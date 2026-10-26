В Австрия питат: решаващ фактор ли е бившият премиер Борисов?

Първият тур на президентските избори в България са сред външнополитическите новини за австрийски медии днес, предаде БТА.

Новинарската агенция АПА съобщава в материал от София излизането начело на първия тур на действащия президент Илияна Йотова при рекордно ниска избирателна активност и необходимостта да се състезава на втори тур срещу бившия служебен премиер Андрей Гюров. Агенцията отбелязва и изненадващо малката процентна разлика между двамата кандидати.

Йотова беше подкрепена от еднолично управляващата левоцентристка партия „Прогресивна България“ на проруския министър-председател Румен Радев, както и от традиционно русофилската Българска социалистическа партия, пише АПА.

Нейният опонент Андрей Гюров, прозападно ориентиран бивш служебен премиер и бивш подуправител на Българската народна банка, получава подкрепата на опозиционната партия „Продължаваме промяната“ и на либерално-консервативната коалиция „Демократична България“, информира агенцията и цитира коментари на български политически наблюдатели в изборната нощ.

Решаващ фактор ли е бившият премиер Борисов, пита в подзаглавие АПА и подчертава, че политическите наблюдатели обясняват исторически ниската избирателна активност най-вече с поведението на втората по големина парламентарна партия ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов, която за първи път от основаването си през 2009 година не издигна собствен кандидат.

Информацията се спира на изявленията на двамата основни претенденти за поста. Гюров предупреди, че страната е изправена пред избор за своето бъдещо развитие и няма нужда от концентрация на властта, визирайки политическата близост на Йотова с управляващата левоцентристка партия „Прогресивна България“ на проруския министър-председател Радев, се казва в информацията.

В обръщението си към медиите Илияна Йотова, бивша социалистическа депутатка в Европейския парламент заяви, че желае подкрепата на всички обществени слоеве, за да бъде „окончателно отхвърлено олигархичното управление“. С тези думи тя повтори основното послание на своя предшественик и настоящ министър-председател Радев, който спечели абсолютно мнозинство на предсрочните парламентарни избори през април, използвайки същия политически аргумент, информира АПА.

"Президентските избори символизират дълбокото разделение, в което се намира България – членка на ЕС и НАТО – от години: постоянно противопоставяне между стремежа към по-тясна интеграция със Запада и исторически дълбоко вкоренените проруски нагласи. Йотова се противопоставя на доставките на оръжие за Украйна и настоява за бързо мирно решение. Гюров, от своя страна, отхвърля вземането на решения без участието на Европейския съюз и Украйна. И двамата кандидати заявяват подкрепата си за членството на България в ЕС и НАТО, обобщава АПА.

„Балотаж ще определи държавния глава на България“, под това заглавие новинарският канал на радиото и телевизията на Австрия информира за резултата от изборите в България, преминали при изключително ниска избирателна активност с малка процентна разлика между първия и втория кандидат, президента Илияна Йотова и нейния опонент бивш служебен премиер Андрей Гюров, противно на всички социологически проучвания.

Информацията посочва, че не е ясно как ще се разпределят на втория тур гласовете на избирателите, чиито кандидати са отпаднали от надпреварата и кои избиратели ще успеят да мобилизират допълнително двамата претенденти в своя полза на втория тур.

Електронното издание на ежедневника „Стандард“ отбелязва накратко, че „проруски ориентираната президентка Йотова печели с малка преднина първия тур на президентските избори, но ще трябва да участва във втори тур.