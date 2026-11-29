Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси руския полуостров Камчатка. Епицентърът е бил на 72 километра от Петропавловск-Камчатски, а огнището е на дълбочина 189,1 километра. Трусът е регистриран на сушата около 13:15 часа по Гринуич вчера.

В административния център на Камчатския край земетресението е усетено с интензивност до трета степен, съобщи Геофизичната служба на Руската академия на науките. Нощният трус е събудил жители на региона. По информация на ТАСС много хора са напуснали жилищата си и са излезли навън от съображения за сигурност, въпреки снежната буря.

„Това събитие не излиза извън обичайните рамки. Няма основания за безпокойство за Камчатка и други райони на Далечния изток“, заяви пред ТАСС Данила Чебров, директор на Камчатския филиал на Геофизичната служба на Руската академия на науките.

Камчатка е регистрирала и други трусове през ноември

Съобщението за земетресението идва на фона на поредица от по-слаби сеизмични събития в района. На 14 ноември югоизточно от Авачинския залив е регистриран трус с магнитуд 5,0, усетен в Петропавловск-Камчатски и Вилючинск с интензивност до втора степен. На 16 ноември край остров Парамушир също е отчетено земетресение с магнитуд 5,0.

Към публикуваните данни няма информация за жертви или разрушения след труса с магнитуд 6,2. Сеизмолозите разграничават магнитуда на земетресението от интензивността, с която то се усеща на конкретно място. В случая голямата дълбочина на огнището е свързана с по-слабите усещания в Петропавловск-Камчатски.