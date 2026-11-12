Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Перу »
Папа Лъв XIV пристигна в Перу за финала на обиколката в Южна Америка
  Тема: Известни личности

Папа Лъв XIV пристигна в Перу за финала на обиколката в Южна Америка

12 Ноември, 2026 03:32 432 1

  • папа лъв xiv-
  • перу-
  • кеико фухимори-
  • католическа църква-
  • южна америка

Папата беше посрещнат от президента Кеико Фухимори и започна шестдневно посещение в страната, където е прекарал две десетилетия като мисионер и епископ

Папа Лъв XIV пристигна в Перу за финала на обиколката в Южна Америка - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV пристигна в Перу, където започна последният етап от 12-дневната си обиколка в Южна Америка. Самолетът му кацна във военновъздушната база в Каяо край Лима, а на пистата той беше посрещнат от президента Кеико Фухимори.

Две деца поднесоха цветя на папата, който ги прегърна. На церемонията участва и детският хор „Симфония за Перу“. Според Ватикана около 3 милиона души са се събрали по маршрута на кортежа към президентския дворец.

„Обичаме го толкова много, защото е работил тук, познава страданията ни, познава всичко“, заяви 85-годишната Евелина Крус, цитирана от Асошиейтед прес.

Завръщане в страната, където е служил 20 години

Посещението в Перу има лично значение за Лъв XIV. Той е роден в Чикаго, но има и перуанско гражданство. Преди избирането си за папа е прекарал около 20 години в страната като мисионер на августинския орден, а от 2015 до 2023 г. е бил епископ на Чиклайо.

„Това е завръщане към началото му“, заяви пред Асошиейтед прес Густаво Морейо, преподавател по социология в Бостънския колеж. В Перу папата е известен и с името Роберт Прево, което носи като духовник.

След официалното посрещане в Лима Лъв XIV се срещна с президента Фухимори в президентския дворец. Първото му обръщение в страната е насочено към перуанските власти, представителите на гражданското общество и дипломатическия корпус.

Лима, Чиклайо, Куско и Пукалпа

Програмата на папата в Перу продължава до 16 ноември. В Лима той ще се срещне с перуанските епископи, ще отслужи молитва в катедралата и ще участва в среща, посветена на предизвикателствата и надеждите пред перуанския народ.

В петък Лъв XIV ще отпътува за Чиклайо, където ще отслужи литургия на Пампаса де Пиментел. Това е градът, с който е свързана голяма част от неговата пастирска дейност в Перу.

Пътуването включва още Куско и Пукалпа. В Куско папата ще се помоли пред археологическия комплекс Саксайуаман, а в Пукалпа ще се срещне с мисионери и представители на амазонските народи.

Перу е третата страна от обиколката на Лъв XIV след Уругвай и Аржентина. В Аржентина, по данни на Ройтерс, отделни събития от посещението са събрали милиони хора. Обиколката ще завърши с литургия във военновъздушната база „Лас Палмас“ в Лима.

Източници: theprint.in, apnews.com, vaticannews.va


Перу
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А руският патриарх

    1 0 Отговор
    отиде на обиколка на бункера.

    03:39 12.11.2026