Около 903 мигранти са били спасени или открити и изведени на безопасно място в южната част на гръцкия остров Крит и край остров Гавдос. Операциите са извършени в рамките на няколко часа, съобщи гръцката брегова охрана, цитирана от Българската телеграфна агенция.

„Около 903 души са били спасени днес в южната част на Крит и край Гавдос“, съобщават гръцките власти за общия брой на хората, установени при отделните операции.

Нови спасителни операции край Кали Лименес и Йерапетра

Около 583 чуждестранни граждани са били открити след полунощ край Гавдос, в пристанището Кали Лименес и на плажа Трипити в района на Сфакия.

По-късно дрон на европейската гранична агенция Фронтекс е забелязал четири лодки в морето южно от Кали Лименес. От тях са спасени около 274 души, които са били транспортирани към пристанището.

При отделна операция патрулен кораб на гръцката брегова охрана е открил лодка югозападно от Йерапетра и е спасил около 46 души. Те са били откарани към пристанището на града. И двете операции са координирани от Единния център за координация на издирването и спасяването.

Маршрутът от Северна Африка към Крит се засилва

Поредицата от операции е част от засиления миграционен натиск по морския маршрут от източното крайбрежие на Либия към Крит и Гавдос. Повече от 23 000 души са достигнали Крит и близкия остров през 2026 г. към 6 ноември, съобщи „Катимерини“.

За същия период над 38 000 души са достигнали Гърция по море и суша от Либия и Турция. През цялата 2025 г. броят им е бил около 49 000. Увеличаването на пристиганията поставя допълнително натоварване върху гръцките спасителни служби и местата за временно настаняване.