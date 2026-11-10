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Грета Тунберг на COP31: Всичко, което обичаме, е заложено на карта
  Тема: Известни личности

Грета Тунберг на COP31: Всичко, което обичаме, е заложено на карта

10 Ноември, 2026 22:37 543 18

  • грета тунберг-
  • климатични промени-
  • cop31-
  • антарлия-
  • турция

Климатичната активистка призова лидерите да поставят хората и планетата пред печалбите и властта

Грета Тунберг на COP31: Всичко, което обичаме, е заложено на карта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Грета Тунберг пристигна на конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия, Турция, и предупреди, че климатичните промени „застрашават всичко“. „Всичко и всички, които обичаме, са заложени на карта“, заяви шведската активистка пред журналисти.

Тунберг призова правителствата да поставят хората и планетата пред печалбите и геополитическата власт. „Трябва да действаме така, че да защитаваме и да носим полза на хората, вместо постоянно да жертваме глобалното мнозинство и самата планета, на която живеем, заради малцина, които трупат невъобразими печалби и поддържат геополитическа власт“, каза тя.

Критика към климатичните конференции

Активистката определи ежегодните конференции на ООН за климата като „зелено измити циркове“ - израз, с който критикува представянето на институции и държави като ангажирани с опазването на околната среда без достатъчно конкретни действия.

„Разбира се, от решаващо значение е да продължим да правим всичко възможно, защото това е възможност да мобилизираме хората“, заяви Тунберг. По думите ѝ активистите са на конференцията, за да притискат политиците да изпълнят обещанията, които дават от десетилетия.

Тя каза още, че COP конференциите не са достатъчни, за да предотвратят климатична катастрофа. Според Тунберг са необходими структурни промени, тъй като настоящите политически и икономически системи са станали несъвместими с човешката природа.

Първо участие след COP26

Това е първото участие на Тунберг в конференция на ООН за климата след COP26 в Глазгоу през 2021 г., когато тя определи обещанията на световните лидери като „бла, бла, бла“.

COP31 се провежда в Анталия след година, белязана от горещи вълни и други климатични бедствия. Тунберг се очаква да остане на форума за няколко дни.

Тя отправи критики и към избора на Турция за домакин на конференцията. „Не можем да си затваряме очите пред факта, че страната домакин нарушава редица основни човешки права“, заяви активистката.

Източници: apnews.com, theguardian.com, turkishminute.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 урко

    3 7 Отговор
    Грета си е пич, Браво...

    22:40 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Знайко

    8 0 Отговор
    Тази Тумберг зявърши ли 7-ми клас? Още в 6 клас спря да ходи на училище и почна да протестира по улиците.

    Какво доживях, учира-недоучила тинейджърка да дава акъл на президенти и професори.

    Коментиран от #16

    22:42 10.11.2026

  • 5 Ние вече се борим с климатичните промени

    6 0 Отговор
    Закачихме капачките за бутилките, надухме цените на горивата с акцизи и изнесохме мръсните производства от богатите страни в бедните.

    22:42 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тая сви ня

    6 0 Отговор
    До кога ще я показвате бе

    Коментиран от #17

    22:45 10.11.2026

  • 8 Джихади Йово

    7 0 Отговор
    Таз тетка не роди ли вече? Гледам станала 100 кила (поне)..

    Коментиран от #14

    22:46 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Весело

    3 0 Отговор
    Китайците яко изхвърлят СО2 за да произвеждат "екологични" слънчеви панели, батерии, електромобили ... и да ги продават на "зелена" Европа. А резултата е, че Евпопа от индустриално общество се превръща в консуматорско общество. Следващият етап на "развитие" ще дойде много скоро и е: безработно, гладно и мръзнещо евро-общество.

    22:51 10.11.2026

  • 12 Не се Сърди Човече

    1 0 Отговор
    Когато мр Дони и Вова си разиграват кончето. Когато се дава глас на идиот означава че и те са идиоти.

    22:55 10.11.2026

  • 13 Климатична активаторка

    1 0 Отговор
    Ганчев ти е едно просто пиянде

    Спри да пишеш тия бози в нетрезво състояние излагаш се пияндурнико

    22:59 10.11.2026

  • 14 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Джихади Йово":

    Смятай колко въглероден диоксид отделя. После кравите били виновни за глобалното затопляне ли беше, застудяване ли, абе какво и да е глобално там. Затлъстяването най-често се причинява от липса на движение. Докато я разхождаха с частните самолети и яхти на Ротшилд, за да я доставят до поредния протест или публична изява, детето стана просто една жена с наднормено тегло. Така преминава световната слава.

    22:59 10.11.2026

  • 15 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Интересно съвпадение е , че антиеколозите се припокриват плътно с путинистите. Аз лично, без да претендирам за изчерпателност, го отдавам на това, че в главите им има дупки в които се пускат копейките. Всичко друго излита през дупката.

    23:00 10.11.2026

  • 16 Климатична активаторка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Знайко":

    По важното е да е открила аналната любов

    Че ми се вижда неощастлевена таз девойка

    23:00 10.11.2026

  • 17 Що па да е двиня

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тая сви ня":

    Теняк е девойката , поема го без гума и не плюва семето

    23:02 10.11.2026

  • 18 Тодор Колев

    0 0 Отговор
    И какво кара хората да ненавиждат опитите да се спаси планетата?

    23:02 10.11.2026

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