Прокуратурата в Парагвай задържа Сантяго Пеня под домашен арест

Прокуратурата на Парагвай издаде заповед за задържане на вече бившия президент Сантяго Пеня, който трябва да остане под домашен арест в жилището си. Мярката е част от наказателно дело №92/2026, свързано с финансовата криза около Ueno Bank и предполагаема злоупотреба с доверие.

Фискалната служба е изпратила до командването на Националната полиция нота №97 с указания заповедта да бъде изпълнена. В документа е посочено, че Пеня трябва да остане задържан в дома си, докато бъде предаден на Министерството на публичното обвинение и на специализираното звено за икономически престъпления и борба с корупцията.

„Той вече е официално задържан, беше уведомен и му беше съобщено, че остава под арест в дома си“, заяви полицейски служител пред журналисти пред резиденцията на Пеня.

По делото е издадена заповед и за задържането на Карлос Дагоберто Карвальо Спалдинг, бивш управител на Централната банка на Парагвай. Той трябва да бъде настанен в полицейско звено, определено от командването на полицията. Заповедите са подписани от прокурорите Кристиан Мануел Бенитес Касерес, Елена Фиоре Франко, Силвия Маргарита Гонсалес Вестер и Рут Карина Бенитес.

Отстраняване от президентския пост

Мярката срещу Пеня беше наложена часове след като Сенатът го отстрани от длъжност. На 6 ноември 44 сенатори гласуваха за признаването му за виновен в „лошо изпълнение на функциите“, а един сенатор отсъстваше. Решението беше взето в рамките на процедура по импийчмънт, предизвикана от кризата около Ueno Bank.

Сенатът на Парагвай посочи институционални пропуски, конфликт на интереси и предполагаеми нарушения при управлението и надзора на финансовата институция. Сантяго Пеня отхвърля обвиненията и по-рано заяви, че е подал оставка, за да не задълбочава политическата нестабилност. Въпреки това парламентът продължи процедурата и го отстрани от поста.

Какво следва

След отстраняването на Пеня вицепрезидентът Педро Алиана положи клетва като държавен глава. Пеня трябва да бъде разпитан от прокурорите, а след това съдия по наказателни дела ще реши дали домашният арест да бъде продължен или заменен с друга мярка.

Разследването обхваща и други настоящи и бивши държавни служители, както и ръководители на Ueno Bank. Сривът на институцията остави милиони клиенти без достъп до спестяванията им и предизвика протести и тежка политическа криза в страната. Обвиненията срещу Пеня са предмет на наказателно разследване и не представляват влязла в сила присъда.

Източници: apnews.com, abc.com.py, efe.com