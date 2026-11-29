Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Южна Калифорния в събота сутринта. Епицентърът е бил на около 5 километра югозападно от Манхатън Бийч, а трусът е регистриран около 9:30 ч. местно време, съобщи Геоложката служба на САЩ. Той е бил усетен в широк район около Лос Анджелис и е последван от десетки вторични трусове.

Според данните, цитирани от bTV, след основното земетресение са регистрирани два вторични труса с магнитуд над 4,0 и още осем с магнитуд над 3,0. В следващите дни и седмици са възможни нови усетени разклащания, макар честотата им постепенно да намалява. Асошиейтед прес цитира сеизмолога Луси Джоунс, според която серията е малко по-активна от средното, но остава в нормалния диапазон за подобно събитие.

Счупени прозорци на летището

Земетресението е причинило материални щети на международното летище в Лос Анджелис. Счупени са прозорци на терминал, а някои таванни плочки са се разхлабили. Полетите и обслужването на пътниците обаче не са били засегнати. По време на труса авиодиспечер е предупредил пилот за силното разклащане, като е посочил, че кацането все още е възможно.

Пожарната служба на Лос Анджелис е активирала протокол за действия при земетресение и е изпратила служители от 106 районни станции да проверят инфраструктурата. След инспекциите службата се е върнала към нормална работа, без да бъдат установени пострадали или сериозни повреди в града, съобщи Асошиейтед прес.

Предупреждения за нови трусове

Властите в Манхатън Бийч призоваха хората да стоят далеч от сгради с видими повреди и от паднали електропроводи. Жителите бяха посъветвани да обезопасят тежките предмети в домовете си, които могат да паднат при последващо разклащане.

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас заяви, че няма данни за сериозни поражения по критичната инфраструктура и призова гражданите да бъдат подготвени. „Днешната сеизмична активност служи като важно напомняне, че земетресения могат да се случат по всяко време в Калифорния“, каза тя.

Трусът е най-силният в района на Лос Анджелис от 2014 г. насам. Допълнителни сведения от американските медии сочат, че най-силният вторичен трус е бил с магнитуд 4,5, а до следобеда са били отчетени около 80 по-малки движения.

Факелно изгаряне в две рафинерии

Земетресението е задействало автоматични системи за безопасност в рафинерията на Chevron в Ел Сегундо, близо до Манхатън Бийч. Последвало е контролирано факелно изгаряне, при което излишните газове се изгарят чрез високи пламъци. От компанията са уверили, че няма опасност за населението.

Подобно непланирано факелно изгаряне е регистрирано и в рафинерията в Торънс, съобщиха местните власти.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, elpais.com