Земетресение с магнитуд 7,2 удари край Вануату

Земетресение с предварителен магнитуд 7,2 е регистрирано в морето край Вануату, съобщи Геоложката служба на САЩ. Трусът е станал в 02:31 UTC на дълбочина 10 километра. Епицентърът е бил локализиран при 13,8° южна ширина и 165,7° източна дължина.

Заради силата и малката дълбочина на земетресението Тихоокеанският център за предупреждение за цунами е издал съобщение за потенциална опасност по крайбрежието на Вануату.

Опасни цунами вълни са възможни по бреговете, разположени в радиус до 300 километра от епицентъра.

В съобщението се уточнява, че предупреждението е предназначено за националните власти, които определят конкретните мерки и нивото на тревога за населението. На хората в застрашените крайбрежни райони е препоръчано да следят указанията на местните власти.

Първата вълна е очаквана край Еспириту Санто

Според първоначалната прогноза първата цунами вълна край остров Еспириту Санто е трябвало да достигне брега в 03:01 UTC. Центърът предупреждава, че първата вълна не е задължително да бъде най-голямата и че опасността може да продължи часове след земетресението.

Посочва се също, че височината и въздействието на вълните могат да се различават значително на отделните места в зависимост от формата на брега, морското дъно и прилива.

Към първоначалното съобщение няма потвърдени данни за жертви, пострадали или материални щети. Не е съобщено и дали прогнозираното цунами е причинило наводнения или разрушения по островите.

Вануату е разположено в една от най-активните сеизмични зони на планетата. Архипелагът се намира в югозападната част на Тихия океан, близо до границата между Австралийската и Тихоокеанската плоча, където земетресенията са чести.

Източници: reuters.com