Г-7 обсъжда кибератаки, заподозрени за проруски групи

Министрите на външните работи на Г-7 ще обсъдят последните кибератаки, за които има подозрения, че са извършени от проруски групи. Срещата ще се проведе в Париж на 9 и 10 ноември, а темата е включена в дневния ред по предложение на италианския външен министър Антонио Таяни.

„Френският външен министър прие предложението ми да включим въпроса в дневния ред. Утре и вдругиден ще го обсъждаме“, заяви Таяни пред журналисти, цитиран от Ройтерс. По думите му през последните дни са регистрирани инциденти, свързани с хибридна война, в Европа, а също и в Южна Америка.

Италия търси общ отговор

Италианският министър посочи, че Г-7 ще обсъди възможни общи инициативи за противодействие на кибератаките. В дневния ред се очаква да попаднат и по-широките заплахи за критичната инфраструктура и институциите, свързани с хибридни действия.

Таяни заяви, че личните му данни са били публикувани в тъмната мрежа на 7 ноември. Той свърза случая с позицията на Италия в подкрепа на Украйна. По информация на италианското външно министерство данните са били открити в зона на тъмната мрежа, достъпна през мрежата „Тор“, а италианските служби продължават проверките по случая.

„Казах, че хакерите са проруски. Не съм казвал, че руското правителство носи отговорност. Ако имах доказателства за участие на руските власти, щях да го кажа“, заяви Таяни. Така той направи разграничение между предполагаемата политическа ориентация на нападателите и евентуална връзка с руската държава.

Личните данни на Таяни са сред публикуваните материали

Ден по-рано Ройтерс съобщи, че снимка на Таяни е била включена в списък с 18 души, определени като „враждебни към Руската федерация“. В списъка са фигурирали и експерти по киберсигурност. Според информацията, с която агенцията разполага, материалите са били открити при мониторинг на тъмната мрежа, а по случая се извършват допълнителни действия.

Италианският външен министър не посочи доказателства, които да свързват пряко руското правителство с атаките. Москва не е коментирала конкретния случай, а Русия по принцип отхвърля обвиненията за участие в кибератаки в чужбина.

Предстоящата среща в Париж ще даде възможност на страните от Г-7 да обсъдят координирана реакция срещу предполагаемите кибератаки и други хибридни действия, засягащи държави и институции извън пряка военна конфронтация.

Източници: reuters.com, apnews.com