Грета Тунберг на COP31: Всичко, което обичаме, е заложено на карта

Грета Тунберг пристигна на конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия, Турция, и предупреди, че климатичните промени „застрашават всичко“. „Всичко и всички, които обичаме, са заложени на карта“, заяви шведската активистка пред журналисти.
Тунберг призова правителствата да поставят хората и планетата пред печалбите и геополитическата власт. „Трябва да действаме така, че да защитаваме и да носим полза на хората, вместо постоянно да жертваме глобалното мнозинство и самата планета, на която живеем, заради малцина, които трупат невъобразими печалби и поддържат геополитическа власт“, каза тя.
Критика към климатичните конференции
Активистката определи ежегодните конференции на ООН за климата като „зелено измити циркове“ - израз, с който критикува представянето на институции и държави като ангажирани с опазването на околната среда без достатъчно конкретни действия.
„Разбира се, от решаващо значение е да продължим да правим всичко възможно, защото това е възможност да мобилизираме хората“, заяви Тунберг. По думите ѝ активистите са на конференцията, за да притискат политиците да изпълнят обещанията, които дават от десетилетия.
Тя каза още, че COP конференциите не са достатъчни, за да предотвратят климатична катастрофа. Според Тунберг са необходими структурни промени, тъй като настоящите политически и икономически системи са станали несъвместими с човешката природа.
Първо участие след COP26
Това е първото участие на Тунберг в конференция на ООН за климата след COP26 в Глазгоу през 2021 г., когато тя определи обещанията на световните лидери като „бла, бла, бла“.
COP31 се провежда в Анталия след година, белязана от горещи вълни и други климатични бедствия. Тунберг се очаква да остане на форума за няколко дни.
Тя отправи критики и към избора на Турция за домакин на конференцията. „Не можем да си затваряме очите пред факта, че страната домакин нарушава редица основни човешки права“, заяви активистката.
Източници: apnews.com, theguardian.com, turkishminute.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 урко
22:40 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Знайко
Какво доживях, учира-недоучила тинейджърка да дава акъл на президенти и професори.
Коментиран от #16
22:42 10.11.2026
5 Ние вече се борим с климатичните промени
22:42 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тая сви ня
Коментиран от #17
22:45 10.11.2026
8 Джихади Йово
Коментиран от #14
22:46 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Весело
22:51 10.11.2026
12 Не се Сърди Човече
22:55 10.11.2026
13 Климатична активаторка
Спри да пишеш тия бози в нетрезво състояние излагаш се пияндурнико
22:59 10.11.2026
14 така е
До коментар #8 от "Джихади Йово":Смятай колко въглероден диоксид отделя. После кравите били виновни за глобалното затопляне ли беше, застудяване ли, абе какво и да е глобално там. Затлъстяването най-често се причинява от липса на движение. Докато я разхождаха с частните самолети и яхти на Ротшилд, за да я доставят до поредния протест или публична изява, детето стана просто една жена с наднормено тегло. Така преминава световната слава.
22:59 10.11.2026
15 Атина Палада
23:00 10.11.2026
16 Климатична активаторка
До коментар #4 от "Знайко":По важното е да е открила аналната любов
Че ми се вижда неощастлевена таз девойка
23:00 10.11.2026
17 Що па да е двиня
До коментар #7 от "Тая сви ня":Теняк е девойката , поема го без гума и не плюва семето
23:02 10.11.2026
18 Тодор Колев
23:02 10.11.2026