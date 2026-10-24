Мексикански мигрант обезглави с чук статуя на Иво Джима в американска база

27-годишният Мигел Алонсо Малдонадо Сориано е задържан, след като според полицията е повредил с чук монумента на Иво Джима край базата на морската пехота в Куантико, щата Вирджиния. От статуята е отчупена главата на една от фигурите на американски морски пехотинец, а нанесените щети са оценени на стотици хиляди долари.

Полицаи от окръг Принс Уилям са пристигнали на мястото около 22:13 часа на 21 октомври след сигнал за повреждане на имущество. По думите на полицията служителите са заварили Сориано „активно да поврежда статуята с чук“ и са го задържали без инцидент.

Обвиненията срещу задържания

Сориано, който е от Стафорд, е обвинен в тежко повреждане на имущество, проникване с намерение за повреждане на имущество и тежко увреждане на паметник. Той остава в ареста без право на освобождаване под гаранция, а дата за явяването му пред съда не е обявена. Обвиненията не представляват доказана вина, а полицията не е съобщила възможен мотив за действията му.

Снимки от мястото показват, че освен отчупената глава са повредени лицето и шлемът на друга фигура, както и щикът на оръжие, изобразено върху третия морски пехотинец. Разследващите все още не са посочили дали монументът може да бъде възстановен и какъв ще бъде окончателният размер на разходите.

Монументът на входа на Куантико

Варовиковата скулптура е висока около 2,7 метра и изобразява издигането на американското знаме на остров Иво Джима през февруари 1945 г. Тя е създадена от скулптора Феликс де Уелдън и се намира близо до входа на базата и Националния музей на морската пехота.

Монументът в Куантико е по-малка реплика на известния Мемориал на морската пехота в Арлингтън, който също е дело на де Уелдън. По-голямата бронзова версия е посветена на прочутата снимка на Джо Розентал, запечатала издигането на американското знаме по време на битката за Иво Джима.

Източници: nypost.com, nbcwashington.com, fox5dc.com