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В Австрия питат: решаващ фактор ли е бившият премиер Борисов?
  Тема: Избори

В Австрия питат: решаващ фактор ли е бившият премиер Борисов?

26 Октомври, 2026 13:11 2 204 54

  • илияна йотова-
  • австрия-
  • бойко борисов-
  • герб-
  • андрей гюров

Политическите наблюдатели обясняват исторически ниската избирателна активност най-вече с поведението на втората по големина парламентарна партия ГЕРБ

В Австрия питат: решаващ фактор ли е бившият премиер Борисов? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият тур на президентските избори в България са сред външнополитическите новини за австрийски медии днес, предаде БТА.

Новинарската агенция АПА съобщава в материал от София излизането начело на първия тур на действащия президент Илияна Йотова при рекордно ниска избирателна активност и необходимостта да се състезава на втори тур срещу бившия служебен премиер Андрей Гюров. Агенцията отбелязва и изненадващо малката процентна разлика между двамата кандидати.

Йотова беше подкрепена от еднолично управляващата левоцентристка партия „Прогресивна България“ на проруския министър-председател Румен Радев, както и от традиционно русофилската Българска социалистическа партия, пише АПА.

Нейният опонент Андрей Гюров, прозападно ориентиран бивш служебен премиер и бивш подуправител на Българската народна банка, получава подкрепата на опозиционната партия „Продължаваме промяната“ и на либерално-консервативната коалиция „Демократична България“, информира агенцията и цитира коментари на български политически наблюдатели в изборната нощ.

Решаващ фактор ли е бившият премиер Борисов, пита в подзаглавие АПА и подчертава, че политическите наблюдатели обясняват исторически ниската избирателна активност най-вече с поведението на втората по големина парламентарна партия ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов, която за първи път от основаването си през 2009 година не издигна собствен кандидат.

Информацията се спира на изявленията на двамата основни претенденти за поста. Гюров предупреди, че страната е изправена пред избор за своето бъдещо развитие и няма нужда от концентрация на властта, визирайки политическата близост на Йотова с управляващата левоцентристка партия „Прогресивна България“ на проруския министър-председател Радев, се казва в информацията.

В обръщението си към медиите Илияна Йотова, бивша социалистическа депутатка в Европейския парламент заяви, че желае подкрепата на всички обществени слоеве, за да бъде „окончателно отхвърлено олигархичното управление“. С тези думи тя повтори основното послание на своя предшественик и настоящ министър-председател Радев, който спечели абсолютно мнозинство на предсрочните парламентарни избори през април, използвайки същия политически аргумент, информира АПА.

"Президентските избори символизират дълбокото разделение, в което се намира България – членка на ЕС и НАТО – от години: постоянно противопоставяне между стремежа към по-тясна интеграция със Запада и исторически дълбоко вкоренените проруски нагласи. Йотова се противопоставя на доставките на оръжие за Украйна и настоява за бързо мирно решение. Гюров, от своя страна, отхвърля вземането на решения без участието на Европейския съюз и Украйна. И двамата кандидати заявяват подкрепата си за членството на България в ЕС и НАТО, обобщава АПА.

„Балотаж ще определи държавния глава на България“, под това заглавие новинарският канал на радиото и телевизията на Австрия информира за резултата от изборите в България, преминали при изключително ниска избирателна активност с малка процентна разлика между първия и втория кандидат, президента Илияна Йотова и нейния опонент бивш служебен премиер Андрей Гюров, противно на всички социологически проучвания.

Информацията посочва, че не е ясно как ще се разпределят на втория тур гласовете на избирателите, чиито кандидати са отпаднали от надпреварата и кои избиратели ще успеят да мобилизират допълнително двамата претенденти в своя полза на втория тур.

Електронното издание на ежедневника „Стандард“ отбелязва накратко, че „проруски ориентираната президентка Йотова печели с малка преднина първия тур на президентските избори, но ще трябва да участва във втори тур.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    50 5 Отговор
    А нашето село викат: Тоз няма ли да го махнат от телевизора ..!

    Коментиран от #10

    13:13 26.10.2026

  • 2 честен ционист

    32 12 Отговор
    С тия 10% електорат Баце е предрешен.

    Коментиран от #19

    13:14 26.10.2026

  • 3 Тик-Ток

    45 5 Отговор
    Даже и на запад пишат че когато Тиквата не прави избори и не плаща за кебапчета и бира ,изборната активност е малка

    13:14 26.10.2026

  • 4 Трол

    11 1 Отговор
    Г-н Борисов има двама кандидати за вицепрезидент на балотаж.

    13:14 26.10.2026

  • 5 Шопо

    21 4 Отговор
    Решенията се вземат на улица Козяк

    13:15 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    22 3 Отговор
    Посолството е решаващия фактор!

    13:16 26.10.2026

  • 8 Пич

    15 26 Отговор
    Наричате го тъпа мутра...?!
    Щом ви кефи да мислите в илюзия......
    Обзалагам се, че ще прецака всички, и ще се завърне на черен джип!!!

    Коментиран от #20, #47

    13:16 26.10.2026

  • 9 Адрес 4000

    26 4 Отговор
    Щом има показни убийства ,значи все още е фактор

    13:17 26.10.2026

  • 10 Европеец

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Много противен и отвратителен тоя на снимката..... Петроханската тиква продължава да се бута по телевизорите, защото го е страх от много неща, който разбира се рано или късно ще му се случат и тогава ще ни освободи от присъствието си В това число и от телевизора.........

    13:17 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А50

    26 0 Отговор
    Сега да му мислят свързаните мутри бизнесмени. Баце вече не дава, но иска да събира

    13:17 26.10.2026

  • 13 Герги

    17 3 Отговор
    Дано Борисов да не настъпи два пъти мотиката на едно и също място...ще видим.

    13:17 26.10.2026

  • 14 Хахахаха

    7 28 Отговор
    Копейките са готови да подкрепят и президент, който освобождава наркобарони, само и само да е за раша!

    Коментиран от #28

    13:18 26.10.2026

  • 15 защо ли

    1 16 Отговор
    решаващ фактор ли е бившият премиер Борисов, без да има издигнат кандидат за президент?
    По-добре без кандидат, отколкото с разделен на две проевропейски вот, макар че точно Гюров бе фаворита на сегашния президент за служебен премиер.

    13:19 26.10.2026

  • 16 Софиянец

    24 3 Отговор
    Този вече не го броим за жив в България!

    13:24 26.10.2026

  • 17 Ми то Й толкова изпадна

    17 1 Отговор
    Остаря и оглупя
    Няма семейство
    Какво има да се питат

    13:24 26.10.2026

  • 18 12345

    23 1 Отговор
    Бита карта е

    13:27 26.10.2026

  • 19 Ще те допълня

    25 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    В централен софийски затвор очакват Борисов с нетърпание.

    Коментиран от #42

    13:27 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    9 1 Отговор
    А в Полски Тръмбеш знаете ли какво е? Там се чудят и маят от години що делает товариш Бойко!

    13:29 26.10.2026

  • 22 ШЕФА

    27 2 Отговор
    Един голям престъпник винаги е фактор докато не го зас..... или вкарат в затвора ! Лошото е че сега изборите зависят не от един,а от двама престъпници,Тулупа и Прасето ! За когото гласуват техните електорати от идио....той ще спечели !

    13:30 26.10.2026

  • 23 Виден гербер

    15 1 Отговор
    Най-решаващият фактор е тиквата,именно заради неговото дебелашко поведение,никой не вярва,че след него ще има що годе нормален политик,като резултат сегашната изборна активност.

    Коментиран от #31, #35

    13:31 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Естествено че Борисов

    19 2 Отговор
    е решаващ фактор в международната престъпност и прането на пари. От Австрия защо питат и там ли нещо е направил?

    13:35 26.10.2026

  • 26 Гост

    17 2 Отговор
    Ако върне откраднатото, ще реши много проблеми. Да, решаващ фактор е от тази гледна точка...

    13:35 26.10.2026

  • 27 Факти

    15 0 Отговор
    След като ПП тата обявиха че щели да чегъртат заедно с чалгаджията , сега пак са в сглобка с Боко и Шиши , и пак , и пак … Дано българите виждат !

    13:37 26.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ти да видиш

    6 5 Отговор
    Факт е, че Бойко сгреши като не издигна кандидат.
    Сега обществото е изправено пред НЕизбор - "умен и красив" срещу "уж прогресист".
    Територията ни е за закриване.

    13:38 26.10.2026

  • 30 Веселяка

    4 3 Отговор
    Глупаци, аз гласувах за Волен 🤪 😆 😂 🤣

    13:39 26.10.2026

  • 31 Ку-ку

    3 13 Отговор

    До коментар #23 от "Виден гербер":

    Е, нали си избрахте "умен пилот" да ви управлява и защо тогава всички, които гласувахте за него не отидохте да подкрепите Йотова и да победи още на първи тур....???? Или каквото и да не/направи все Борисов ви е виновен за некадърниците... 🤣🤣

    Коментиран от #40

    13:40 26.10.2026

  • 32 Да се чете:

    16 1 Отговор
    Андрей Гюров, Украински ориентиран бивш служебен премиер и
    Изгонен бивш подуправител на Българската народна банка!

    13:41 26.10.2026

  • 33 Тва нова лексика ли е

    15 3 Отговор
    На всеки предател, подлога или платен лобист да му се вика "прозападно ориентиран" ?

    13:41 26.10.2026

  • 34 666

    8 1 Отговор
    Да бати Бойко тиквата е решаващ фактор но само в Симитли

    13:45 26.10.2026

  • 35 ХАХАХА

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Виден гербер":

    Ами как да повярва, като виж действителността след 2021 г. (последните редовни парламентарни избори). От посредствени та най-посредствени (най-меко казано) подобия на политици. И за капак - Мунчо. ;))))))))))
    Такова падение не е било.

    13:47 26.10.2026

  • 36 Никой

    8 0 Отговор
    Борисов не е нужен на никого - той само имитера дейност.

    13:51 26.10.2026

  • 37 Биби

    3 0 Отговор
    Баце доживе да раздава порциите у Фатмакиа! Чекмежето зяпа празно,требе да се вложат и Бацо че рече кой какъв че го дръжи од балотажо нататък! Внетен ли сме?

    13:53 26.10.2026

  • 38 Бай ти Квун

    6 0 Отговор
    Не е фактор никъде. Да не излиза!

    13:53 26.10.2026

  • 39 Ами

    5 1 Отговор
    Много интересен поглед на австрийците.
    Натовските генерал Румен Радев е представен като проруски,
    защото призовава за преговори и край на конфликта.
    А бившата номенклатура и техните потомци в лицето на
    „Демократична България“ като либерално-консервативната коалиция.
    Само да припомня на австрийците, че Хитлер е австриец.
    Да приемаме ли, че всички австрийци са нацисти?

    13:58 26.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 оня с коня

    4 0 Отговор
    Фактор сме!Колкото пингвина е фактор за растежа на манатарката.Как да не сме?С такъв умен и харизматичен "лидер",с такъв полгилот и толкова начетен......фактор и ще останем.

    14:05 26.10.2026

  • 42 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ще те допълня":

    Колкото са чакали с нетърпение и Дон Пабло в централния затвор на Богота.

    14:09 26.10.2026

  • 43 И кой по точно

    0 0 Отговор
    Австралиец пита, ма ?

    14:09 26.10.2026

  • 44 Тошо

    5 0 Отговор
    "Благодарим" на този от снимката за жестоката инфлация в България, за намаляването на доходите ни наполовина- резултат от неистовите напъни на господина -гербаджия за натикването на България в енрозоната.За измислената стъкмистика на партията му барабар с г-жа Теменужка-Виолеткова Петкова , същите да си понесат отговорността пред българския народ.Ако евентуално пропуснат , има един съдник който съди задължително.

    14:10 26.10.2026

  • 45 Баце

    3 0 Отговор
    Вече е бита карта само той още не го е разбрал

    14:12 26.10.2026

  • 46 ЯШАР ЯНКО уМРЕ .. у БАНКЯ

    1 0 Отговор
    яшарски си га нин те рорист обявен за издирване в над 50 дъргави по света.. краи на цитата

    14:12 26.10.2026

  • 47 Намерен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    В черен джип с остро в главата

    14:16 26.10.2026

  • 48 оня с коня

    3 0 Отговор
    Тиквата е фактор само при кражбите и продажбите.Фактор при унищожаването на БГ народа,при изнасяне на кюлчета и пари с правителствения самолет в Дубай,фактор при заграбване на фирми и разчистване на неудобни,фактор при усвояване на пари за пътища.
    Скоро ще бъде фактор като експерт в ЦСЗ при бай Ставри или фактор на Св.Петър.

    14:16 26.10.2026

  • 49 Цял свят

    0 1 Отговор
    Знае, че Румбата и говорителката му са путинисти, но само те отричат. Доста глуповато решение.

    14:17 26.10.2026

  • 50 Мдаааааа

    3 0 Отговор
    Къв е тоя мъртвец на снимката?Кой беше тоя?

    14:18 26.10.2026

  • 51 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Боко защо са ти толкова големи ушите?

    Коментиран от #53

    14:20 26.10.2026

  • 52 референдум

    2 0 Отговор
    Ето го човека който унищожи българския лев , набута ни еврото и бруталната инфлация и се изсули от отговорност . Буквално ограби всеки българин с 50% .Това ,народа няма да му прости никога .

    14:27 26.10.2026

  • 53 Жоро

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха":

    Ушите му са големи щото много лъже.

    14:27 26.10.2026

  • 54 оня с коня

    1 0 Отговор
    Снимката е перфектна за некролога му!

    14:29 26.10.2026

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