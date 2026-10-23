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Тръмп обръща гръб на Киев? Европа се страхува от най-лошото
  Тема: Украйна

Тръмп обръща гръб на Киев? Европа се страхува от най-лошото

23 Октомври, 2026 13:11 1 909 83

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • кая калас-
  • мирни преговори

Сближаването на американския президент с Владимир Путин засилва опасенията, че Вашингтон прехвърля тежестта на преговорите върху Киев. Европейските лидери се опитват да запазят подкрепата за Украйна и мястото си на масата за преговори

Тръмп обръща гръб на Киев? Европа се страхува от най-лошото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейските съюзници на Украйна все по-тревожно наблюдават сближаването между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Според анализ на „Юронюз“ американският президент е заел позиции, които надхвърлят досегашните опасения за близостта му с руския лидер – от сделка за дизелово гориво и облекчаване на санкции до подкрепа за възможна тристранна среща с участието на Путин, Тръмп и китайския президент Си Дзинпин.

Европейските правителства се опасяват, че Вашингтон оказва натиск върху Киев да приеме споразумение, което би било по-благоприятно за Москва. В Европейския парламент върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви: „Американски преговарящи се опитват да тласнат Украйна към капитулация от близо две години“. По думите ѝ Украйна не се е предала по условията на Путин, защото Европа продължава да я подкрепя.

Предложения за замразени активи и руски газ

Особено силно безпокойство в европейските столици предизвикват действията на специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. И двамата, както и президентът, са натрупали богатството си в сектора на недвижимите имоти.

Според публикацията на „Юронюз“ те са обсъждали възможността за освобождаване на замразени руски активи и възстановяване на доставките на руски газ за Европа като стимули в мирните преговори. Европейските правителства са отхвърлили и двете идеи.

Уиткоф беше подложен на критики, след като определи Путин като „хуманитарен човек“. Часове по-късно Русия изстреля 21 балистични ракети по Киев. Три от тях са носели касетъчни бойни глави, предназначени да увеличат пораженията и броя на жертвите сред цивилното население.

„Това е ужасяващо – изпращате двама търговци на имоти да преговарят с Путин, а те решават, че искат да разделят една държава“, заяви неназован високопоставен европейски представител.

Натискът върху Киев продължава

Американският натиск върху Украйна се засилва от поне година. През ноември 2025 г. беше представен мирен план от 28 точки, който според публикацията първоначално е бил изготвен в Москва, а след това внесен във Вашингтон. Предложенията са включвали териториални отстъпки от страна на Украйна, ограничаване на числеността на въоръжените ѝ сили и окончателен отказ от членство в НАТО.

Европейските правителства са се обединили около позицията, че планът би оставил Украйна уязвима за нова руска агресия. Междувременно Киев обвини Вашингтон в забавяне на доставките на ракети за „Пейтриът“, прекъсване на разузнавателния обмен за руски балистични атаки и ограничаване на достъпа до сателитни комуникации, включително до системата „Старлинк“.

Белият дом отрича ограниченията да са наложени по политически причини. Американски представители отхвърлят и твърденията, че Уиткоф и Къшнър са заплашвали да прекратят военната и разузнавателната подкрепа, ако Киев не направи отстъпки. Системата за ранно предупреждение за руски атаки е възстановена, но зависимостта на Украйна от американските оръжия и технологии остава.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред американски сенатори: „Без Америка нещата щяха да бъдат много по-трудни за нас“. Доставки на ракети „Пейтриът“ обаче не последваха, след като Киев предложи временно да спре ударите по руски петролни рафинерии.

Европа търси място в преговорите

Тръмп настоява Украйна да прекрати атаките срещу руската петролна инфраструктура и призова Киев да проведе нови избори и да избере друг преговарящ с Москва. Украинската конституция забранява провеждането на избори по време на война.

На този фон европейските лидери се опитват да поддържат едновременно подкрепата за Украйна, натиска върху Русия и диалога с Вашингтон. Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александер Стуб организираха нов кръг от мирни преговори в Осло преди очакваното пътуване на Уиткоф до Москва.

„Мирът изисква търпение. Но за съжаление войната не чака“, заяви Стуб. В Европа съществува надежда, че политическата ситуация в САЩ може да се промени след междинните избори, но високопоставени дипломати признават, че не очакват бързо подобрение в отношенията между Тръмп, Украйна и европейските съюзници.

Източници: euronews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    7 39 Отговор
    Отново не сме излагани в опасност, пък и Русия вече отслабва.

    Коментиран от #8

    13:13 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    31 5 Отговор
    ЕсеС НЕ е Европа, а само част от нея, малка част❗

    13:13 23.10.2026

  • 4 ХалаПенйо

    43 6 Отговор
    Тромпета е пълна откачалка, но поне се е научил да уважава и зачита реално силните, а това са Русия и Китай.
    Разните лапета с големи усти, но без карти: у лево.

    13:13 23.10.2026

  • 5 Общо взето

    12 35 Отговор
    Циркаджийте на Тръмп приключват след 10 дни

    13:14 23.10.2026

  • 6 Про100 💪👑💯

    12 44 Отговор
    Европейската сила е по-силна от руската! Само така, братя украинци!

    Коментиран от #46

    13:14 23.10.2026

  • 7 Гресирана ватенка

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "Укротрол с рак":

    Грес 😁

    Коментиран от #19

    13:14 23.10.2026

  • 8 Стефани – укротрол от Варна

    45 6 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    УКрайна вече е в канала.

    Коментиран от #17

    13:15 23.10.2026

  • 9 Докъде се докара бункерният плъх

    8 32 Отговор
    Да моли двамата големи да го вадят от калта.

    Коментиран от #16, #58

    13:16 23.10.2026

  • 10 Зеленото Моше

    33 4 Отговор
    Украинците сега жив ще ме одерат!

    13:16 23.10.2026

  • 11 горски

    35 4 Отговор
    ---Европа се страхувала от най лошото----Най лошото не е да загинеш,ако ситуацията го изисква,а да загинеш нелепо,воден от алчност и глупост.

    13:16 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пламен

    24 8 Отговор
    Мъка, мъка, укропитешка мъка. Края ти ще дойде с края на Укра.

    13:17 23.10.2026

  • 14 Какъв приятен

    26 2 Отговор
    за ушите и петъчното настроение неолиберален рев и писък. Явно дълбоко вътрешно разстроени и не очакват подобрение след междинните избори. Дали това не подсказва че републиканците ще спечелят

    Коментиран от #24

    13:17 23.10.2026

  • 15 ПИШЕТЕ БЕ

    2 28 Отговор
    Колко руснаци са ликвидирани нощес.Другото не е важното.

    Коментиран от #23

    13:18 23.10.2026

  • 16 Ха ха ха ха

    29 4 Отговор

    До коментар #9 от "Докъде се докара бункерният плъх":

    Украйна приключи, шпинга. А ти си пиши фантазиите. Ха ха ха ха

    Коментиран от #22

    13:18 23.10.2026

  • 17 Гресирана ватенка

    3 13 Отговор

    До коментар #8 от "Стефани – укротрол от Варна":

    Грес 😁

    13:18 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хахахахха

    23 2 Отговор
    мишките от европа нямат право на глас!

    13:20 23.10.2026

  • 21 Американците будалачат руснаците, уж за

    4 15 Отговор
    Американците будалачат руснаците, уж за мир, но искат 100% помощта на Китай и Русия срещу Иран и Куба, както стана със Сирия, а после ще изнасилят руснаците и китайците - пак.

    13:20 23.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЧЕТИ БЕ

    23 2 Отговор

    До коментар #15 от "ПИШЕТЕ БЕ":

    Съотношение 1 руснак към 30 ликвидирани украинци.

    13:22 23.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дааа

    6 2 Отговор
    Доста глупаво е да слагаш мнението на шепа политици, пред това на самите граждани.

    13:24 23.10.2026

  • 28 Ха ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Георги Странски":

    Рака като те изяде един ще те носи. Няма да тежиш.

    Коментиран от #38

    13:25 23.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 АБВ

    6 2 Отговор
    Поредната добра новина. Трета или четвърта поред днес. Предвид и факта, че сега е петък следобяд, може да се каже, че съм щастлиФТ.

    Коментиран от #40

    13:28 23.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Няма край руският позор

    8 14 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #33, #50

    13:29 23.10.2026

  • 33 Няма край укропската мъка

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Няма край руският позор":

    И по-добре.

    13:30 23.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Познавач

    2 3 Отговор
    На 03.11.26 ( вторник) тъп ще обърне гръб на Белия дом.

    13:34 23.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анджо

    3 10 Отговор
    Това значи ,че Украйна ще остане без народ и ще оставят на путин една празна територия. Няма кой да търпи руските гадове. 20 милиона ги няма и поне още 10 ще избягат.

    13:35 23.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дрон, дрон, та пляс

    9 3 Отговор
    Тръмп обръща гръб на Европа , а не само на Киев. Киев е само видиия връх, а не самата основа. И двамата с Путин имат една и съща цел, да дестабилизират Европа и да я отстранят като потенциален конкурент.

    13:37 23.10.2026

  • 44 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Марче : Честит цестит

    13:38 23.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Свърши тая пародия

    5 3 Отговор
    С "Европейските лидери се опитват да запазят подкрепата за Украйна и мястото си на масата за преговори"....

    Коментиран от #64

    13:38 23.10.2026

  • 48 УдоМача

    9 3 Отговор
    "Европа търси място в преговорите" - пуделите нямат място в преговорите!

    Коментиран от #49, #63

    13:39 23.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Свърши тая пародия

    4 2 Отговор
    Никакъв такъв нов кръг от мирни преговори в Осло е нямало и няма да има ! Реално Осло е блокиран както в посока Европа така и към Русия. Трябва през Истамбул или Сърбия да се пътува 11-15 часа до там и е пълна лудница

    13:42 23.10.2026

  • 53 Предлагам Зеленски да не се разправя с

    7 2 Отговор
    Америка, а да издаде заповед за голям Контранаступ и Перемога срещу САЩ и да ги превземе и да арестува Тръмп и да ми вземе всичките ракети Пейтриът и Томахоук!

    Коментиран от #65

    13:42 23.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Зайче

    8 1 Отговор
    От какео се страхува Европа? Да не приключи войната, а тя има интерес да продължи и налива пари в нея вместо да ги даде на населението на Европа, което бедстващите и затова прави протести

    Коментиран от #62

    13:45 23.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Къде беше Европа през април 2022

    7 2 Отговор
    Защо тогава Европа не се противопостави на Борето Джонсън и на продължаването на войната!? Защо тогава не пожела мир!?
    В Истанбул имаше успешни мирни преговори - защо Европа тогава се противопостави на мира и поиска война!?

    Коментиран от #75

    13:47 23.10.2026

  • 60 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 6 Отговор
    Щом са харесват двамата старци
    Да са вземат...

    13:47 23.10.2026

  • 61 Ивайло Мирчев -ДБ

    2 0 Отговор
    Аз махнах вече логото на фа.к.ти от заглавната си страница ,можете го и вие и няма да ви е нужно за в бъдеще .

    13:47 23.10.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #57 от "Зайче":

    ЕС бомби Путин
    Другото е ала бала.

    13:48 23.10.2026

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "УдоМача":

    Тия "пудели" спукаха от бомбене дъртака кремълски.

    13:49 23.10.2026

  • 64 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Свърши тая пародия":

    Кви преговори бре
    ЕС Разчекна Путин от бомбене.

    Коментиран от #68

    13:50 23.10.2026

  • 65 дядо дръмпир -Бай Митьо Манатарката

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Предлагам Зеленски да не се разправя с":

    Ся последно за кога се отлага пак Перемогата и Контранаступа ,че се изчаках вече ,за трети пореден Димитровден готвя празнична софра с пресни погачи ,трапеза и руйно вино ?

    Коментиран от #66

    13:50 23.10.2026

  • 66 Перемогата

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "дядо дръмпир -Бай Митьо Манатарката":

    Като СВОто

    13:54 23.10.2026

  • 67 Йода

    1 1 Отговор
    Края на Дончо наближава.

    13:56 23.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "хахахахха":

    Чакаме Путин да са тества ЕС и НАТО
    Ама нещо не му СТИСКА вече пета година.

    Коментиран от #79

    13:59 23.10.2026

  • 71 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #69 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    И Русия я въртят на чеверме
    С оръжия на НАТО.

    14:00 23.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Гориил

    3 0 Отговор
    Според съобщения в западните медии днес, новият мирен план на Белия дом за прекратяване на войната в Украйна включва създаването на демилитаризирана зона в Донбас, твърдо съгласие от страна на Киев да се откаже от членството си в НАТО и отмяна на санкциите срещу Русия.

    14:00 23.10.2026

  • 74 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор
    Само конгреса на САЩ може да спре войната
    Като спре парите на....Тръмп.

    14:01 23.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Гориил

    1 0 Отговор
    Демилитаризираната зона на Донбас предвижда изтегляне на украинските въоръжени сили от неокупираната част на Донецка област, при условие че руски войски също не навлизат на тази територия.

    Коментиран от #77

    14:05 23.10.2026

  • 77 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Гориил":

    Е тогава защо измреха милиони хора......

    14:09 23.10.2026

  • 78 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Не мога да разбера как е възможно 5,6 пръча и 2 кози в ЕС да си налагат мнението за цяла Европа хора без референдум и да продължава да толерират наркомана .Тръмп да се вземе малко в ръце и прибира клоуна в федералния затвор MDC в Бруклин си правят компания с Мадуро докато чакат да бъдат осъдени .

    14:09 23.10.2026

  • 79 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    че той Путин вече 5та година ги прави за смях целия мижав ес и нато,а сега ще дойде момента и да ги заличи

    14:13 23.10.2026

  • 80 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Путин е АГРЕСОР":

    затова цял ес и нато брак

    14:14 23.10.2026

  • 81 Жоро

    0 0 Отговор
    Урсула и Кая има да ронят драконовски сълзи че са пренебрегнати, все пак са жени в силата си и глупостта.

    14:16 23.10.2026

  • 82 Перо

    2 0 Отговор
    Докато Урсула фон дер Лайен и Кая Калас са в ЕС, в мирните преговори няма да участва Европа!

    14:19 23.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

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