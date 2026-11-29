Премиерът на Испания Педро Санчес и лидерът на основната опозиционна Народна партия Алберто Нунес Фейхоо гласуваха в Мадрид и призоваха избирателите да участват масово в предсрочните парламентарни избори.

Санчес, който се кандидатира за нов мандат от Испанската социалистическа работническа партия, гласува около 9:15 часа в училище в района Монклоа-Аравака. „Днес Испания ще реши какво бъдеще иска за следващите четири години“, заяви премиерът и определи вота като най-силния инструмент на гражданите в демокрацията.

По-късно Санчес каза, че очаква „една от най-високите избирателни активности“ в демократичната история на страната. Той призова хората да гласуват масово, за да бъде по-точно представено общественото настроение в новия парламент, и настоя резултатът да бъде приет от всички политически сили.

Активността е по-висока спрямо изборите през 2023 г.

Към 14:00 часа местно време са гласували 45,7 процента от избирателите. Това е с повече от пет процентни пункта над активността на същия етап от парламентарните избори през 2023 г. Данните са на испанското вътрешно министерство. Гласуването продължава до 20:00 часа, а първите официални резултати се очакват около час след затварянето на секциите.

Право на глас имат около 38,7 милиона души. Избирателите определят състава на 350-местния Конгрес на депутатите и на Сената, в който се избират 209 представители. Сред гласоподавателите в Испания има 1,6 милиона души, които участват за първи път в парламентарни избори.

Фейхоо поиска вот „без страх“

Фейхоо гласува около 10:30 часа в училището „Рамиро де Маехту“ в Мадрид, където е учил Санчес. Лидерът на Народната партия призова испанците да гласуват „без страх“ и „с памет“.

„Испанският народ ще поеме кормилото и ще реши бъдещето, посоката и съдбата на Испания“, каза Фейхоо. Той определи изборите като възможен повратен момент и заяви, че резултатът трябва да бъде приет.

Според предварителните проучвания Народната партия има шанс да спечели най-много гласове, но вероятно ще се нуждае от подкрепата на крайнодясната „Вокс“, за да състави правителство. Партията на Сантяго Абаскал настоява за по-строг контрол върху миграцията, намаляване на данъците и отмяна на част от политиките на социалистическото управление.

Вотът беше предизвикан от жилищната криза

Предсрочните избори бяха насрочени, след като парламентът отхвърли правителствени мерки за облекчаване на жилищния натиск. Цените на имотите, високите наеми и разходите за живот се превърнаха в основни теми на кампанията.

Победителят ще трябва да осигури подкрепа за мнозинство от най-малко 176 депутати в 350-местния Конгрес. Ако кандидат за премиер не получи парламентарно доверие в рамките на установената процедура, Испания може да се изправи пред нови политически преговори и повторни избори.

Източници: euronews.com, new.streetinsider.com, elpais.com