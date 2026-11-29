Движението на влаковете Eurostar между Лил и Брюксел беше нарушено след инцидент по линията, станал на 28 ноември. На следващия ден закъснения и отменени курсове засегнаха пътниците по направленията между Лондон, Лил, Брюксел и Париж.

Eurostar съобщи, че аварийни служби работят по случая. „Влаковете между Лондон и Лил/Брюксел и между Париж и Брюксел са с нарушения заради действията на аварийните служби след инцидент по линията между Лил и Брюксел“, посочи компанията в актуализацията си за движението.

Отменени са няколко конкретни курса

Eurostar отмени влакове 9117 и 9039 между гара Лил-Европа и брюкселската гара Миди/Зюйд. Отменен беше и влак 9047 на гара Париж Север, след като последиците от инцидента продължиха да се отразяват на разписанието.

При влак 9143 беше променен маршрутът с отпадане на спирката на гара Амстердам Централ. Компанията предупреди пътниците да проверяват статуса на конкретния си влак и да следват указанията, изпратени към резервациите им.

Eurostar не съобщава публично какъв точно е инцидентът по линията, нито дали има пострадали. Информацията за намесата на аварийните служби е единственото посочено обяснение за прекъсванията.

Подобен случай засегна поне 17 влака през 2025 г.

Нарушенията по маршрута между Франция и Белгия не са без прецедент. През август 2025 г. електрически инцидент по железопътната инфраструктура между Париж и Арас доведе до отмяната на най-малко 17 влака Eurostar по направленията към Лондон, Брюксел и Амстердам, а част от закъсненията достигнаха два часа.

За настоящия случай не е посочен срок за пълното възстановяване на движението. Засегнатите пътници трябва да проверят актуалния статус на своя курс преди пътуване, тъй като закъсненията по един участък могат да се прехвърлят и към влаковете от Лондон и Париж.

Източници: straitstimes.com, lemonde.fr