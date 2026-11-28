Осем военнослужещи загинаха при катастрофа с хеликоптер Ми-17 на Военновъздушните сили на Перу в района на долината на реките Апуримак, Ене и Мантаро, известна като ВРАЕМ. Единственият оцелял е пилотът на машината, командир Енсо Еспиноса Роке, който е евакуиран в Лима за специализирано медицинско лечение.

Хеликоптерът с регистрация FAP 636 се е разбил в близост до Санабамба, в района на Канайре, департамент Аякучо. На борда са се намирали девет военнослужещи. Машината е изпълнявала мисия за извеждане на военен патрул.

Петима от загиналите са военнослужещи от ВВС на Перу: капитан Бруно Ривас Сегара, сержантите Хорхе Еванан Мендоса и Франклин Одар Йовера, както и сержантите Луис Алкантара Кастийо и Маркос Паломино Айме. Загинали са и трима военнослужещи от армията – Сегундо Перейра Уаамбе, Карлос Уанило Санта Мария и Крисолого Контрерас Уаман.

Командването на въоръжените сили и Министерството на отбраната изразиха съболезнования на близките на загиналите. „Обстоятелствата и причините за инцидента са предмет на разследване от компетентните органи“, се посочва в съобщението на военните власти. Те са поели ангажимент да окажат подкрепа на семействата на жертвите.

Втори смъртоносен инцидент с Ми-17 за девет месеца

Катастрофата е вторият тежък инцидент с хеликоптер Ми-17 на перуанските ВВС за по-малко от година. На 22 февруари 2026 г. машина от същия тип загуби радиовръзка по време на полет между Писко и Чала. Останките бяха открити край Чала Виехо в департамент Арекипа, а всички 15 души на борда загинаха.

Причините за новата катастрофа във ВРАЕМ все още не са обявени. Разследването трябва да установи какво е довело до падането на хеликоптера и дали са били налице технически или други фактори.

Източници: es.marketscreener.com, elpais.com, rpp.pe