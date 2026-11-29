Китай заяви, че „обединението“ с Тайван не може да бъде спряно, след като управляващата Демократична прогресивна партия удвои броя на местните администрации, които контролира, но не успя да спечели столицата Тайпе. Позицията беше обявена от говорител на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет на Китай.

„Независимо как се променя политическият пейзаж на Тайван, това не може да промени посоката и тенденцията на отношенията през Тайванския проток, нито да спре историческата тенденция към неизбежно обединение на родината“, заяви китайската страна.

Пекин добави, че ще продължи да се придържа към принципа за един Китай и към т.нар. консенсус от 1992 г., както и да задълбочава обмена и сътрудничеството през протока. Китайската позиция не означава промяна в официалното му виждане, че Тайван е част от китайската територия.

На вота на 28 ноември Демократичната прогресивна партия спечели 10 от общо 22 кметски и губернаторски поста. Куоминтан получи 11, а един пост остана за независим кандидат. Така управляващата партия увеличи представителството си спрямо изборите през 2022 г., когато контролираше само пет местни администрации.

Демократичната прогресивна партия си върна Тайчун и спечели още пет района, сред които Чанхуа, Илан, окръг Синчу, град Цзяи и Юнлин. Куоминтан обаче запази Тайпе, Ню Тайпе, Килун и Таоюан, а кметът на столицата Чан Уан-ан беше преизбран за втори мандат.

Тайпе остава в ръцете на опозицията

Победата на Чан Уан-ан беше един от най-внимателно следените резултати. Кандидатът на Демократичната прогресивна партия Шън По-ян, известен с твърдата си позиция срещу китайския натиск и с работата си по теми, свързани с информационната война, призна поражението си.

Изборите бяха за кметове, местни ръководители и общински съветници, а не за президент или парламент. Кампанията беше доминирана основно от въпроси като транспорта, околната среда, социалните услуги и управлението на градовете. Въпреки това вотът се разглежда и като важен сигнал преди президентските и парламентарните избори през януари 2028 г.

Пекин засилва посланието си преди 2028 г.

Реакцията на Китай идва на фона на продължаващото политическо разделение в Тайван. Демократичната прогресивна партия държи президентския пост, но няма мнозинство в парламента, където Куоминтан и Тайванската народна партия си сътрудничат по редица въпроси.

Според анализ на Комисията за преглед на икономиката и сигурността между САЩ и Китай Пекин вероятно ще използва резултатите от изборите през 2026 г. и предстоящия президентски вот през 2028 г., за да прецени дали политическият натиск може да доближи Тайван до китайската позиция. В същия анализ се посочва, че тайванското общество остава преобладаващо против политическо интегриране с Китай.

Проучване, проведено през ноември от тайванския Съвет по въпросите на континенталната част, показва, че 71,8% от анкетираните подкрепят запазването на статуквото в отношенията през Тайванския проток. Данните сочат разминаване между настояването на Пекин за обединение и преобладаващото обществено предпочитание в Тайван да не се променя настоящият политически модел.

Източници: reuters.com, focustaiwan.tw, apnews.com