Тръмп обръща гръб на Киев? Европа се страхува от най-лошото

Европейските съюзници на Украйна все по-тревожно наблюдават сближаването между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Според анализ на „Юронюз“ американският президент е заел позиции, които надхвърлят досегашните опасения за близостта му с руския лидер – от сделка за дизелово гориво и облекчаване на санкции до подкрепа за възможна тристранна среща с участието на Путин, Тръмп и китайския президент Си Дзинпин.
Европейските правителства се опасяват, че Вашингтон оказва натиск върху Киев да приеме споразумение, което би било по-благоприятно за Москва. В Европейския парламент върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви: „Американски преговарящи се опитват да тласнат Украйна към капитулация от близо две години“. По думите ѝ Украйна не се е предала по условията на Путин, защото Европа продължава да я подкрепя.
Предложения за замразени активи и руски газ
Особено силно безпокойство в европейските столици предизвикват действията на специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. И двамата, както и президентът, са натрупали богатството си в сектора на недвижимите имоти.
Според публикацията на „Юронюз“ те са обсъждали възможността за освобождаване на замразени руски активи и възстановяване на доставките на руски газ за Европа като стимули в мирните преговори. Европейските правителства са отхвърлили и двете идеи.
Уиткоф беше подложен на критики, след като определи Путин като „хуманитарен човек“. Часове по-късно Русия изстреля 21 балистични ракети по Киев. Три от тях са носели касетъчни бойни глави, предназначени да увеличат пораженията и броя на жертвите сред цивилното население.
„Това е ужасяващо – изпращате двама търговци на имоти да преговарят с Путин, а те решават, че искат да разделят една държава“, заяви неназован високопоставен европейски представител.
Натискът върху Киев продължава
Американският натиск върху Украйна се засилва от поне година. През ноември 2025 г. беше представен мирен план от 28 точки, който според публикацията първоначално е бил изготвен в Москва, а след това внесен във Вашингтон. Предложенията са включвали териториални отстъпки от страна на Украйна, ограничаване на числеността на въоръжените ѝ сили и окончателен отказ от членство в НАТО.
Европейските правителства са се обединили около позицията, че планът би оставил Украйна уязвима за нова руска агресия. Междувременно Киев обвини Вашингтон в забавяне на доставките на ракети за „Пейтриът“, прекъсване на разузнавателния обмен за руски балистични атаки и ограничаване на достъпа до сателитни комуникации, включително до системата „Старлинк“.
Белият дом отрича ограниченията да са наложени по политически причини. Американски представители отхвърлят и твърденията, че Уиткоф и Къшнър са заплашвали да прекратят военната и разузнавателната подкрепа, ако Киев не направи отстъпки. Системата за ранно предупреждение за руски атаки е възстановена, но зависимостта на Украйна от американските оръжия и технологии остава.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред американски сенатори: „Без Америка нещата щяха да бъдат много по-трудни за нас“. Доставки на ракети „Пейтриът“ обаче не последваха, след като Киев предложи временно да спре ударите по руски петролни рафинерии.
Европа търси място в преговорите
Тръмп настоява Украйна да прекрати атаките срещу руската петролна инфраструктура и призова Киев да проведе нови избори и да избере друг преговарящ с Москва. Украинската конституция забранява провеждането на избори по време на война.
На този фон европейските лидери се опитват да поддържат едновременно подкрепата за Украйна, натиска върху Русия и диалога с Вашингтон. Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александер Стуб организираха нов кръг от мирни преговори в Осло преди очакваното пътуване на Уиткоф до Москва.
„Мирът изисква търпение. Но за съжаление войната не чака“, заяви Стуб. В Европа съществува надежда, че политическата ситуация в САЩ може да се промени след междинните избори, но високопоставени дипломати признават, че не очакват бързо подобрение в отношенията между Тръмп, Украйна и европейските съюзници.
Източници: euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #8
13:13 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🦉🦉🦉🦉
13:13 23.10.2026
4 ХалаПенйо
Разните лапета с големи усти, но без карти: у лево.
13:13 23.10.2026
5 Общо взето
13:14 23.10.2026
6 Про100 💪👑💯
Коментиран от #46
13:14 23.10.2026
7 Гресирана ватенка
До коментар #2 от "Укротрол с рак":Грес 😁
Коментиран от #19
13:14 23.10.2026
8 Стефани – укротрол от Варна
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":УКрайна вече е в канала.
Коментиран от #17
13:15 23.10.2026
9 Докъде се докара бункерният плъх
Коментиран от #16, #58
13:16 23.10.2026
10 Зеленото Моше
13:16 23.10.2026
11 горски
13:16 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пламен
13:17 23.10.2026
14 Какъв приятен
Коментиран от #24
13:17 23.10.2026
15 ПИШЕТЕ БЕ
Коментиран от #23
13:18 23.10.2026
16 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "Докъде се докара бункерният плъх":Украйна приключи, шпинга. А ти си пиши фантазиите. Ха ха ха ха
Коментиран от #22
13:18 23.10.2026
17 Гресирана ватенка
До коментар #8 от "Стефани – укротрол от Варна":Грес 😁
13:18 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хахахахха
13:20 23.10.2026
21 Американците будалачат руснаците, уж за
13:20 23.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ЧЕТИ БЕ
До коментар #15 от "ПИШЕТЕ БЕ":Съотношение 1 руснак към 30 ликвидирани украинци.
13:22 23.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дааа
13:24 23.10.2026
28 Ха ха ха ха
До коментар #22 от "Георги Странски":Рака като те изяде един ще те носи. Няма да тежиш.
Коментиран от #38
13:25 23.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 АБВ
Коментиран от #40
13:28 23.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Няма край руският позор
Коментиран от #33, #50
13:29 23.10.2026
33 Няма край укропската мъка
До коментар #32 от "Няма край руският позор":И по-добре.
13:30 23.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Познавач
13:34 23.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Анджо
13:35 23.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дрон, дрон, та пляс
13:37 23.10.2026
44 И Киев е Руски
13:38 23.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Свърши тая пародия
Коментиран от #64
13:38 23.10.2026
48 УдоМача
Коментиран от #49, #63
13:39 23.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Свърши тая пародия
13:42 23.10.2026
53 Предлагам Зеленски да не се разправя с
Коментиран от #65
13:42 23.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
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57 Зайче
Коментиран от #62
13:45 23.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Къде беше Европа през април 2022
В Истанбул имаше успешни мирни преговори - защо Европа тогава се противопостави на мира и поиска война!?
Коментиран от #75
13:47 23.10.2026
60 ГОЛЕМ СМЕХ
Да са вземат...
13:47 23.10.2026
61 Ивайло Мирчев -ДБ
13:47 23.10.2026
62 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #57 от "Зайче":ЕС бомби Путин
Другото е ала бала.
13:48 23.10.2026
63 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #48 от "УдоМача":Тия "пудели" спукаха от бомбене дъртака кремълски.
13:49 23.10.2026
64 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #47 от "Свърши тая пародия":Кви преговори бре
ЕС Разчекна Путин от бомбене.
Коментиран от #68
13:50 23.10.2026
65 дядо дръмпир -Бай Митьо Манатарката
До коментар #53 от "Предлагам Зеленски да не се разправя с":Ся последно за кога се отлага пак Перемогата и Контранаступа ,че се изчаках вече ,за трети пореден Димитровден готвя празнична софра с пресни погачи ,трапеза и руйно вино ?
Коментиран от #66
13:50 23.10.2026
66 Перемогата
До коментар #65 от "дядо дръмпир -Бай Митьо Манатарката":Като СВОто
13:54 23.10.2026
67 Йода
13:56 23.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #68 от "хахахахха":Чакаме Путин да са тества ЕС и НАТО
Ама нещо не му СТИСКА вече пета година.
Коментиран от #79
13:59 23.10.2026
71 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #69 от "Хахаха!🎺🥳😀":И Русия я въртят на чеверме
С оръжия на НАТО.
14:00 23.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Гориил
14:00 23.10.2026
74 ГОЛЕМ СМЕХ
Като спре парите на....Тръмп.
14:01 23.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Гориил
Коментиран от #77
14:05 23.10.2026
77 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #76 от "Гориил":Е тогава защо измреха милиони хора......
14:09 23.10.2026
78 Соваж бейби
14:09 23.10.2026
79 хахахахха
До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":че той Путин вече 5та година ги прави за смях целия мижав ес и нато,а сега ще дойде момента и да ги заличи
14:13 23.10.2026
80 м даааа
До коментар #75 от "Путин е АГРЕСОР":затова цял ес и нато брак
14:14 23.10.2026
81 Жоро
14:16 23.10.2026
82 Перо
14:19 23.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.