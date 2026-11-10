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Франция не изключва нова ескалация между Иран и САЩ
  Тема: Иранската криза

Франция не изключва нова ескалация между Иран и САЩ

10 Ноември, 2026 16:55 522 2

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  • жан-ноел баро

Париж призовава за сдържаност, докато Вашингтон заплашва Техеран с нови икономически мерки, а дипломати търсят изход от конфликта

Франция не изключва нова ескалация между Иран и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция не изключва риск от нова ескалация между Иран и САЩ, докато дипломатическите усилия за ограничаване на конфликта продължават. В Париж външните министри от Г-7 обсъждат кризата с американския държавен секретар Марко Рубио, който заяви, че Вашингтон ще продължи да оказва силен икономически натиск върху Техеран.

Според дипломати, цитирани от Ройтерс, Рубио е посочил, че САЩ разполагат с възможности, които не се ограничават до избор между война и приемане на иранските условия. Той е говорил за налагане на „опустошителни“ икономически разходи на Иран. Белият дом не е дал незабавен коментар по информацията.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро призова двете страни към максимална сдържаност. „Нова ескалация между Иран и Съединените щати ще доведе единствено до губещи“, заяви Баро на 23 октомври. По думите му подобно развитие може да има сериозни последици за цените на въглеводородите и горивата във Франция.

Париж настоява за дипломатическо решение

Франция подкрепя постигането на споразумение между Вашингтон и Техеран, което да сложи край на интензификацията на ударите и да ограничи разпространението на конфликта в региона. Париж смята, че дипломатическият канал остава единственият път за трайно уреждане на кризата.

В разговорите в Париж участва и катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. След срещи във Вашингтон той изрази предпазлив оптимизъм, че все още е възможно да бъде намерено дипломатическо решение, вместо конфликтът да премине в нова фаза.

Дипломатическата активност се провежда на фона на продължаващата несигурност около намеренията на американската администрация. САЩ не са изключили нови удари срещу Иран след междинните избори на 3 ноември, но към момента няма потвърждение за започване на нова широкомащабна военна операция.

Ново напрежение между Париж и Техеран

Отношенията между Франция и Иран също се влошиха. Париж обвини Техеран, че стои зад кибератака срещу системи за охлаждане в около 700 супермаркета във Франция през октомври. Иранският посланик беше извикан във френското външно министерство, а Париж предупреди, че може да предприеме допълнителни мерки, включително на европейско равнище.

На този фон френското правителство се опитва да запази дипломатическия натиск върху Иран, без да допусне ново разрастване на военните действия. Следващите разговори в рамките на Г-7 и контактите с Катар ще покажат дали ще бъде постигнат напредък към ограничаване на конфликта.

Източници: in.marketscreener.com, apnews.com, reutersconnect.com


Франция
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