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„Грузинска мечта“ мобилизира избирателите си и за 2028 г
  Тема: Избори

„Грузинска мечта“ мобилизира избирателите си и за 2028 г

11 Ноември, 2026 15:55 540 3

  • грузия-
  • грузинска мечта-
  • парламентарни избори-
  • опозиция-
  • конституционен съд

Депутатът Леван Мачавариани заяви, че управляващата партия очаква да повтори резултата си от предишните избори. Той отправи предупреждение към опозицията да изчака решението на Конституционния съд

„Грузинска мечта“ мобилизира избирателите си и за 2028 г - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващата в Грузия партия „Грузинска мечта“ ще мобилизира отново избирателите си за парламентарните избори през 2028 г. Това заяви депутатът от парламентарното мнозинство Леван Мачавариани пред грузинската обществена телевизия.

„Убеден съм, че през 2028 г. отново ще успеем да мобилизираме нашите избиратели“, каза Мачавариани. По думите му повече от 1 милион поддръжници на партията са гласували за нея на парламентарните избори през 2024 г., а почти същият брой са я подкрепили и на местните избори през 2025 г.

„Разбира се, отново ще повторим същия резултат“, заяви депутатът, без да уточни дали има предвид броя на гласовете или изборния резултат на партията като процент.

Депутатът обвърза изборите с делото срещу опозицията

Мачавариани свърза подготовката за вота през 2028 г. с делото, внесено от „Грузинска мечта“ в Конституционния съд. Искът е насочен срещу пет опозиционни формации – „Единно национално движение“, „Коалиция за промяна“, „Силна Грузия – Лело“, „Федералистите“ и партията „За Грузия“ на бившия премиер Георги Гахария.

„Те първо трябва да изчакат решението на Конституционния съд, а след това ще видим коя от тези партии ще остане на политическата сцена“, каза Мачавариани.

Изслушванията по делото продължават. На 11 ноември от залата бяха отстранени опозиционният лидер Ника Гварамия и адвокатът Майя Копалейшвили след спор с председателстващия съдия Реваз Надариа.

Опозицията призова за бойкот

Изявлението на Мачавариани дойде след призив от страна на Георги Бутикашвили от „Коалиция за промяна“ за бойкот на парламентарните избори през 2028 г. Според него управляващата партия не трябва да бъде оставена да проведе вота, а опозицията трябва да разчита на масови протести и гражданска съпротива.

Бутикашвили твърди, че евентуалната забрана на опозиционни партии ще остави избирателите без реален политически избор. Управляващата партия отхвърля тези обвинения и настоява, че искът в Конституционния съд е свързан с действия, които според нея застрашават конституционния ред.

Редовните парламентарни избори в Грузия трябва да се проведат през 2028 г. До тях политическата конфронтация се очаква да бъде свързана най-вече с изхода от делото срещу опозиционните партии и с това кои формации ще могат да участват в изборната надпревара.

Източници: 1tv.ge


Грузия
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  • 1 Някой

    0 1 Отговор
    Някъде говореха за Южна Джорджия и го свързах с Южна Грузия, само бе на южното полукълбо остров. ;) Води се на Великобритания.

    16:01 11.11.2026

  • 2 честен ционист

    0 1 Отговор
    Лаван ще спечели в Грузия през 2028, както и Моисей в България през 2027.

    16:01 11.11.2026

  • 3 Иоцова

    0 0 Отговор
    А партия "Мунчова лъжа" продължава да баламосва хората!

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