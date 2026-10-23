Скоростта на Starlink в Украйна остават ограничени

Военната версия на Starlink в Украйна продължава да работи с ограничение на скоростта, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ограниченията са премахнати. Това съобщава Associated Press, позовавайки се на високопоставен европейски представител, запознат със ситуацията.
По думите на представителя украинските власти все още не са получили обяснение кой е разпоредил ограничаването на скоростта и защо е било взето това решение.
На 22 октомври Тръмп заяви, че Starlink в Украйна „отново работи без ограничения“. Източници на The Wall Street Journal твърдят, че американският президент лично е казал на Илон Мъск да премахне ограниченията.
Ограничението засяга военната версия Starshield
На 14 октомври украински военнослужещи съобщиха, че са се сблъскали с ограничения в работата на терминалите за сателитна комуникация Starlink. Става дума за военната версия на системата, наречена Starshield, която се управлява от компанията SpaceX.
При скорост на безпилотните апарати над 160 километра в час връзката е прекъсвала и системата е преставала да работи. Ограничението е засегнало използването на терминалите при операции с бързо движещи се дронове.
Тръмп е заявил, че не е разпореждал ограничаването на скоростта на Starlink. Илон Мъск, който оглавява SpaceX, от своя страна е посочил, че решенията за работата на Starshield се вземат на ниво Пентагон и Белия дом.
Публичните версии за произхода на решението остават противоречиви. Журналисти от различни медии, позовавайки се на свои източници, твърдят, че ограничаването на Starlink в Украйна е било предприето от Мъск и Тръмп. Едновременно с това Тръмп отрича да е разпореждал подобна мярка, а украинските власти не са получили официално обяснение за нея.
Източници: meduza.io, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така да си
Коментиран от #8, #42
12:42 23.10.2026
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4 ХалаПенйо
Казано е: по-добре ужасен край отколкото мъки без край.
12:43 23.10.2026
5 Пич
Разбрахте ли бе, защо Украйна бомбардира Полша, Румъния, България и Турция...?!
Американците са виновни, с техните Старлинковете бракувани...
Коментиран от #11
12:44 23.10.2026
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7 Жеко
12:44 23.10.2026
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9 Гост
Коментиран от #14
12:45 23.10.2026
10 К.О.Т.А.К 🐱
Коментиран от #13
12:45 23.10.2026
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16 🦉🦉🦉🦉
12:51 23.10.2026
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18 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #13 от "Млекар":да , моля! Катедралата , Варна!!!идвай , чакам те
Коментиран от #26
12:52 23.10.2026
19 дядо Дони
12:52 23.10.2026
20 🦉🦉🦉🦉
12:52 23.10.2026
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25 Замислен
12:54 23.10.2026
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28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Путин
12:56 23.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бъзиктар
12:57 23.10.2026
32 Услугите на
12:58 23.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 просяк с претенций
кой пък ще им се обяснява на тия ? като не им изнася да сменят интернета
боклууци укранскки
12:58 23.10.2026
36 просяк с претенций
До коментар #27 от "DW смърди":българския е труден език
12:59 23.10.2026
37 Лъжата
13:01 23.10.2026
38 не може да бъде
13:01 23.10.2026
39 Мишел
13:02 23.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 скоростта е ограничена, но
До коментар #1 от "така да си":рекламата е свръхзвукова..
скоро, всички се качваме на стара, на линка му, и ще слушаме, да не ни резне скоростта..
13:06 23.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Докъде се докара бункерният плъх
13:10 23.10.2026
46 Копейки,
13:12 23.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.