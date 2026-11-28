Гласуването на местните избори в Тайван приключи, а настоящият кмет на Тайпе Уейн Чианг от опозиционната партия „Гоминдан“ води пред кандидата на управляващата Демократическа прогресивна партия Пума Шън при предварителното преброяване на гласовете, пише БТА.

Изборите се проведоха във всички 22 града и окръга на острова. Кампанията беше насочена основно към местни теми като транспорта и опазването на околната среда, но вотът в столицата привлече особено внимание заради сблъсъка между водещата опозиционна сила и управляващата партия.

Нито Чианг, нито Шън е обявил победа или признал поражение. Очаква се окончателните резултати да бъдат обявени след приключването на преброяването. ДПП не е печелила изборите за кмет на Тайпе от 1994 г., което превръща надпреварата в столицата в един от ключовите тестове за партията.

Китай засили натиска срещу кандидата на ДПП

Пума Шън е остър критик на Пекин и е издирван от китайската полиция по обвинения в „сепаратизъм“. По-рано този месец той заяви пред Ройтерс: „Независимо кой ще спечели изборите в Тайпе, това ще бъде победа за демокрацията пред лицето на натиска от страна на Китай.“

Китайските държавни медии подновиха нападките срещу Шън в навечерието на вота. Те го обвиниха, че е получавал пари от САЩ, и заявиха, че Вашингтон използва „изключително прикрити методи, за да се намеси сериозно“ в изборите. Предизборният щаб на Шън отказа коментар преди края на гласуването, а Чианг не реагира на публикациите.

Китайската служба по въпросите на Тайван и Държавният департамент на САЩ не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

Военно присъствие около острова

Тайванското министерство на отбраната съобщи, че през предходните 24 часа около острова са били засечени 33 китайски военни самолета и осем военни кораба.

Местните избори не определят пряко политиката на Тайван спрямо Китай, но резултатите се следят като показател за обществените нагласи към управляващата ДПП и опозицията. Те могат да дадат ориентир и за политическата обстановка преди президентските избори през 2028 г., макар че местните кампании са доминирани от въпроси, свързани с управлението на градовете и окръзите.