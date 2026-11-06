Прокуратурата в Парагвай разследва президента Сантяго Пеня заради Ueno Bank

Прокуратурата на Парагвай откри три отделни наказателни производства по случая с Ueno Bank, в които се проверяват действията на президента Сантяго Пеня, както и на настоящи и бивши държавни служители. Разследването обхваща надзора над финансовата институция, процедурата по преструктурирането ѝ и поставянето на публични средства в банката.

Решението е на главния прокурор Емилиано Ролон Фернандес и е оформено с резолюция №4474 от 5 ноември. Работата е възложена на специализираното звено за икономически престъпления и корупция. В екипа са включени прокурорите Кристиан Мануел Бенитес Касерес, Елена Фиоре Франко и Силвия Гонсалес Вьостер.

Едно от основанията за производствата е разширена жалба, подадена първоначално на 22 октомври 2025 г. срещу Пеня. В нея са поставени въпроси за действията на Централната банка на Парагвай, държавни институции и публични вложители, както и за решенията, довели до увеличаване на средствата, държани в Ueno Bank.

Банката беше поставена под специален режим

Централната банка започна процедура по преструктуриране на Ueno Bank на 3 ноември, след като установи, че показателят за капиталова адекватност е паднал под 50% от минимално изискваното равнище. Според данните, цитирани от Infobae, банката е обслужвала близо 2,9 милиона клиенти и е държала между 800 и 850 милиона долара публични средства.

Сред проверяваните въпроси е и решението на държавни институции да влагат средства в банката. Министерството на икономиката е внесло отделна жалба за 250 милиарда парагвайски гаранита от излишъци на пенсионните фондове. В документа са посочени и 123,838 милиарда гаранита очаквани лихви до 2030 г., които също могат да бъдат засегнати. Министерството поиска мерки за защита на държавните средства и евентуалното им възстановяване.

Политическата криза се задълбочи

Разследването започна на фона на политическа криза, предизвикана от срива на банката. Сантяго Пеня подаде оставка, но Сенатът отказа да я приеме и реши да продължи процедурата по отстраняването му. Ако бъде отстранен, постът му трябва да бъде поет от вицепрезидента Педро Алиана.

Пеня заяви, че ще съдейства на разследващите органи. „Какъвто и да е резултатът от този процес, ще действам отговорно и с уважение към Конституцията“, каза той.

Наказателните производства са на начален етап. Прокуратурата трябва да установи дали има данни за престъпления и кой носи отговорност за надзора над Ueno Bank, решенията около преструктурирането ѝ и държавните вложения.

Източници: apnews.com, infobae.com, abc.com.py