Иран отрече да е извършил атаката с дронове в Кувейт, при която загинаха двама италиански граждани. Техниците са работели за Rheinmetall Italia в станция за наблюдение на противовъздушната отбрана, съобщи италианският външен министър Антонио Таяни пред Сената.

„Иранските въоръжени сили не са предприемали никакви настъпателни или военни операции в района“, заяви говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазъл Шекарчи, цитиран от иранските държавни медии. Отричането последва съобщенията на Италия и Кувейт, че ирански дронове са били насочени към обект от стратегическо значение.

Кувейтското министерство на отбраната съобщи, че няколко дрона са били засечени и прехванати във въздушното пространство на страната. При падането на отломки първоначално са били ранени четирима души – двама италиански граждани, кувейтски гражданин и пакистански гражданин. По-късно двамата италианци са починали от раните си.

По думите на Таяни двамата загинали са били цивилни техници, които са обслужвали системи за противовъздушно наблюдение. Те са работели за италианското подразделение на германската отбранителна компания Rheinmetall. Италианското правителство заяви, че поддържа контакт със семействата им и следи развитието на случая.

Нови призиви за мобилизация в Иран

На фона на напрежението в района върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова доброволческата организация Басидж да разшири влиянието си в обществото. В послание по повод Седмицата на Басидж той настоя организацията да привлече и хора, които споделят идеологията ѝ, но не са официални членове.

„Всеки иранец – член на Басидж“

Това е лозунгът, чието реализиране Хаменей постави като цел пред организацията. Според иранските държавни медии Басидж трябва да използва по-широките си възможности за решаване на проблемите на страната и за укрепване на общественото единство. Reuters съобщи, че от началото на войната иранските власти разчитат на организацията при организирането на проправителствени митинги в страната.

Басидж е създадена през 1979 г. от основателя на Ислямската република аятолах Рухола Хомейни. Организацията се превръща във важен източник на човешки ресурс по време на иранско-иракската война, а през 1981 г. е включена в структурата на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

През годините Басидж изгражда присъствие в университети, държавни институции и жилищни квартали. Освен за мобилизиране на поддръжници организацията е използвана при държавни кампании, налагане на обществени норми, потушаване на протести и оказване на помощ при бедствия.

Призивът на Хаменей идва в момент на икономически затруднения и засилен натиск от американски санкции. Иранските власти паралелно насърчават доброволческата програма „Джанфада“, свързана с обучение и участие в защитата на страната, както и кампания на Басидж за ограничаване на потреблението на електроенергия и природен газ.

Източници: bta.bg, ansa.it