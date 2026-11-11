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Премиерът на Пакистан пристигна в Анталия за COP31

Премиерът на Пакистан пристигна в Анталия за COP31

11 Ноември, 2026 15:59 548 1

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Шехбаз Шариф ще представи климатичните приоритети на страната и ще настоява за по-достъпно финансиране за развиващите се държави

Премиерът на Пакистан пристигна в Анталия за COP31 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф пристигна в Анталия, за да участва в срещата на световните лидери в рамките на COP31 – 31-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

Шариф пристигна в конферентната зала на форума на 11 ноември, където беше посрещнат от турския президент Реджеп Тайип Ердоган и генералния секретар на ООН Антониу Гутериш. Пакистанският премиер участва и в обща снимка с държавните и правителствените ръководители, присъстващи на срещата.

Акцент върху възобновяемата енергия

В изказването си Шариф представя климатичните приоритети на Пакистан и призовава за по-бързи и конкретни международни действия срещу последиците от климатичните промени. Сред основните теми са разширяването на слънчевата енергия, увеличаването на капацитета за производство на възобновяема енергия и преходът към по-чиста и устойчива икономика.

Пакистан поставя акцент и върху укрепването на подготовката при природни бедствия и развитието на системи за ранно предупреждение. Външното министерство на страната заяви, че Исламабад ще настоява за

предвидимо, достатъчно и достъпно климатично финансиране

за развиващите се държави, за да могат те да повишат устойчивостта си и да изпълняват целите за устойчиво развитие.

Участие в разговори за чистата енергия

В програмата на Шариф е включено и участие във високопоставен диалог за прехода към чиста енергия и електрификация, организиран от председателството на COP31. Форумът е посветен на инициативата „35 до 35“, свързана с разширяването на достъпа до електроенергия и ускоряването на енергийния преход.

Премиерът е придружаван от сенатор Шери Рехман, министъра на информацията Атауллах Тарар и съветника си Тарик Фатеми. В рамките на срещата са предвидени и двустранни разговори с турското ръководство и други държавни лидери.

COP31 се провежда в Анталия от 9 до 20 ноември. Срещата на световните лидери е насрочена за 11 и 12 ноември, а преговорите между делегациите продължават в рамките на двуседмичната климатична конференция.

Източници: vid.app.com.pk, dawn.com


Турция
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