря!

    15:01 23.10.2026

  • 78 Подч

    5 3 Отговор
    Овеци е точната дума.От немски произлиза.От Третия Райх.

    15:01 23.10.2026

  • 79 ДВ кенефа

    6 3 Отговор
    Нещо за Израел да кажете

    15:04 23.10.2026

  • 80 Преговорите, насрочени за ноември

    6 4 Отговор
    в Абу Даби, ще се проведат в тристранен формат с участието на Русия, САЩ и Украйна. Предствители на ЕС не са желани и няма да участват.

    15:04 23.10.2026

  • 81 Удари над Донецк:

    7 4 Отговор
    "На тези болни нечовеци им е безразлично кого убиват"

    15:04 23.10.2026

  • 82 Ба бааааа

    8 5 Отговор

    До коментар #76 от "Обобщение":

    За това ли зелю риве за премирие

    15:05 23.10.2026

  • 83 Поне запали една свещ

    5 11 Отговор

    До коментар #72 от "Не ми е жал!":

    1,6 милиона руснаци загинаха в украинските слънчогледи..

    Коментиран от #85, #98

    15:05 23.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 м даааа

    8 5 Отговор
    Ако зеления клоуни не приеме условията на Русия,ще стане и по зле за хахлите

    15:08 23.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Животът си тече

    10 4 Отговор
    Не, не им е безразлично кого убиват. Радват се, че бавно, но сигурно наближава времето на "последния украинец". Това е общата мечта и за Русия, смятаща завзетите територии за свои и за Европа, която прави всичко възможно да удължи агонията на Украйна, макар и всеки да си има различно разбиране за крайния резултат.

    15:11 23.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Мисит

    6 5 Отговор
    Ще разберат,,,как излазя котка из кумин!

    15:13 23.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 стоян георгиев

    8 5 Отговор
    жената разправя .че отнякъде чула ,че в метрото на Киев вонята на вкиснати спаружени катеричоци била непоносима .като сълзотворен газ била .

    15:14 23.10.2026

  • 96 стига пропаганда

    8 7 Отговор
    Дойче веле да се отнесе към нечовеците фашаги, дето избиват безразборно деца и старци из Донбас. Това е отговорът, драги ми дойчета-нацистчета. А войната досега можеше да е спряла пет пъти, ама вие не давате на Зеленски - искате да се бие. Ами като искате - бият ви. Не ревете.

    Коментиран от #99

    15:14 23.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Без плямпаници

    5 8 Отговор

    До коментар #96 от "стига пропаганда":

    За последните 24 часа са избити 2049 руснаци.
    Без плямпаници!

    Коментиран от #101

    15:17 23.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 хахахахха

    4 3 Отговор

    До коментар #99 от "Без плямпаници":

    айде пак с фантазиите,абе пийте си хапчетата ве хора

    15:19 23.10.2026

  • 102 Българин

    4 6 Отговор
    Поради това Азов режат 5 години Ридли тикви в Донбас.
    Видеата да ужасяващи. Но бункерният го пожела.

    Коментиран от #103, #104, #105, #110

    15:19 23.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Пушилка

    3 7 Отговор
    Абе буквите са ви български, думите са ви български, захранени с българска култура. Дори сте дошли в държава на която името е България. И продължавате да се правите на руснаци. Че и да се опитвате да определяте и другите за руснаци! Може ли такова нещо, как така? Хайде вече признайте си, българи сте! Интегрирайте се в българския народ!

    Коментиран от #108

    15:22 23.10.2026

  • 107 Стига

    3 6 Отговор
    Не може да си патриот, и да слушаш руски медии, и да прокарваш руските интереси. Това е национално предателство.

    15:24 23.10.2026

  • 108 Да те светна

    5 3 Отговор

    До коментар #106 от "Пушилка":

    Истинските българи подкрепят Русия,предателите 404

    Коментиран от #115

    15:24 23.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Стига

    3 2 Отговор
    Някои хора имат много голям проблем със самоопределянето си, със самосъзнанието си, с идентичността си. Избери българското, дори и на 20% да си българин, бъди българин.

    Коментиран от #114, #117

    15:28 23.10.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Име

    6 3 Отговор
    Странно защо copосите не реваха така за ударите по Донбас. Или не е странно, а ясно?!

    15:31 23.10.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Светкавицата от балкана

    3 4 Отговор

    До коментар #108 от "Да те светна":

    Вземи да се интегрираш в българския народ. Че ще заприличате на гето.

    Коментиран от #123

    15:32 23.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Да те светна

    7 3 Отговор

    До коментар #111 от "Стига":

    Нямаше да има българско,ако не беше Русия,затова който е против Русия е национален предател!

    Коментиран от #120

    15:36 23.10.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Мдаааа

    1 2 Отговор
    Като гледам писанията и се чудя.... тия неща хора ли са ги писали. Тия хора деца и семейства имат ли. Що за гадост и помия се излива. А там всеки ден избиват хора. Не взимам страна кой крив кой прав. Но в 21 век да се убиват хора ей така за кеф си е пълен идиотизъм! Кой е фашиста и какво е фашизма е друга работа. Днес всеки си избира на кого да вика фашист без дори да знае какво означава това. Оказва се, че най тъпото животно е по умно от човека. А уж "Човек звучи гордо" - друг път!

    15:40 23.10.2026

  • 120 Светкавицата от балкана

    2 4 Отговор

    До коментар #117 от "Да те светна":

    Кой е против Русия? Русия винаги е срещу българите. Искам да чуя от Путин извинение за Македония и че предлага България и Македония да се обединят в обща българска държава, защитена в границите на Европейския съюз.

    Коментиран от #121

    15:40 23.10.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 альоо

    2 2 Отговор
    Плюйте, плюйте, малко ви остана.
    Или после ще го "напишете наопаки"?
    Христо-Грозевци Гнойни.

    15:47 23.10.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Луд Скайуокър

    1 0 Отговор
    Кличко ви каза "евакуирайте се" , зсщо не го послушахте? Или не ви пускак както в градовете в Донбас за да служите за жив щит на Зеленски !

    15:56 23.10.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

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