Силен тътен е чут в столицата на Хаити

Силен тътен е чут в Порт-о-Пренс, столицата на Хаити, но засега няма официално потвърждение какво го е причинило. Не са съобщени данни за жертви, пострадали или материални щети.

Достъпните сеизмични справки не показват земетресение в непосредствена близост до града в съответния период. Последният по-близък отчетен трус е бил на 23 октомври 2026 г. с магнитуд 3,2, северозападно от Порт-о-Пренс.

Силни валежи и гръмотевични бури

Хидрометеорологичното звено на Хаити е поставило департамента Запад, в който се намира столицата, под оранжева тревога за силни валежи до 27 октомври. В прогнозата са включени превалявания, които на места могат да бъдат придружени от гръмотевични бури.

„Силни валежи и риск от гръмотевични бури“

Предупреждението е свързано и с риск от внезапни наводнения и свлачища. Метеорологичната обстановка допуска гръмотевичен тътен като възможно обяснение, но това не е потвърдено като причина за чутия шум.

Няма официално съобщение, което да свързва тътена с експлозия, стрелба или конкретна операция на силите за сигурност. Допълнителна информация от хаитянските власти за произхода на шума не е съобщена.

Източници: lenouvelliste.com