Словакия гласува на местни и регионални избори

В Словакия се провеждат местни и регионални избори, на които гражданите избират кметове, общински и градски съветници, председатели на самоуправляващи се региони и членове на регионалните парламенти. Избирателните секции отвориха в 07:00 часа и ще работят до 20:00 часа.

Вотът се провежда едновременно на местно и регионално ниво за втори път. Първите комбинирани избори в страната се състояха през 2022 г. В Братислава и Кошице избирателите гласуват и за ръководители и съветници на отделните градски райони.

Над 6000 избирателни секции

Изборният ден обхваща 2923 общини, градове и градски райони, както и осемте самоуправляващи се региона на Словакия. Органите по изборите ще обработят протоколи от над 6000 избирателни секции, като общият брой на документите, които ще бъдат въведени в електронната система, надхвърля 19 000.

Право на глас имат словашки граждани и чужденци с постоянен адрес в съответната община или регион, навършили 18 години най-късно в изборния ден. Това позволява на граждани на други държави, които постоянно живеят в Словакия, да участват във вота за местна и регионална власт.

Изборно затишие до края на вота

Предизборната кампания приключи на 21 октомври в 23:59 часа. До затварянето на секциите е в сила изборен мораториум, който забранява агитацията, както и публикуването на резултати от социологически проучвания и изборни анкети.

Председателят на словашкия парламент Рихард Раши призова гражданите да участват в изборите и да оценяват кандидатите не само по обещанията им, но и по досегашната им работа. „Силните думи и празните жестове няма да придвижат нашите градове, села или Словакия напред. Нужни са експертност, професионализъм и честен труд“, заяви Раши, цитиран от ТАСР.

След края на гласуването избирателните комисии ще започнат преброяването, а резултатите ще бъдат обобщавани от Статистическата служба на Словакия. Официалните данни се очаква да бъдат публикувани поетапно през изборната нощ.

Източници: tasr.sk, spravy.stvr.sk