В навечерието на 31-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP31) министърът на околната среда на Тайван Пенг Чи-минг представи в авторска статия визията на страната за справяне с климатичните предизвикателства, прехода към нулеви нетни емисии и укрепването на международното сътрудничество. В изложението си министърът очертава конкретните мерки, предприети от Тайван в изпълнение на неговите климатични ангажименти, и подчертава значението на пълноценното участие на страната в глобалното управление на климатичните промени.

"Мобилизиране на глобални действия за ускоряване на изпълнението на климатичните ангажименти

През 2026 г. екстремните горещини продължиха да обхващат целия свят, като в много региони бяха регистрирани исторически високи температури. Западна Европа преживя най-горещия юни, откакто се водят измервания. Тези температури задълбочиха засушаванията, засилиха горските пожари и оказаха натиск върху водните ресурси. Това се отрази неблагоприятно на общественото здраве, енергийните доставки и икономическата активност. Тайван също се сблъска с климатични рискове, включително екстремни горещини, обилни валежи и тайфуни. Изменението на климата се превърна в общо предизвикателство със сериозни последици за социалната стабилност, индустриалното развитие и националната устойчивост.

На този фон глобалното управление на климатичните промени преминава отвъд формулирането на цели и ангажименти към тяхното конкретно изпълнение. На тазгодишната конференция COP31 участниците ще поставят акцент върху принципите на диалога, консенсуса и действията, като същевременно ще работят за превръщането на ангажиментите в конкретни и проследими резултати. Въпреки че Тайван не е страна по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), той продължава да работи в областта на климатичното управление в духа на Парижкото споразумение. След като през 2025 г. представи своите национално определени приноси до 2035 г., Тайван вече превръща целите си за намаляване на емисиите в конкретни действия на множество държавни институции за осъществяване на зелен индустриален преход, кръгово използване на ресурсите, адаптация към изменението на климата и справедлив преход. Страната също така си сътрудничи с международни партньори за разработването на практически решения.

Съобразяване с международните норми и постигане на конкретно намаляване на емисиите чрез прозрачно управление

Член 4 от Парижкото споразумение призовава страните постепенно да засилват своите планове за смекчаване на изменението на климата и да изпълняват национално определените си приноси. Разширената рамка за прозрачност, предвидена в член 13, изисква последователна и проследима информация за оценка на напредъка в изпълнението на климатичните действия.

В съответствие с тези международни норми тази година Тайван официално одобри третия етап от своите програми за действие за намаляване на емисиите на парникови газове в шест сектора, обхващащи периода 2026–2030 г. Тези програми обхващат енергетиката, промишленото производство, жилищните и търговските сгради, транспорта, селското стопанство и околната среда, като включват 20 водещи плана за действие за смекчаване на изменението на климата, годишни цели за емисиите и 63 показателя за изпълнение. Те допълнително интегрират националните цели за смекчаване на изменението на климата в секторните политики и позволяват ежегодно наблюдение и оценка.

Последната национална инвентаризация на парниковите газове на Тайван показва също, че през 2024 г. нетните емисии на парникови газове са били с 6,59% по-ниски спрямо равнищата от 2005 г., като отбелязват спад за трета поредна година. През същия период реалният брутен вътрешен продукт продължава да нараства, докато интензивността на емисиите на въглероден диоксид намалява с 48,59%. Това показва постепенно отделяне на икономическия растеж от въглеродните емисии.

Що се отнася до прозрачността, Тайван следва препоръчителните рамки, установени от Междуправителствения комитет по изменение на климата и Парижкото споразумение. Страната редовно публикува съответните документи, включително национално определените си приноси, двугодишни доклади за прозрачност и национални доклади за инвентаризация на емисиите, в съответствие с международната практика. Чрез ясно определени насоки за намаляване на емисиите, секторни действия и прозрачна информация Тайван ще продължи да оценява своя напредък и да превръща климатичните ангажименти в измерими и проследими резултати.

Стремеж към нулеви нетни емисии и нулеви отпадъци за повишаване на индустриалната конкурентоспособност в условията на зелен преход

За да ускори зеления индустриален преход, тази година Тайван започна да събира такси за въглеродни емисии като част от усилията си да превърне ценообразуването на въглеродните емисии в ключов политически инструмент за декарбонизация на промишлеността. Системата за събиране на таксите е обвързана с доброволни планове за намаляване на емисиите и преференциални ставки, които насърчават предприятията да интегрират намаляването на емисиите в своите инвестиционни и оперативни решения.

През първата година от събирането ѝ таксата за въглеродни емисии до момента е генерирала приходи в размер на 4,97 млрд. нови тайвански долара, които постъпват във Фонда за управление на парниковите газове – специализиран фонд за финансиране на усилията за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата. Фондът предоставя кредитни гаранции по заеми и субсидии за лихви с цел оптимизиране на дейностите. Междувременно бяха обнародвани Правилата за предоставяне на субсидии за технологии за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата, които имат за цел да подкрепят технологиите за намаляване на емисиите и мерките за адаптация. Чрез разнообразни инструменти като субсидии, финансиране и споделяне на риска рамката на Тайван ще привлече повече частен капитал в подкрепа на прехода към нулеви нетни емисии.

На следващия етап постепенно ще бъде разработена система за ограничаване и търговия с емисии. Тя ще носи наименованието Тайванска система за търговия с емисии (TW-ETS) и ще допринесе за изграждането на диверсифицирана рамка за ценообразуване на въглеродните емисии, в която таксата за въглеродни емисии и системата за търговия с емисии ще функционират паралелно.

Неотдавна Обединеното кралство включи тайванската такса за въглеродни емисии сред схемите за ценообразуване на въглеродните емисии, отговарящи на условията на неговия Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите. Това ще позволи за отговарящите на условията тайвански продукти да се ползват приспадания на платената цена на въглеродните емисии съгласно приложимите правила, отбелязвайки важна стъпка в изграждането на връзки между тайванската рамка за ценообразуване на въглеродните емисии и международните системи.

Индустриалният преход към нулеви нетни емисии трябва да надхвърли управлението на енергията и въглеродните емисии и да обхване начина, по който се използват ресурсите. Тази година Тайван приключи измененията в Закона за насърчаване на кръговото използване на ресурсите и Закона за управление на отпадъците, измествайки фокуса на управленските усилия от третирането на отпадъците в края на производствения процес към управление на целия жизнен цикъл на продуктите.

Правителството определи осем основни направления на кръговата икономика: храни, пластмаси, текстил, здравеопазване, строителство, електроника, неорганични ресурси и индустрии, основани на кръговия модел. Понастоящем в сектора на кръговата икономика функционират 69 борсово регистрирани дружества, които генерират общи годишни приходи от над 1 трилион нови тайвански долара. Това показва, че кръговата икономика постепенно се оформя като мащабна зелена индустрия.

Тайван продължава да насърчава въвеждането на цифрови продуктови паспорти, намаляването на употребата на пластмаса при източника и повторната употреба. Чрез законодателство, индустриално сътрудничество и цифрови иновации Тайван се стреми да ускори кръговото използване на ресурсите и постигането на нулеви отпадъци, да намали зависимостта си от първични суровини и да ограничи въглеродното си натоварване. Това ще подобри сигурността на ресурсите, устойчивостта на веригите за доставки и зелената конкурентоспособност.

Укрепване на климатичната устойчивост и интегриране на адаптацията в националното планиране и ежедневието

Член 7 от Парижкото споразумение определя глобална цел за повишаване на адаптивния капацитет, укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към изменението на климата. На COP30 участниците приеха Belém Adaptation Indicators, за да насочат по-нататъшното изпълнение на Глобалната цел за адаптация към измерими и проследими действия. Тайван продължава да се съобразява с международните усилия за адаптация, като интегрира оценките на климатичните рискове в националното и местното управление и укрепва устойчивостта към климатични явления като екстремни горещини и проливни валежи.

В отговор на нарастващия риск от горещини тази година Тайван използва сценарий за екстремни температури от 40°C, за да развие междуведомствени стратегии за адаптация, като подобри готовността и координацията в областта на общественото здраве, енергетиката, транспорта, безопасността на труда и подкрепата за уязвимите групи.

Освен това, по указание на президента Лай Чинг-те, Тайван създаде национален Комитет за насърчаване на градското лесовъдство с цел изпълнение на Националната програма за зелена корона. Тази инициатива превръща градското лесовъдство в елемент от националната инфраструктура за устойчивост и интегрира технологии за дистанционно наблюдение чрез LiDAR, триизмерни цифрови двойници и микроклиматични данни, за да идентифицира точно зоните с високи температури и недостатъчно засенчване. По този начин се създава устойчива наземна зелена мрежа, която постига баланс между адаптацията към изменението на климата и общественото здраве.

Тайван ще разработи закон за градските гори, който ще насърчава професионалното сертифициране в областта на опазването на дърветата, като същевременно ще стимулира кръговото използване на дървесината с висока добавена стойност. Чрез насочване на корпоративни ресурси в областта на екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG) и насърчаване на местните общности да поемат грижа за зелените площи Тайван ще създаде местни демонстрационни зони, използвайки експертния опит на частния сектор и нововъзникващите технологии за повишаване на устойчивостта на градовете към екстремни климатични явления и природни бедствия.

Осъществяване на справедлив преход и мобилизиране на обществото за постигане на нулеви нетни емисии

В преамбюла на Парижкото споразумение се подчертава необходимостта да се вземат предвид императивите на справедливия преход за работната сила и създаването на достоен труд и качествени работни места. През последните години в рамките на РКООНИК бяха задълбочени дискусиите относно енергетиката, промишлеността, труда и социалните измерения на прехода.

На COP30 участниците постигнаха напредък по механизмите, свързани със справедливия преход, като укрепиха международното сътрудничество, техническата помощ, изграждането на капацитет и обмена на знания, така че в хода на прехода към нулеви нетни емисии да бъдат отчетени потребностите и възможностите за развитие на различните групи.

Тайван превърна принципа „никой да не бъде изоставен“ в основополагащ принцип на своя преход към нулеви нетни емисии и чрез Закона за противодействие на изменението на климата създаде управленска основа за осъществяването на справедлив преход.

За да осигури справедлив преход при прилагането на политиките за намаляване на въглеродните емисии, тази година Тайван провежда консултации със заинтересованите страни в шест основни сектора – енергетика, промишлено производство, жилищни и търговски сгради, транспорт, селско стопанство и околна среда. Чрез събиране на широк спектър от обществени мнения и ангажиране на всеки сектор с разглеждането и предоставянето на отговор на получената обратна връзка се подобрява междуведомственото сътрудничество.

Впоследствие Тайван ще обедини секторните политики, за да разработи общонационален план за действие за справедлив преход, създавайки политическа рамка на национално равнище и гарантирайки, че общественото участие ще остане съществен компонент от планирането и изпълнението на политиките за нулеви нетни емисии.

Тази година Тайван използва Фонда за управление на парниковите газове, за да обедини капацитета на различните сектори и да подкрепи работниците, индустриите, регионите и групите, засегнати от прехода. Това ще допринесе за развитието на квалифицирани кадри за зелени работни места, нисковъглеродния преход на малките и средните предприятия, подкрепата за уязвимите групи, участието на местните общности и управлението на прехода.

Укрепване на глобалните партньорства за съвместно разработване на климатични решения

Член 6 от Парижкото споразумение насърчава доброволното сътрудничество за постигане на по-амбициозни климатични действия, като същевременно стимулира устойчивото развитие въз основа на принципите на екологичната цялост, прозрачността и избягването на двойното отчитане. С преминаването на съответните договорености към етапа на изпълнение международното климатично сътрудничество се разширява отвъд политическия диалог и обхваща проекти за смекчаване на изменението на климата, технологично сътрудничество, изграждане на капацитет и инвестиции, които представляват важни средства за ускоряване на изпълнението на Парижкото споразумение.

Тайван развива своята климатична дипломация чрез прагматични действия. Миналата година Тайван подписа меморандум за разбирателство за сътрудничество в рамките на Парижкото споразумение със своя дипломатически съюзник Парагвай. Днес двете страни работят по изпълнението на 12 плана за действие в областта на управлението на околната среда, като по този начин осъществяват глобални климатични действия и същинско екологично сътрудничество чрез споделяне на технологии, диалог между младите хора и обмен в областта на кръговата икономика.

Турция определи COP31 като „Конференцията на бъдещето“, подчертавайки, че ангажиментът е декларация за намерение, докато изпълнението е израз на доверие. В момент, когато глобалното управление на климатичните промени навлиза в решаваща фаза, съсредоточена върху практическите действия и резултатите, Тайван ще продължи да задълбочава глобалните си партньорства чрез прагматично взаимодействие, конкретен принос и споделяне на своя опит в прехода към нулеви нетни емисии.

Тайван търси международна подкрепа за своето пълноценно участие в Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и в глобалните усилия за управление на климатичните промени. Страната е твърдо убедена, че постигането на целите на Парижкото споразумение изисква участието на всеки партньор, който има капацитета и желанието да действа.

Тайван е готов да си сътрудничи с други държави, за да превърне климатичните ангажименти в действия и заедно с тях да изгради по-устойчиво и жизнеспособно бъдеще с нулеви нетни емисии".