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Повреден е кораб на ADNOC след нападение в ОАЕ
  Тема: Иранската криза

Повреден е кораб на ADNOC след нападение в ОАЕ

11 Ноември, 2026 14:40 540 1

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Инцидентът е станал в териториалните води на емирствата в Арабския залив. Компанията не съобщава името на кораба, размера на щетите или кой стои зад атаката

Повреден е кораб на ADNOC след нападение в ОАЕ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от корабите на базираната в Абу Даби компания ADNOC Logistics & Services е повреден при нападение в териториалните води на Обединените арабски емирства, съобщи самата компания чрез Emirates News Agency (WAM). Инцидентът е станал следобед на 10 ноември в Арабския залив.

„Действията по реагиране от страна на съответните екипи продължават, а допълнителна информация ще бъде предоставена при появата на нови данни“, заяви ADNOC Logistics & Services.

Компанията не посочва името или вида на кораба. Не са обявени също размерът на щетите, използваното оръжие, наличието на пострадали членове на екипажа или предполагаемият извършител. ADNOC Logistics & Services призова обществеността да се доверява само на официални източници и да не разпространява слухове и непроверена информация.

Отделен сигнал за удар по танкер край Оман

В същия ден британският център за морски търговски операции UKMTO съобщи за танкер, ударен от неидентифициран снаряд на около 19 морски мили североизточно от Лима, Оман. Според публикуваната информация екипажът е в безопасност, а данни за замърсяване на морето няма.

Корабът, за който съобщава UKMTO, не е идентифициран. Към момента не е установено дали този случай е свързан с повредения кораб на ADNOC Logistics & Services, или става дума за два отделни инцидента.

Поредна атака срещу търговското корабоплаване

Новината идва на фона на поредица от атаки срещу търговски кораби в района на Арабския залив, Ормузкия проток и крайбрежието на Оман. По-рано през годината кораби, управлявани от ADNOC Logistics & Services, също са били атакувани при преминаване през Ормузкия проток, като при един от предишните инциденти са били съобщени жертва и ранени членове на екипажа.

Последиците от новото нападение за движението на кораба, товарите и морския трафик остават неизвестни. Компанията не е обявила кога ще приключи оценката на щетите и дали плавателният съд ще продължи курса си. Следващите официални съобщения се очаква да внесат яснота за състоянието на кораба, екипажа и причините за нападението.

Източници: wam.ae, thenationalnews.com, shippingtelegraph.com


Обединени Арабски Емирства
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