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Иран отрече да стои зад кибератаките по фризери във Франция
  Тема: Иранската криза

Иран отрече да стои зад кибератаките по фризери във Франция

10 Ноември, 2026 17:12 485 2

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  • супермаркети-
  • киберсигурност

Техеран нарече обвиненията на Париж необосновани. Франция твърди, че зад атаката срещу около 700 супермаркета стои иранският революционен корпус

Иран отрече да стои зад кибератаките по фризери във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран отрече да е участвал в кибератаките срещу хладилници и фризери в около 700 супермаркета във Франция. Иранското външно министерство определи обвиненията на Париж като „необосновани и тенденциозни“ и осъди политиката на отправяне на обвинения срещу Техеран.

Франция обвини Иран за атаката на 9 ноември. Външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че операцията е извършена от Корпуса на гвардейците на ислямската революция. По думите му нападението е било безпрецедентно по мащаб и е представлявало киберсаботаж срещу френска територия.

Температурите са били повишени дистанционно

Атаката е извършена през нощта на 11 срещу 12 октомври. Нападателите са получили дистанционен достъп до системите, управляващи охлаждането, и са повишили температурите в хладилниците и фризерите. Това е принудило магазините да изхвърлят големи количества пресни и замразени продукти.

Засегнати са около 700 от приблизително 10 000 супермаркета във Франция. Сред веригите с проблеми са Carrefour, Monoprix, Intermarché и Coopérative U. Френските власти съобщиха, че последиците са включвали и материални щети, а при част от обектите са възникнали пожари.

Париж подготвя европейски санкции

На 10 ноември Франция призова иранския посланик заради случая. Париж заяви, че ще търси санкции на европейско ниво срещу лицата, които смята за отговорни за атаката.

Баро заяви, че Франция „не изключва нищо“ и ще предприеме мерки, които смята за пропорционални и необходими, за да възпре нови нападения. Той уточни, че част от възможните действия може да не бъдат обявени публично.

Френското разследване продължава, а Иран отхвърля отговорността. На 2 ноември подобни проблеми с хладилни и фризерни системи бяха регистрирани и в други европейски държави, включително Белгия, Люксембург, Ирландия, Естония и Швеция. Все още няма публично потвърждение, че всички тези инциденти са дело на един и същ извършител.

Източници: efe.com, apnews.com, afp.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    1 1 Отговор
    Стана модерно за всеки гаф или проява на некадърност, да се обвинява я Русия, я Иран. И никога не са виновни "здравите" сили, както и политиците на самата пострадала западна страна.
    Но никой не вярва вече на некадърните европейски "лидери". Те и затова стоят в коридора пред залата, където се водят преговори между Русия и САЩ (Украйна е просто обслужващия персонал).

    17:37 10.11.2026

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