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12 мигранти загинаха край Крит, 18 са спасени
  Тема: Кризата с бежанците

12 мигранти загинаха край Крит, 18 са спасени

9 Ноември, 2026 08:44 479 3

  • крит-
  • мигранти-
  • гръцка брегова охрана-
  • фронтекс-
  • миграционен маршрут

Телата са открити в лодка на около 15 морски мили южно от острова. В района са засечени още два плавателни съда с общо 87 души

12 мигранти загинаха край Крит, 18 са спасени - 1
Снимка: euronews.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

12 мигранти са загинали край остров Крит, след като гръцките власти са открили лодката им на около 15 морски мили южно от острова. 18 души от същия плавателен съд са били спасени от преминаващ товарен кораб, съобщи гръцката брегова охрана.

„Плавателният съд е открит на около 15 морски мили южно от Крит“, посочва гръцката брегова охрана. Спасените са били изведени от лодката, докато телата са останали на борда за последващо транспортиране. Към момента не са съобщени самоличността на загиналите и причината за смъртта им.

Още два плавателни съда в района

При отделни операции южно от Крит са били засечени още две лодки. В едната са пътували 47 души, а в другата – 40. По данни на гръцките власти всички намиращи се на борда са били прибрани, като в действията са участвали плавателни средства на бреговата охрана и въздушни средства на Фронтекс.

Трите случая са регистрирани в район, през който през последните месеци преминават все повече лодки от Северна Африка към Гърция. Маршрутът до Крит е един от най-опасните в Средиземно море заради голямото разстояние и използването на малки, претоварени плавателни съдове.

Източници: apnews.com, reader.gr


Гърция
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    1 0 Отговор
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    09:02 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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