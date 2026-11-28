Президентите на Турция и Гърция Реджеп Тайип Ердоган и Константинос Тасулас проведоха разговори в Истанбул за двустранните отношения и регионални въпроси. Срещата в президентския офис „Долмабахче“ е продължила около 35 минути и е била зад закрити врата. В нея са участвали турският външен министър Хакан Фидан, директорът по комуникациите Бурханетин Дуран и съветникът по външна политика и сигурност Акиф Чагатай Кълъч.

След разговорите Тасулас и придружаващата го делегация са напуснали сградата. До момента не е публикувано подробно официално съобщение за конкретните теми и договорености. Преди срещата Бурханетин Дуран заяви: „Нашият президент Реджеп Тайип Ердоган ще проведе среща с президента на Гърция Константинос Тасулас в Истанбул на 28 ноември 2026 г.“

Среща на фона на нерешени спорове

Тасулас беше в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей за празника на патриаршията. Разговорът с Ердоган се смята за първата официална двустранна среща на действащ гръцки президент с турски президент на турска територия след възстановяването на демокрацията в Гърция през 1974 г. Предишното посещение на гръцки държавен глава в Турция беше на Прокопис Павлопулос през май 2017 г.

Анкара и Атина поддържат диалог, но остават в спор за морските граници, континенталния шелф, изключителните икономически зони, въздушното пространство, енергийните проучвания и Кипър. През февруари 2026 г. Ердоган заяви, че различията в Егейско море и източната част на Средиземно море „не са непреодолими“ при спазване на международното право, добрата воля и конструктивния диалог.

Две жертви при операция край Гавдос

Междувременно двама мигранти са загинали при спасителна операция край гръцкия остров Гавдос, южно от Крит. Според гръцката брегова охрана са били спасени 43 души, като телата на двама от тях са открити в скалист участък на острова. Четирима оцелели са транспортирани до болница на Крит. ЕKathimerini съобщи, че лодката вероятно се е ударила в скали при пристигането до брега, но причината за смъртта не е потвърдена окончателно от властите.

Инцидентът е част от рязко засилване на миграционния натиск по южните гръцки брегове. По данни на гръцката брегова охрана и европейската агенция „Фронтекс“ за два дни край Крит и Гавдос са били спасени или са достигнали сушата над 1100 души, пътували с лодки от Северна Африка. По-рано през ноември телата на 22 души бяха открити в две лодки, отправили се от Либия към южната част на Гърция.

Източници: aa.com.tr, apnews.com, ekathimerini.com