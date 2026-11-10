Новият президент на Парагвай поиска оставките на министрите

Новият президент на Парагвай Педро Алиана поиска оставките на всички министри, държавни секретари и ръководители на публични структури, които заемат длъжности на доверие. Решението беше обявено три дни след като той пое поста на фона на тежка банкова и политическа криза.

Искането е отправено чрез началника на Гражданския кабинет Роландо де Барос. То обхваща министрите, секретарите с ранг на министри, както и ръководителите на автономни органи, държавни предприятия, финансови институции и други структури, когато назначенията им зависят пряко от президента.

„Целта ми е да укрепя координацията в правителството и да гарантирам по-ефективно управление, насочено към приоритетите на парагвайците“, написа Алиана.

Президентът уточни, че всички институции трябва да продължат да работят нормално. Това означава, че поисканите оставки не водят автоматично до незабавно освобождаване на всички засегнати длъжностни лица. Те трябва да продължат да изпълняват задълженията си, докато бъде решено кои от тях ще останат на постовете си.

Мярката е насочена към длъжностите на доверие

Според разясненията на президентската администрация решението не засяга ръководители, чиито мандати са определени със закон или чието освобождаване изисква участие на други институции. Изключени са и длъжностни лица, за които законът предвижда специална процедура или конкретни основания за отстраняване.

Така Алиана започва реорганизация на изпълнителната власт, без да прекратява работата на държавната администрация. Предстои президентът да реши кои министри и ръководители ще бъдат сменени и кои ще запазят постовете си.

Решението идва след отстраняването на Пеня

Алиана, който преди това беше вицепрезидент, пое президентския пост на 6 ноември след отстраняването на Сантяго Пеня. Сенатът го призна за отговорен за „лошо изпълнение на задълженията“, като 44 от общо 45 сенатори гласуваха за импийчмънта.

Кризата избухна след намесата на Централната банка в дигиталната банка Ueno на 3 ноември. Около 2,9 милиона клиенти бяха засегнати от ограничения достъп до сметките им. Случаят предизвика протести и доведе до обвинения срещу Пеня и други представители на властта, които се проверяват от прокуратурата.

Пеня беше отстранен, въпреки че преди това предложи да подаде оставка. След процедурата той беше поставен под стража по разследване за предполагаеми нарушения, свързани с банковия надзор и управлението на публични средства. Вината му не е установена с влязла в сила присъда.

Предстоят промени и в централната банка

На фона на финансовата криза Алиана номинира икономиста Хорхе Шрайне за управител на Централната банка на Парагвай. Назначението трябва да бъде одобрено от Конгреса. Според президента промяната цели да укрепи институционалната рамка на банката и да възстанови доверието в нея.

Алиана ще ръководи страната до края на мандата на Пеня, който изтича през август 2028 г. Неговото първо решение за цялостна оценка на назначенията в изпълнителната власт поставя началото на очаквана кадрова реорганизация, докато правителството се опитва да овладее последиците от срива на Ueno.

Източници: afp.com, infobae.com, au.marketscreener.com