Тридесет и четирима работници остават в неизвестност след пожара в сладкарската фабрика PT Fonusa Agung Mulia в Чиканде, в регентство Серанг, провинция Бантен. Огънят избухна на 21 ноември около 17:00 часа местно време и обхвана триетажната сграда на около 50 километра от Джакарта.

По-ранни данни на спасителните служби сочеха най-малко трима загинали и четирима ранени. В последното официално преброяване на хората в засегнатата зона обаче властите посочват 63 работници, от които 29 са потвърдени като живи. Петима от тях са настанени за лечение, а 34 души все още не са открити.

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Открити са останки, но броят на жертвите не е ясен

Спасителните екипи са извадили човешки останки, поставени в 24 чувала за тела. Полицията предупреждава, че един чувал може да съдържа части от повече от един човек, поради което броят на чувалите не може да се използва като окончателен брой на жертвите.

Силата на пожара е направила визуалното разпознаване невъзможно. Властите събират ДНК проби от близки на изчезналите, както и лични вещи, които могат да помогнат при идентификацията. Процедурата може да продължи между две и три седмици, заяви представителят на полицията, отговарящ за идентификацията на жертвите.

Срутени части и опасност от ново възпламеняване

Голяма част от фабриката е разрушена, покривът е collapsed на места, а по пода са разпръснати усукани метални елементи и овъглени листове. Пожарът е бил до голяма степен овладян, но в централната и задната част на сградата са останали горещи точки.

„Извършваме претърсване в зоните, които вече са обезопасени“, заяви оперативният ръководител на пожарната служба в Серанг Тубагус Махфуд. Той предупреди, че части от конструкцията са се срутили, а производствените материали могат да предизвикат ново възпламеняване. На място са били изпратени 15 пожарни автомобила с водни оръдия, а в съвместната операция участват полицията, армията, Червеният кръст и доброволци.

Разследва се откъде е тръгнал огънят

Причината за пожара все още не е установена. Оцелели работници са заявили пред местни медии, че пламъците може да са започнали от охладителна инсталация на третия етаж, но тази версия не е потвърдена от разследването.

Главният изпълнителен директор на компанията Стивън Виджая каза, че във фабриката редовно са провеждани тренировки за евакуация и че обектът е разполагал с евакуационни изходи, хидранти и резерви от вода. „Дълбоко сме обезпокоени от тази трагедия“, заяви той и посочи, че е открита телефонна линия за близките на изчезналите работници.

Търсенето трябва да продължи след приключването на охлаждането на сградата и проверката на конструкцията. До окончателното приключване на идентификацията броят на загиналите остава непотвърден.

Източници: apnews.com, channelnewsasia.com, theguardian.com