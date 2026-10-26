В Австрия питат: решаващ фактор ли е бившият премиер Борисов?

Първият тур на президентските избори в България са сред външнополитическите новини за австрийски медии днес, предаде БТА.
Новинарската агенция АПА съобщава в материал от София излизането начело на първия тур на действащия президент Илияна Йотова при рекордно ниска избирателна активност и необходимостта да се състезава на втори тур срещу бившия служебен премиер Андрей Гюров. Агенцията отбелязва и изненадващо малката процентна разлика между двамата кандидати.
Йотова беше подкрепена от еднолично управляващата левоцентристка партия „Прогресивна България“ на проруския министър-председател Румен Радев, както и от традиционно русофилската Българска социалистическа партия, пише АПА.
Нейният опонент Андрей Гюров, прозападно ориентиран бивш служебен премиер и бивш подуправител на Българската народна банка, получава подкрепата на опозиционната партия „Продължаваме промяната“ и на либерално-консервативната коалиция „Демократична България“, информира агенцията и цитира коментари на български политически наблюдатели в изборната нощ.
Решаващ фактор ли е бившият премиер Борисов, пита в подзаглавие АПА и подчертава, че политическите наблюдатели обясняват исторически ниската избирателна активност най-вече с поведението на втората по големина парламентарна партия ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов, която за първи път от основаването си през 2009 година не издигна собствен кандидат.
Информацията се спира на изявленията на двамата основни претенденти за поста. Гюров предупреди, че страната е изправена пред избор за своето бъдещо развитие и няма нужда от концентрация на властта, визирайки политическата близост на Йотова с управляващата левоцентристка партия „Прогресивна България“ на проруския министър-председател Радев, се казва в информацията.
В обръщението си към медиите Илияна Йотова, бивша социалистическа депутатка в Европейския парламент заяви, че желае подкрепата на всички обществени слоеве, за да бъде „окончателно отхвърлено олигархичното управление“. С тези думи тя повтори основното послание на своя предшественик и настоящ министър-председател Радев, който спечели абсолютно мнозинство на предсрочните парламентарни избори през април, използвайки същия политически аргумент, информира АПА.
"Президентските избори символизират дълбокото разделение, в което се намира България – членка на ЕС и НАТО – от години: постоянно противопоставяне между стремежа към по-тясна интеграция със Запада и исторически дълбоко вкоренените проруски нагласи. Йотова се противопоставя на доставките на оръжие за Украйна и настоява за бързо мирно решение. Гюров, от своя страна, отхвърля вземането на решения без участието на Европейския съюз и Украйна. И двамата кандидати заявяват подкрепата си за членството на България в ЕС и НАТО, обобщава АПА.
„Балотаж ще определи държавния глава на България“, под това заглавие новинарският канал на радиото и телевизията на Австрия информира за резултата от изборите в България, преминали при изключително ниска избирателна активност с малка процентна разлика между първия и втория кандидат, президента Илияна Йотова и нейния опонент бивш служебен премиер Андрей Гюров, противно на всички социологически проучвания.
Информацията посочва, че не е ясно как ще се разпределят на втория тур гласовете на избирателите, чиито кандидати са отпаднали от надпреварата и кои избиратели ще успеят да мобилизират допълнително двамата претенденти в своя полза на втория тур.
Електронното издание на ежедневника „Стандард“ отбелязва накратко, че „проруски ориентираната президентка Йотова печели с малка преднина първия тур на президентските избори, но ще трябва да участва във втори тур.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #10
13:13 26.10.2026
2 честен ционист
Коментиран от #19
13:14 26.10.2026
3 Тик-Ток
13:14 26.10.2026
4 Трол
13:14 26.10.2026
5 Шопо
13:15 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт
13:16 26.10.2026
8 Пич
Щом ви кефи да мислите в илюзия......
Обзалагам се, че ще прецака всички, и ще се завърне на черен джип!!!
Коментиран от #20, #47
13:16 26.10.2026
9 Адрес 4000
13:17 26.10.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Кина":Много противен и отвратителен тоя на снимката..... Петроханската тиква продължава да се бута по телевизорите, защото го е страх от много неща, който разбира се рано или късно ще му се случат и тогава ще ни освободи от присъствието си В това число и от телевизора.........
13:17 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А50
13:17 26.10.2026
13 Герги
13:17 26.10.2026
14 Хахахаха
Коментиран от #28
13:18 26.10.2026
15 защо ли
По-добре без кандидат, отколкото с разделен на две проевропейски вот, макар че точно Гюров бе фаворита на сегашния президент за служебен премиер.
13:19 26.10.2026
16 Софиянец
13:24 26.10.2026
17 Ми то Й толкова изпадна
Няма семейство
Какво има да се питат
13:24 26.10.2026
18 12345
13:27 26.10.2026
19 Ще те допълня
До коментар #2 от "честен ционист":В централен софийски затвор очакват Борисов с нетърпание.
Коментиран от #42
13:27 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
13:29 26.10.2026
22 ШЕФА
13:30 26.10.2026
23 Виден гербер
Коментиран от #31, #35
13:31 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Естествено че Борисов
13:35 26.10.2026
26 Гост
13:35 26.10.2026
27 Факти
13:37 26.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ти да видиш
Сега обществото е изправено пред НЕизбор - "умен и красив" срещу "уж прогресист".
Територията ни е за закриване.
13:38 26.10.2026
30 Веселяка
13:39 26.10.2026
31 Ку-ку
До коментар #23 от "Виден гербер":Е, нали си избрахте "умен пилот" да ви управлява и защо тогава всички, които гласувахте за него не отидохте да подкрепите Йотова и да победи още на първи тур....???? Или каквото и да не/направи все Борисов ви е виновен за некадърниците... 🤣🤣
Коментиран от #40
13:40 26.10.2026
32 Да се чете:
Изгонен бивш подуправител на Българската народна банка!
13:41 26.10.2026
33 Тва нова лексика ли е
13:41 26.10.2026
34 666
13:45 26.10.2026
35 ХАХАХА
До коментар #23 от "Виден гербер":Ами как да повярва, като виж действителността след 2021 г. (последните редовни парламентарни избори). От посредствени та най-посредствени (най-меко казано) подобия на политици. И за капак - Мунчо. ;))))))))))
Такова падение не е било.
13:47 26.10.2026
36 Никой
13:51 26.10.2026
37 Биби
13:53 26.10.2026
38 Бай ти Квун
13:53 26.10.2026
39 Ами
Натовските генерал Румен Радев е представен като проруски,
защото призовава за преговори и край на конфликта.
А бившата номенклатура и техните потомци в лицето на
„Демократична България“ като либерално-консервативната коалиция.
Само да припомня на австрийците, че Хитлер е австриец.
Да приемаме ли, че всички австрийци са нацисти?
13:58 26.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 оня с коня
14:05 26.10.2026
42 честен ционист
До коментар #19 от "Ще те допълня":Колкото са чакали с нетърпение и Дон Пабло в централния затвор на Богота.
14:09 26.10.2026
43 И кой по точно
14:09 26.10.2026
44 Тошо
14:10 26.10.2026
45 Баце
14:12 26.10.2026
46 ЯШАР ЯНКО уМРЕ .. у БАНКЯ
14:12 26.10.2026
47 Намерен
До коментар #8 от "Пич":В черен джип с остро в главата
14:16 26.10.2026
48 оня с коня
Скоро ще бъде фактор като експерт в ЦСЗ при бай Ставри или фактор на Св.Петър.
14:16 26.10.2026
49 Цял свят
14:17 26.10.2026
50 Мдаааааа
14:18 26.10.2026
51 Ха ха ха
Коментиран от #53
14:20 26.10.2026
52 референдум
14:27 26.10.2026
53 Жоро
До коментар #51 от "Ха ха ха":Ушите му са големи щото много лъже.
14:27 26.10.2026
54 оня с коня
14:29 26.10.2026