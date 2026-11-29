Испанците гласуват днес на предсрочни парламентарни избори, които могат да променят политическия курс на страната и да сложат край на управлението на премиера Педро Санчес. Избирателните секции отварят в 09:00 часа местно време и ще работят до 20:00 часа.

Право на глас имат 38 728 356 души. От тях 35 958 711 живеят в Испания, а 2 769 645 са регистрирани в чужбина. Избирателите определят състава на двете камари на парламента – 350 места в Конгреса на депутатите и 209 пряко избирани места в Сената.

Вотът беше насрочен след провал на жилищни мерки

Педро Санчес обяви предсрочния вот на 5 октомври, след като парламентът отхвърли предложения на правителството за справяне с жилищната криза. Цените на имотите и наемите се повишиха значително през последното десетилетие, а достъпът до жилище се превърна в една от най-важните теми за испанските избиратели.

Социалистите поставиха жилищната политика в центъра на кампанията си и обещаха мерки за първото жилище, защита на уязвими наематели и ограничаване на спекулациите. Санчес представи избора като сблъсък между прогресивен курс и връщане към политики на десницата.

„Последният път, когато крайната десница управляваше страната ни, беше по време на диктатурата на Франко“, заяви Санчес в интервю за „Ел Паис“.

Кризата доведе до протести в различни градове, а темата за жилищата се оказа особено чувствителна сред младите хора и домакинствата с ниски и средни доходи. Според данни, цитирани от Асошиейтед прес, реалните цени на жилищата в Испания са нараснали с 43% между 2015 и 2025 г.

Консерваторите търсят мнозинство с Вокс

Основният съперник на Санчес е лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо. Предизборните проучвания, публикувани преди забраната за огласяване на сондажи, поставяха Народната партия на първо място, но показваха, че за парламентарно мнозинство вероятно ще е необходима подкрепата на Вокс.

Лидерът на Вокс Сантяго Абаскал настоява за по-строга миграционна политика, намаляване на регулациите и ограничаване на регионалните правомощия. Възможността партията да участва в национално правителство е един от най-важните въпроси на изборите. Крайната десница не е влизала в управлението на Испания след възстановяването на демокрацията през 1975 г.

Фейхоо не изключи коалиция с Вокс, но заяви, че съставът на бъдещото правителство ще зависи от изборния резултат. Социалистите разчитат на мобилизация на левите избиратели, докато Народната партия и Вокс се стремят да превърнат вота в референдум за управлението на Санчес.

Следва битка за коалиция

Изборите са първите парламентарни в Испания след вота на 23 юли 2023 г., когато нито един политически блок не получи самостоятелно мнозинство. Новият резултат отново може да доведе до продължителни преговори, ако нито левият, нито десният лагер събере необходимата подкрепа за кабинет.

Първите предварителни данни ще бъдат публикувани след приключването на гласуването и преброяването, включително след затварянето на секциите на Канарските острови. Решаващи за бъдещото управление ще бъдат не само резултатите на социалистите и Народната партия, но и броят на депутатите на Вокс и регионалните формации.

Източници: apnews.com, english.elpais.com, investing.com