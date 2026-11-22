Седемгодишно момче беше извадено живо изпод развалините на жилищна сграда в Димер, Киевска област. Детето, което се казва Давид, е прекарало почти 14 часа под строителните конструкции след руски удар с дрон.

Спасителите първо открили вещи, които близките разпознали. След това намерили и самото момче. „Когато детето видя спасителите, започна спокойно да разговаря с тях и постоянно повтаряше, че всичко е наред“, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Виговски.

По думите на министъра Давид е в стабилно състояние и вече е под наблюдението на лекари. За спасяването му съобщи и ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко.

Броят на загиналите при атаката е нараснал до четирима, а шестима души са ранени. Девет души може да се намират под развалините, като спасителните екипи продължават да работят на място.

„Току-що получихме информация от очевидци за телефонно обаждане от жена, която вероятно се намира под развалините. Проверяваме този факт“, каза Виговски. По думите му редовно се обявява и минута мълчание, за да могат спасителите да се вслушват за сигнали от затрупани хора.

По-рано беше съобщено за двама загинали и четирима пострадали. Сред установените жертви е и 18-годишен младеж. Ударът е разрушил част от пететажна жилищна сграда в Димер.

Спасителната операция продължава, а броят на жертвите и пострадалите може да се промени с напредването на работата под развалините.

Източници: pravda.com.ua