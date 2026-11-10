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Частен самолет с шестима чужденци се разби във Филипините

Частен самолет с шестима чужденци се разби във Филипините

10 Ноември, 2026 09:53 478 0

  • филипини-
  • самолетна катастрофа-
  • давао дел сур-
  • спасителна операция-
  • чужди граждани

Спасителна операция е започнала в провинция Давао дел Сур. Все още няма потвърдени данни за състоянието на хората на борда

Частен самолет с шестима чужденци се разби във Филипините - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Частен самолет с шестима чужди граждани на борда се разби в южната част на Филипините. Катастрофата е станала във вторник в провинция Давао дел Сур, а спасителни екипи са изпратени към мястото на инцидента.

Джомар Каледо, служител на местната служба за управление на бедствията в град Дигос, заяви, че спасителите все още не могат да установят какво е състоянието на хората в самолета. „Засега не можем да кажем дали пътниците и екипажът са загинали“, посочи той.

Към момента не са обявени националностите на шестимата чужденци. Не е уточнено и колко души общо са били на борда, тъй като информацията за самолета се отнася отделно до пътници и екипаж.

Не са съобщени моделът и регистрацията на машината, маршрутът ѝ или причината за катастрофата. Ройтерс уточнява, че спасителната операция продължава и че данните за съдбата на намиращите се на борда все още не са потвърдени.

Очаква се местните власти да предоставят допълнителна информация след достигането на екипите до самолета и установяването на състоянието на всички хора на борда.

Източници: internazionale.it, jpost.com


Филипини
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