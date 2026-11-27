Кувейт привика иранския посланик и му връчи протестна нота след атака с дрон, при която загинаха двама италиански техници. При нападението срещу наблюдателна станция на противовъздушната отбрана са били ранени и кувейтски и пакистански граждани, съобщи кувейтското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

В протестната нота Кувейт осъжда „продължаващите ирански нападения срещу страната“. Според ведомството атаката е засегнала обект, свързан с противовъздушната отбрана на емирството.

Загиналите са цивилни техници

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че двамата загинали са техници, работещи за италианско дъщерно дружество на германския отбранителен концерн „Райнметал“. Те са извършвали дейности по наблюдателна станция на кувейтската противовъздушна отбрана.

Италианските власти потвърдиха, че жертвите са цивилни, а не военнослужещи. Министерството на външните работи в Рим е започнало действия за установяване на подробностите и за уведомяване на семействата. Италианското правителство заяви, че следи развитието на случая чрез посолството си в Кувейт и кризисното звено на външното министерство.

Кувейтските власти посочват Иран като извършител на нападението. Техеран обаче отрича да е изстрелвал дроновете или те да са дошли от иранска територия. Иранският външен министър Абас Арагчи е изразил съболезнования на Таяни, като същевременно е отхвърлил отговорността на Иран.

Спор за произхода на дроновете

Според Таяни извършените проверки сочат, че дроновете са произведени в Иран. Министърът е допуснал и възможността оръжията да са използвани от подкрепяни от Техеран въоръжени групировки, а не непременно от самите ирански сили. Това твърдение не е потвърдено от Иран.

Атаката се вписва в по-широка серия от удари по обекти в Кувейт, които според кувейтските власти са свързани с иранската страна. След последния случай дипломатическата реакция на емирството е насочена към изясняване на отговорността и към предупреждение, че нападенията засягат и цивилни чуждестранни служители.

Към момента няма публично съобщение за предприети допълнителни дипломатически мерки извън връчването на протестната нота. Не е обявено и кога ще приключи разследването на атаката или дали ще бъде създаден международен механизъм за установяване на извършителя.

Източници: bta.bg, apnews.com, ansa.it