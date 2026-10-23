Скоростта на Starlink в Украйна остават ограничени

Военната версия на Starlink в Украйна продължава да работи с ограничение на скоростта, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ограниченията са премахнати. Това съобщава Associated Press, позовавайки се на високопоставен европейски представител, запознат със ситуацията.

По думите на представителя украинските власти все още не са получили обяснение кой е разпоредил ограничаването на скоростта и защо е било взето това решение.

На 22 октомври Тръмп заяви, че Starlink в Украйна „отново работи без ограничения“. Източници на The Wall Street Journal твърдят, че американският президент лично е казал на Илон Мъск да премахне ограниченията.

Ограничението засяга военната версия Starshield

На 14 октомври украински военнослужещи съобщиха, че са се сблъскали с ограничения в работата на терминалите за сателитна комуникация Starlink. Става дума за военната версия на системата, наречена Starshield, която се управлява от компанията SpaceX.

При скорост на безпилотните апарати над 160 километра в час връзката е прекъсвала и системата е преставала да работи. Ограничението е засегнало използването на терминалите при операции с бързо движещи се дронове.

Тръмп е заявил, че не е разпореждал ограничаването на скоростта на Starlink. Илон Мъск, който оглавява SpaceX, от своя страна е посочил, че решенията за работата на Starshield се вземат на ниво Пентагон и Белия дом.

Публичните версии за произхода на решението остават противоречиви. Журналисти от различни медии, позовавайки се на свои източници, твърдят, че ограничаването на Starlink в Украйна е било предприето от Мъск и Тръмп. Едновременно с това Тръмп отрича да е разпореждал подобна мярка, а украинските власти не са получили официално обяснение за нея.

Източници: meduza.io, apnews.com