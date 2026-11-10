Обискираха дома на бившия президент на Парагвай Пеня

Прокуратурата на Парагвай претърси дома на бившия президент Сантяго Пеня в Асунсион в рамките на разследването за срива на Ueno Bank. Операцията на 9 ноември е продължила близо пет часа, а разследващите са иззели документи, мобилни телефони, записи от охранителни камери, таблети и компютри. Паралелно е претърсено жилището на бившия управител на Централната банка Карлос Карвальо, както и централа на Ueno Casa de Bolsa.

„Това беше доста важна процедура и смятаме, че е положителна заради количеството документи, които открихме“, заяви прокурорката Елена Фиоре пред журналисти. Тя и прокурорката Лаура Джакумо са ръководили действията в дома на Пеня в Асунсион. Двамата бивши държавници са под предварително задържане по делото, но обвиненията срещу тях не са доказана вина.

Търсят се активи в чужбина

Прокуратурата разследва възможни инвестиции и активи на Пеня извън страната. Парагвайските власти са потърсили съдействие от Люксембург за евентуално блокиране на криптоактиви и борсови инвестиции, свързани с бившия президент. По случая се поддържа контакт и с Аржентина, а Министерството на правосъдието на САЩ е предложило съдействие.

Целта на тези действия е да бъдат открити и обезпечени средства, които евентуално да бъдат върнати в Парагвай и използвани за обезщетяване на вложителите, засегнати от фалита на Ueno Bank. Разследването обхваща поставянето на публични и пенсионни средства в банката, както и решенията на надзорните органи.

Сейф в друга резиденция на Пеня

Ден по-рано прокуратурата извърши обиск в друга резиденция на Пеня в Сан Бернардино, на около 50 километра от Асунсион. Там е открит сложен сейф, който не е бил отворен по време на операцията. Очаква се да бъде намерено техническо устройство, необходимо за отварянето му.

Пеня е обвиняем по подозрения за злоупотреба с доверие и управление в личен интерес. По същото дело Карвальо е обвиняем за злоупотреба с доверие и изготвяне на документи с невярно съдържание. Според данните, цитирани от ЕФЕ, прокуратурата е повдигнала обвинения на общо 27 души.

Случаят доведе до тежка политическа криза, след като Централната банка постави Ueno Bank под надзор заради проблеми с платежоспособността. На 6 ноември Сенатът отстрани Пеня от президентския пост, а неговият заместник Педро Алиана пое държавното управление до края на мандата.

Източници: rtve.es, amp.dw.com, efe.com