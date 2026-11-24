Трима души са ранени при нападение на маскиран човек в партийния офис на Зелените в германския град Шверте. Нападателят е нахлул по време на заседание на фракцията, насочил се е към политик и след това е успял да избяга.

Случаят е станал в понеделник вечерта, 23 ноември, в офиса на улица „Брюкщрасе“ в центъра на Шверте, югоизточно от Дортмунд. По първоначални данни в помещенията са се намирали повече от десет души. Пострадалите са откарани в болници, като поне един от тях е транспортиран с линейка.

Полицията е изпратила значителни сили на място и е започнала издирване на предполагаемия извършител. Първоначалната акция не е довела до задържането му. Криминалисти са обезопасили района и са събрали следи около офиса.

Проверява се ролята на пожарогасител

Според BILD нападателят е носел малък пожарогасител. По-късно в храст близо до партийния офис е открит пожарогасител, но засега няма потвърждение, че именно той е бил използван при нападението.

Как точно са били причинени нараняванията, не е изяснено. Официалните данни за тежестта на травмите също не са съобщени. Полицията потвърди пред германски медии, че няколко души са били откарани в болница, но първоначално не уточни дали всички са ранени.

Държавна сигурност поема разследването

Отделът за държавна сигурност към полицията в Дортмунд е поел разследването, тъй като се проверява подозрение за политически мотивирано престъпление. Това не означава, че политическият мотив е установен. Причината за нападението остава неизвестна.

Разследващите проверяват и стикер, поставен на външния прозорец на офиса, но засега няма данни дали той е свързан със случилото се. Не е съобщено и дали полицията разполага с нова информация за самоличността или местонахождението на нападателя.

Източници: bild.de, tagesschau.de, n-tv.de