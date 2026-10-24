Четирима филипински пилоти загинаха при тренировъчен полет ВИДЕО

Четирима пилоти от Военновъздушните сили на Филипините загинаха, след като два учебни самолета SF-260 се разбиха по време на тренировъчен полет във военната база Фернандо край град Липа, провинция Батангас.

Инцидентът е станал на 23 октомври около 15:51 часа местно време. И двата самолета са паднали в периметъра на базата, южно от столицата Манила. Няма данни за други загинали или пострадали.

„Филипинските военновъздушни сили скърбят за загубата на четирима пилоти при авиационен инцидент с два самолета SF-260 по време на тренировъчен полет“, се посочва в изявление на военното ведомство.

Според местни медии самолетите са се сблъскали във въздуха. Военновъздушните сили потвърждават участието на две машини, но не посочват окончателна причина за катастрофата. Разследването трябва да установи как се е стигнало до инцидента.

Самолетите са били с бордови номера 032 и 037. Четиримата военнослужещи на борда са били двама първи лейтенанти, капитан и майор. Другите самолети, участвали в тренировката, са се приземили безопасно.

Целият флот SF-260 е временно спрян

Всички самолети SF-260 на филипинските военновъздушни сили са временно спрени от полети като предпазна мярка до изясняване на причините за катастрофата.

Военното ведомство заяви, че оказва съдействие на семействата на загиналите и призова за зачитане на личното им пространство. „Почитаме службата и саможертвата на нашите загинали авиатори“, се казва още в изявлението.

Катастрофата е поредният смъртоносен инцидент с учебен самолет на филипинските военновъздушни сили. През май 2026 г. двама пилоти загинаха при падането на SF-260 в планински район на провинция Бенгет. През 2023 г. друг самолет от същия тип се разби по време на тренировъчен полет, като тогава също загинаха двама пилоти.

Източници: reuters.com, dzrh.com.ph