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Скоростта на Starlink в Украйна остават ограничени
  Тема: Украйна

Скоростта на Starlink в Украйна остават ограничени

23 Октомври, 2026 12:41 1 024 47

  • starlink-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • илон мъск-
  • starshield

Доналд Тръмп заяви, че ограниченията са премахнати, но европейски представител твърди, че скоростният лимит продължава да действа

Скоростта на Starlink в Украйна остават ограничени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военната версия на Starlink в Украйна продължава да работи с ограничение на скоростта, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ограниченията са премахнати. Това съобщава Associated Press, позовавайки се на високопоставен европейски представител, запознат със ситуацията.

По думите на представителя украинските власти все още не са получили обяснение кой е разпоредил ограничаването на скоростта и защо е било взето това решение.

На 22 октомври Тръмп заяви, че Starlink в Украйна „отново работи без ограничения“. Източници на The Wall Street Journal твърдят, че американският президент лично е казал на Илон Мъск да премахне ограниченията.

Ограничението засяга военната версия Starshield

На 14 октомври украински военнослужещи съобщиха, че са се сблъскали с ограничения в работата на терминалите за сателитна комуникация Starlink. Става дума за военната версия на системата, наречена Starshield, която се управлява от компанията SpaceX.

При скорост на безпилотните апарати над 160 километра в час връзката е прекъсвала и системата е преставала да работи. Ограничението е засегнало използването на терминалите при операции с бързо движещи се дронове.

Тръмп е заявил, че не е разпореждал ограничаването на скоростта на Starlink. Илон Мъск, който оглавява SpaceX, от своя страна е посочил, че решенията за работата на Starshield се вземат на ниво Пентагон и Белия дом.

Публичните версии за произхода на решението остават противоречиви. Журналисти от различни медии, позовавайки се на свои източници, твърдят, че ограничаването на Starlink в Украйна е било предприето от Мъск и Тръмп. Едновременно с това Тръмп отрича да е разпореждал подобна мярка, а украинските власти не са получили официално обяснение за нея.

Източници: meduza.io, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така да си

    17 4 Отговор
    остане

    Коментиран от #8, #42

    12:42 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ХалаПенйо

    16 3 Отговор
    Я им спрете и жипиесът.
    Казано е: по-добре ужасен край отколкото мъки без край.

    12:43 23.10.2026

  • 5 Пич

    11 5 Отговор
    Край!!! Покрусих се от тъга за Старлинковете на украинците!!!
    Разбрахте ли бе, защо Украйна бомбардира Полша, Румъния, България и Турция...?!
    Американците са виновни, с техните Старлинковете бракувани...

    Коментиран от #11

    12:44 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жеко

    15 2 Отговор
    Мъск мрази сороси и полово объркани.

    12:44 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    9 4 Отговор
    Зеленски все повече прилича на лудия като него Нерон. "След мен и потоп"! И той като Нерон сигурно последните му думи ще бъдат:"Какъв велик артист си отива".

    Коментиран от #14

    12:45 23.10.2026

  • 10 К.О.Т.А.К 🐱

    4 5 Отговор
    по принцип не ме интересуват как се избиват наСССраски республики , но вече става очевадно как единия ако вземе превес , залагат на другия //и всичко тва , щот са продажни и двете , дядо попе

    Коментиран от #13

    12:45 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    2 2 Отговор
    Пак със СГРЕШЕНО ЗАГЛАВИЕ❗

    12:51 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 К.О.Т..А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Млекар":

    да , моля! Катедралата , Варна!!!идвай , чакам те

    Коментиран от #26

    12:52 23.10.2026

  • 19 дядо Дони

    1 2 Отговор
    Който ми посяга Старлинт му се ограничава...След изборите ще им го пусна.

    12:52 23.10.2026

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    1 2 Отговор
    СкоростТА ...оставАТ🤔🤔🤔🤔

    12:52 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Замислен

    6 3 Отговор
    Зеленият,трътлест пор реве ли правилно?

    12:54 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Путин

    3 2 Отговор
    Руския дизел вече пътува съм съюзниците от САЩ.

    12:56 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бъзиктар

    4 1 Отговор
    Не си е подновил договора,или си е изчерпал лимита.Така става,трябва да посети офис във Вашингтон или Москва.

    12:57 23.10.2026

  • 32 Услугите на

    3 0 Отговор
    Starlink не само в Украйна но и на всякъде по света ще останат ограничени и ще стават все по лоши. Жизненият цикъл на сателитите реално е приключен. Технологичният живот на сателитите на Starlink е средно между 3 години и 3,2 години въпреки че в проспектите е написано 5 и 7 години. За да поддържат орбитата си и да избягват сблъсъци, сателитите използват собствени йонни двигатели (захранвани с криптон или аргон). Когато химическото гориво свърши, те вече не могат да противодействат на земното притегляне. Вече са в орбита под 365 км... Защо са там е друг въпроса ...

    12:58 23.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 просяк с претенций

    2 2 Отговор
    просяците не били поличили обяснение

    кой пък ще им се обяснява на тия ? като не им изнася да сменят интернета

    боклууци укранскки

    12:58 23.10.2026

  • 36 просяк с претенций

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "DW смърди":

    българския е труден език

    12:59 23.10.2026

  • 37 Лъжата

    0 2 Отговор
    втората природа на американският президент... И ИМА ТАКИВА, КОИТО ВЯРВАТ...

    13:01 23.10.2026

  • 38 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Вижте сега какво казват някои експерти по въпроса -опцията Старшийлд по принцип е предназначена за американската армия -и Пентагонът плаща по специална тарифа тази услуга и има подписани специални споразумения за ползването !?а украинците искат да ползват тази опция без да плащат и изпълняват специалните условия ...макар че те всъщност нищо не плащат тая услуга я плащат поляците!?А досега украинците са ползвали подмолно опцията Старшийлд като са използвали някакви пропуски на американците -и сега Илон Мъск възстановява реда...след като доста се е ядосал на хитрините на украинците..трябва да им се признае хитри са !?но както казват руснаците на всеки хитър задник се намира подходящия болт / неокастрен кол!?

    13:01 23.10.2026

  • 39 Мишел

    2 0 Отговор
    САЩ са наясно, че със или без Старлинк, Украйна е пътува право към небитието.

    13:02 23.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 скоростта е ограничена, но

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "така да си":

    рекламата е свръхзвукова..
    скоро, всички се качваме на стара, на линка му, и ще слушаме, да не ни резне скоростта..

    13:06 23.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Докъде се докара бункерният плъх

    0 1 Отговор
    Да се моли на Тръмп и Си да преживее зимата.

    13:10 23.10.2026

  • 46 Копейки,

    0 0 Отговор
    В коя страна има опашки и талони за бензин? Коментирайте.В България има достъп до Интернет.

    13:12 23.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

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