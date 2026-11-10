Грета Тунберг на COP31: Всичко, което обичаме, е заложено на карта

Грета Тунберг пристигна на конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия, Турция, и предупреди, че климатичните промени „застрашават всичко“. „Всичко и всички, които обичаме, са заложени на карта“, заяви шведската активистка пред журналисти.

Тунберг призова правителствата да поставят хората и планетата пред печалбите и геополитическата власт. „Трябва да действаме така, че да защитаваме и да носим полза на хората, вместо постоянно да жертваме глобалното мнозинство и самата планета, на която живеем, заради малцина, които трупат невъобразими печалби и поддържат геополитическа власт“, каза тя.

Критика към климатичните конференции

Активистката определи ежегодните конференции на ООН за климата като „зелено измити циркове“ - израз, с който критикува представянето на институции и държави като ангажирани с опазването на околната среда без достатъчно конкретни действия.

„Разбира се, от решаващо значение е да продължим да правим всичко възможно, защото това е възможност да мобилизираме хората“, заяви Тунберг. По думите ѝ активистите са на конференцията, за да притискат политиците да изпълнят обещанията, които дават от десетилетия.

Тя каза още, че COP конференциите не са достатъчни, за да предотвратят климатична катастрофа. Според Тунберг са необходими структурни промени, тъй като настоящите политически и икономически системи са станали несъвместими с човешката природа.

Първо участие след COP26

Това е първото участие на Тунберг в конференция на ООН за климата след COP26 в Глазгоу през 2021 г., когато тя определи обещанията на световните лидери като „бла, бла, бла“.

COP31 се провежда в Анталия след година, белязана от горещи вълни и други климатични бедствия. Тунберг се очаква да остане на форума за няколко дни.

Тя отправи критики и към избора на Турция за домакин на конференцията. „Не можем да си затваряме очите пред факта, че страната домакин нарушава редица основни човешки права“, заяви активистката.

Източници: apnews.com, theguardian.com, turkishminute.com