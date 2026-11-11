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Локомотив и пет вагона на експрес дерайлираха в Индия ВИДЕО

Локомотив и пет вагона на експрес дерайлираха в Индия ВИДЕО

11 Ноември, 2026 06:53 598 1

  • индия-
  • железопътен транспорт-
  • влакова катастрофа-
  • асам-
  • колката–сайранг експрес

Инцидентът е станал край гара Дигару в щата Асам. Има противоречиви данни за ранени пътници, но засега няма потвърдени жертви

Локомотив и пет вагона на експрес дерайлираха в Индия ВИДЕО - 1
Снимка: zeebiz.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Локомотивът и пет вагона на „Колката–Сайранг Експрес“ дерайлираха край гара Дигару в индийския щат Асам. Инцидентът с влак №13125 е станал около 6:54 часа местно време в района на окръг Камруп Метрополитън.

Композицията е била приемана на гарата, за да бъде пропуснат друг влак. По предварителни данни, цитирани от Североизточната погранична железница, локомотивът не е успял да намали скоростта, което е довело до излизането от релсите на локомотива и пет вагона. Част от публикациите описват инцидента като дерайлиране на шест вагона, което показва разминаване в първоначалните сведения.

Противоречиви данни за пострадали

„Шест вагона на експреса „Сайранг“ дерайлираха на гара Дигару около 6:54 часа. Засега няма съобщения за жертви“, заяви пред медиите Капинджал Кишор Шарма, главен говорител на Североизточната погранична железница.

Железниците съобщават, че няма потвърдени жертви и ранени. NDTV обаче предаде информация за няколко пострадали пътници, като уточни, че точният им брой и състоянието им все още не са установени. Други индийски медии също съобщиха за ранени, без да посочат окончателен брой.

Влакът пътува по железопътната връзка между Сайранг в щата Мизорам и Колката. След инцидента пътниците са били прехвърляни към алтернативна композиция, за да продължат към своите дестинации.

Започна възстановяване на движението

На място са изпратени висши железопътни служители, спасителни екипи и инженери. Започнали са действия по освобождаване на релсовия път и възстановяване на движението през гара Дигару.

Причините за дерайлирането и размерът на материалните щети предстои да бъдат изяснени. Към момента железопътните власти не са обявили окончателни данни за броя на засегнатите пътници или за евентуални промени в разписанието.

Източници: ndtv.com, newindianexpress.com, economictimes.indiatimes.com


Индия
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  • 1 Рускиня

    1 0 Отговор
    Изпращаме 2026 г с лош спомен нещастията, който се случиха. Война Украйна, голямата влакова катастрофа в Испания, Убити в Краков, загиналите на ТМ Тракия, дерайлиралият влак в Индия.
    Остава още месец и малко до края на годината, дано да не се случат други нещастия на на Земя!
    П.П.
    Моя близка днес приета в болница с останали ѝ часове да е с нас!
    Желая здраве на всички.

    07:53 11.11.2026

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