Апелативният съд в Букурещ постави бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску под домашен арест. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Той ще носи електронна гривна за проследяване.

Джорджеску е прекарал 55 дни в ареста по дело за измама. След решението той напуска ареста и се прибира в дома си, като остава под ограничителната мярка. Производството по обвинението продължава, а постановената промяна се отнася до мярката за неотклонение, не до изхода на делото.

От спечелен първи тур до анулирани избори

„Делото срещу мен е политически мотивирано“, заявява Калин Джорджеску.

Калин Джорджеску се яви като независим кандидат на президентските избори в Румъния през 2024 г. и спечели първия тур. Вотът обаче беше анулиран от румънския Конституционен съд, който посочи данни за руска намеса в изборния процес. Москва отхвърли обвиненията.

Решението за домашен арест не отменя обвинението срещу Джорджеску и не представлява произнасяне по вината му. Следващите действия ще бъдат свързани с продължаването на делото за измама.

Източници: news.bg, digi24.ro, apnews.com